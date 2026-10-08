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Η Μίνα Παπαθεοδώρου, η σύζυγος του ιστορικού στελέχους το ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, έκανε τις πρώτες της δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, αμέσως με την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας το οποίο αθώωσε τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού, τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια

Σύζυγος Βαλυράκη: «Ο Σήφης δολοφονήθηκε – Θα πολεμήσω, η αλήθεια θα φανερωθεί»

Η κυρία Μίνα Παπαθεοδώρου δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους.

«Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, έξι άτομα τα οποία βεβαίως καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω έξι χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί».

«Είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία» η πρώτη δήλωση των ψαράδων

Εμφανώς ανακουφισμένοι από την εξέλιξη, οι δύο άνδρες –που από την πρώτη στιγμή αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή ή επεισόδιο στη θάλασσα με το σκάφος του εκλιπόντος– εξέφρασαν τη βαθιά τους λύτρωση.

«Νιώθουμε δικαιωμένοι. Εγώ και ο αδελφός μου είμαστε αθώοι, τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία», δήλωσαν χαρακτηριστικά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Αλέξιου Κούγια που εκπροσώπησε τους 2 ψαράδες

«Σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε κατά συντριπτική πλειοψηφία 6-1 αθώους τους δύο εντολείς μας που ήταν

κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Παρά τα όσα ψευδώς διασπείρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρά τη συστηματικά μονόπλευρη παρουσίαση της υπόθεσης από τον Τύπο υπέρ των ισχυρισμών της αντιδίκου πλευράς, η αθωότητα των

εντολέων μας δεν βασίστηκε απλώς σε αμφιβολίες αλλά σε βεβαία δικανική πεποίθηση περί μη τέλεσης του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από τους δύο ψαράδες κατηγορουμένους.

Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση ενός επίπονου αλλά και μεθοδικού αγώνα που δόθηκε από τους συνεργάτες του γραφείου μας,

Κωνσταντίνο Συνοδινό, Παναγιώτα Σκούρτη και Αναστασία Πορφυρίδου, και τους τεχνικούς μας συμβούλους, ώστε να αναδειχθεί

στο Δικαστήριο η αθωότητα των εντολέων μας και να μπορέσει το Δικαστήριο να αποφασίσει με πλήρη δικανική πεποίθηση και όχι απλά με αμφιβολίες.

Ταυτόχρονα, η σημερινή απόφαση στέλνει προς πάσα κατεύθυνση ένα ηχηρό μήνυμα: η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται μέσω εντυπώσεων, υποθέσεων και δημοσίων διαπομπεύσεων, αλλά μόνο εντός της δικαστικής αίθουσας και με βάση τον νόμο, την επιστήμη και τις αποδείξεις και ιδίως εκείνες τις αποδείξεις που είναι αδιάβλητες και αντικειμενικές.

Αθήνα, 08/10/2026

Με εκτίμηση και σεβασμό,

ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ »

Η δικαστική απόφαση

Νωρίτερα σήμερα, όπως έγραψε το enikos.gr, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, έκρινε αθώους τους δύο ψαράδες με πλειοψηφία 6-1.

Μειοψήφησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου

Συγκεκριμένα μειοψήφησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ενοχής των δύο κατηγορουμένων, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση που ήταν «κόλαφος».

Πανηγύριζαν οι συγγενείς των κατηγορούμενων

Αμέσως μετά το άκουσμα της ετυμηγορίας, οι συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα φωνάζοντας «μπράβο».

Θα ασκήσει έφεση η οικογένεια του πρώην υπουργού

Από την πλευρά της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα ζητηθεί η άσκηση έφεσης ,ώστε η υπόθεση να κριθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό.

Στη δικαστική αίθουσα, κατά την ανακοίνωση της απόφασης, βρέθηκαν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να στηρίξουν την οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη.

Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν οι βουλευτές Μανόλης Χνάρης και Ευαγγελία Λιακούλη, καθώς και ο πρώην υπουργός Νίκος Σηφουνάκης, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Δημήτρης Ρέππας, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.