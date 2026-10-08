«Σαράντα Πέντε Χρόνια στην ΕΟΚ-ΕΕ»: Στις 14 Οκτωβρίου η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άγγελου Ζαχαρόπουλου

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«Σαράντα Πέντε Χρόνια στην ΕΟΚ-ΕΕ» είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του Άγγελου Ζαχαρόπουλου, το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαζήση.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, στις 18:30, στην αίθουσα στο Εθνικό Μουσείο – Μέγαρο Παλαιάς Βουλής στη Σταδίου.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο πρώην υπουργός και Επίτροπος στις Βρυξέλλες, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο πρώην υπουργός και Επίτροπος, Σταύρος Δήμας, ο ποιητής, Βαγγέλης Χρόνης και ο Διευθυντής Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε.τ., Γιώργος Κρεμλής.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νίνα Βλάχου.