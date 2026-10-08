Συνάντηση Μητσοτάκη με αλιείς στη Χαλκιδική: «Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε – Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα»

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με εκπροσώπους αλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τη σημαντική δουλειά τους και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα, εξετάζοντας δυνατότητες στήριξης σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Μητσοτάκης - αλιείς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους αλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν.
  • Ένας εκ των αλιέων τόνισε στον Πρωθυπουργό: «Δεν έχετε μπροστά σας επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους».
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι «θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες» για τη στήριξη του κλάδου και ότι «θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με εκπροσώπους αλιέων συναντήθηκε στην Αρναία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αλιείς είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς εκεί για να διαμαρτυρηθούν.

«Δεν έχετε μπροστά σας επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους», είπε ένας εκ των αλιέων και ο Πρωθυπουργός απάντησε:

«Εγώ αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε. Σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Έχω ασχοληθεί με το θέμα προσωπικά. Αναγνωρίζουμε ότι ο κλάδος αξίζει στήριξης. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα».

«Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την προσφορά των αλιέων στην ελληνική οικονομία, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση θέτει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος εξαιτίας της παράνομης αλιείας.

«Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Σας ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζετε τη διαμαρτυρία σας. Η αξιοπρέπεια την οποία δείχνετε σας πιστώνεται όχι από εμάς αλλά από την κοινωνία», ανέφερε.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ