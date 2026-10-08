Συνάντηση Μητσοτάκη με αλιείς στη Χαλκιδική: «Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε – Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα»

Με εκπροσώπους αλιέων συναντήθηκε στην Αρναία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αλιείς είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς εκεί για να διαμαρτυρηθούν.

«Δεν έχετε μπροστά σας επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους», είπε ένας εκ των αλιέων και ο Πρωθυπουργός απάντησε:

«Εγώ αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε. Σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Έχω ασχοληθεί με το θέμα προσωπικά. Αναγνωρίζουμε ότι ο κλάδος αξίζει στήριξης. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα».

«Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την προσφορά των αλιέων στην ελληνική οικονομία, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση θέτει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος εξαιτίας της παράνομης αλιείας.

«Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Σας ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζετε τη διαμαρτυρία σας. Η αξιοπρέπεια την οποία δείχνετε σας πιστώνεται όχι από εμάς αλλά από την κοινωνία», ανέφερε.