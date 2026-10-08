Κωνσταντινούπολη: Δύο νεκροί και δύο εγκλωβισμένοι από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Μάχη και αγωνία στα συντρίμμια

Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, όπου κατέρρευσαν οι τρεις κατώτεροι όροφοι επταώροφης πολυκατοικίας, με απολογισμό δύο νεκρούς, δέκα διασωθέντες και δύο ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Η κατάρρευση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, ενώ οι αρχές διερευνούν την παράνομη κατασκευή των δύο ανώτερων ορόφων ως βασική αιτία.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Haber Global
Φωτογραφία: Haber Global
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο νεκροί και 10 διασωθέντες, ανάμεσά τους τρία παιδιά, είναι ο απολογισμός από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για δύο ακόμη εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.
  • Στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, οι τρεις κατώτεροι όροφοι επταώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης. Το υπόλοιπο τμήμα παραμένει όρθιο αλλά ασταθές, με κίνδυνο νέας κατάρρευσης.
  • Η δήμαρχος του Μάλτεπε ανέφερε ότι οι δύο ανώτεροι όροφοι της πολυκατοικίας είχαν κατασκευαστεί παράνομα. Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών όρισε επιθεωρητές για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, όπου κατέρρευσαν οι τρεις κατώτεροι όροφοι επταώροφης πολυκατοικίας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 10 έχουν διασωθεί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ οι διασώστες δίνουν μάχη για να φτάσουν σε ακόμη δύο ανθρώπους που παραμένουν στα συντρίμμια.

Η κατάρρευση σημειώθηκε περίπου στις 05:40 το πρωί της Πέμπτης, στην οδό Doğu, στη συνοικία Τσεβιζλί του Μάλτεπε. Οι τρεις πρώτοι όροφοι του κτιρίου υποχώρησαν για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ενώ το υπόλοιπο τμήμα παρέμεινε όρθιο αλλά ασταθές.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της AFAD, πυροσβέστες, διασώστες της UMKE, αστυνομικοί και υγειονομικά πληρώματα.

Δύο νεκροί, 10 διασωθέντες και ακόμη δύο άνθρωποι στα συντρίμμια

Σύμφωνα με τη Yeni Şafak, μέχρι το μεσημέρι είχαν ανασυρθεί νεκροί δύο άνθρωποι, ενώ 10 είχαν διασωθεί ζωντανοί, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για ακόμη δύο ανθρώπους που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Την ίδια εικόνα μεταδίδει και το Haber Global, το οποίο αναφέρει δύο νεκρούς, 10 διασωθέντες και δύο ανθρώπους για τους οποίους συνεχίζονται οι έρευνες.
Οι διασώστες εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς υπάρχει φόβος να υποχωρήσει και το τμήμα του κτιρίου που παραμένει όρθιο.

Κίνδυνος νέας κατάρρευσης

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι η κατάσταση του κτιρίου παραμένει επικίνδυνη και ότι η επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιείται με ελεγχόμενο τρόπο λόγω του κινδύνου νέας κατάρρευσης.

Για λόγους ασφαλείας έχουν εκκενωθεί και γειτονικά κτίρια, ενώ η περιοχή γύρω από την πολυκατοικία έχει αποκλειστεί.
Στο κτίριο υπήρχαν 12 διαμερίσματα και, σύμφωνα με τα επίσημα μητρώα, διέμεναν 33 άνθρωποι. Η πολυκατοικία είχε κατασκευαστεί το 1987. DHA | Demirören Haber Ajansı

Παράνομοι οι δύο τελευταίοι όροφοι

Η δήμαρχος του Μάλτεπε Εσίν Κεϊμέν ανέφερε ότι οι δύο ανώτεροι όροφοι της πολυκατοικίας είχαν κατασκευαστεί παράνομα, στοιχείο που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε το κτίριο.

Παράλληλα, επιζών της κατάρρευσης δήλωσε σε τουρκικά μέσα ότι στο κτίριο είχαν παρατηρηθεί ρωγμές και ότι είχαν γίνει συζητήσεις για ένταξή του σε διαδικασία αστικής ανάπλασης, χωρίς όμως αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

Δύο επιθεωρητές για να ερευνήσουν τυχόν ευθύνες

Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών όρισε δύο επιθεωρητές προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις, σφάλματα ή ευθύνες δημοσίων λειτουργών κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή μεταγενέστερες παρεμβάσεις στο κτίριο.

Την ίδια ώρα, η επιχείρηση στα συντρίμμια συνεχίζεται, με τις ομάδες διάσωσης να προσπαθούν να προσεγγίσουν τους δύο ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ παράλληλα επιχειρούν να σταθεροποιήσουν την επικίνδυνη κατασκευή.

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