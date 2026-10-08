Τσίπρας για Ρούμπιο: Δεν ακούσαμε μια κουβέντα στήριξης στα ελληνοτουρκικά – Με ενόχλησε η αναφορά στον εθνικισμό κάτω από την Ακρόπολη

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Ο Αλέξης Τσίπρας, άσκησε έντονη κριτική στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην απουσία, όπως υποστήριξε, σαφών αμερικανικών τοποθετήσεων για τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, την υπόθεση της Κάσου και τη συνολική διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, από την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια και τη ΔΕΗ, ενώ παρουσίασε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ως τον υπό διαμόρφωση προοδευτικό πόλο μιλώντας στο ραδιόφωνο “Παραπολιτικά”.

Η κριτική Τσίπρα στην επίσκεψη Ρούμπιο

Επικριτικός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ως προς την αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την απουσία δημόσιων τοποθετήσεων της αμερικανικής πλευράς σε κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

«Δεν ακούσαμε τίποτε για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας»

«Θα περίμενε κανείς να ακούσουμε μια κουβέντα στήριξης στα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία και με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από πλευράς της. Δεν ακούσαμε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι θα ανέμενε τουλάχιστον μια ενθαρρυντική αμερικανική θέση για τον διάλογο Αθήνας και Άγκυρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε θέτοντας στο ίδιο πλαίσιο το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών και του Κυπριακού.

«Θα περίμενε κανείς έστω μια ενθαρρυντική θέση και στάση για τον αναγκαίο διάλογο με την Τουρκία, ώστε να λυθούν οι διαφορές μας στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, ή για τη στήριξη του πλαισίου Γκουτέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Ακούσαμε τίποτα;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι κατά την άποψή του, δεν υπήρξε η αναμενόμενη δημόσια τοποθέτηση.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και η Κάσος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου,λέγοντας ότι:

«Και το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Κύπρο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ελληνική πλευρά, δεν προχωρά στην πόντιση του καλωδίου εκτός των χωρικών υδάτων υπό τον φόβο τουρκικών παρεμβάσεων.

«Όπου, ως γνωστόν, δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από τα χωρικά μας ύδατα, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο», πρόσθεσε.

Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη νομική διάσταση του ζητήματος, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα ηλεκτρικό καλώδιο και έναν αγωγό φυσικού αερίου.

«Ένα καλώδιο δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου και ως εκ τούτου, ακόμη κι αν περνούσε μέσα από την τουρκική υφαλοκρηπίδα – που δεν περνάει – δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση», υπογράμμισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε εκ νέου ερωτήματα για την υπόθεση της Κάσου, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις και επικαλούμενος τις σχετικές δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου.

Η ελληνοαμερικανική σχέση και η «πραγματική διαπραγμάτευση»

Ο Αλέξης Τσίπρας, υπενθύμισε παράλληλα ότι επί της δικής του κυβέρνησης ξεκίνησε ο ελληνοαμερικανικός στρατηγικός διάλογος, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα τότε επιχείρησε συνειδητά να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.

«Αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι επί των ημερών του υπήρχε περιθώριο ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με την αμερικανική πλευρά.

Ως παράδειγμα έφερε τη συζήτηση για τη χρονική διάρκεια της αμερικανικής παρουσίας στη βάση της Σούδας, σημειώνοντας ότι τότε η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματευόταν συγκεκριμένα ζητήματα και ανταλλάγματα.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική και έκανε λόγο για υποχώρηση της ελληνικής πλευράς.

Τα F-35 και η Τουρκία

Στην επιχειρηματολογία του ενέταξε και το ζήτημα των αμερικανικών F-35 και της Τουρκίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ότι κατά την περίοδο 2016-2018 η συζήτηση για την προμήθεια F-35 από την Τουρκία ήταν, όπως είπε, απαγορευμένη, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι η ελληνική κυβέρνηση διέθετε τότε μεγαλύτερα περιθώρια διαπραγμάτευσης με την Ουάσιγκτον.

Κλείνοντας την αναφορά του στην επίσκεψη Ρούμπιο, ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δημόσιες δηλώσεις δεν αποτυπώνουν ολόκληρο το περιεχόμενο των συνομιλιών.

«Ελπίζω αυτά που δεν ειπώθηκαν δημόσια, να έχουν ειπωθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες και να στηριχθεί η χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά Ρούμπιο στον εθνικισμό

Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε και την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από την Πνύκα, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, στον εθνικισμό.

«Είναι ανιστόρητο, η Ευρώπη έχει αιματοκυλισθεί από τον εθνικισμό», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, συνδέοντας ιστορικά την άνοδο του ναζισμού με τις τραγικές συνέπειες του εθνικισμού στην Ευρώπη.

«Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία και το Deutschland über alles οδήγησε στο αιματοκύλισμα της Ευρώπης, οδήγησε στα κρεματόρια στο Άουσβιτς», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στον πατριωτισμό και τον εθνικισμό.

Το ΠΑΣΟΚ και το «υπαρξιακό ζήτημα»

Περνώντας στα αμιγώς πολιτικά ζητήματα, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο στρατηγικό δίλημμα.

«Αντιμετωπίζει ένα υπαρξιακό ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα βρίσκεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και θα πρέπει να αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ιστορικές ρίζες του ΠΑΣΟΚ και στη σχέση του με τον προοδευτικό κόσμο, αλλά και σε στελέχη του κόμματος που, όπως είπε, κοιτούν προς τη Δεξιά και την επόμενη πολιτική ημέρα.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε ότι η σημερινή κυβέρνηση αριθμεί έντεκα υπουργούς με πολιτική προέλευση από το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που, σύμφωνα με τον ίδιο, υπερασπίζονται μια μονομέτωπη επίθεση κατά της ΕΛΑΣ, σημειώνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης. φαίνεται σε αυτή τη φάση να επικροτεί τη συγκεκριμένη επιλογή.

Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει λάβει ακόμη την οριστική του απόφαση για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει.

«Ο προοδευτικός πόλος» η ΕΛΑΣ

Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί ένα εγχείρημα με μακροπρόθεσμη προοπτική και μπορεί να εξελιχθεί στον βασικό προοδευτικό πόλο.

Υποστήριξε ότι το νέο σχήμα έχει ήδη καταφέρει να επηρεάσει την πολιτική συζήτηση, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μόλις τρεις με τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της πολιτικής του παρουσίας.

Όπως ανέφερε, σε ορισμένες δημοσκοπήσεις η ΕΛΑΣ έχει καταγράψει ποσοστά της τάξης του 20%-21%, στοιχείο που, κατά την εκτίμησή του, αποδεικνύει ότι το εγχείρημα έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές ανακατατάξεις.

Το μήνυμα για τις «μετεγγραφές»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των μετακινήσεων πολιτικών στελεχών, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται περισσότερη αξιοπιστία.

Στο πλαίσιο αυτό απέρριψε εκ νέου τις λεγόμενες «μετεγγραφές αεροδρομίου», δηλαδή τη μετακίνηση πολιτικών προσώπων από το ένα κόμμα στο άλλο χωρίς προηγούμενη παραίτηση από το βουλευτικό τους αξίωμα.

«Οι νυν βουλευτές, μόνο αν παραιτηθούν, μπορούν να έλθουν στη Συμπαράταξη», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν υποψηφιότητες προσώπων που εγκαταλείπουν ένα κόμμα λίγο πριν από τις εκλογές για να ενταχθούν στη συνέχεια στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

«Προφανώς και δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους, οι οποίοι παραιτούνται τον Μάρτιο, και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Αλέξης Τσίπρας έστρεψε τα πυρά του στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικά μεγαλύτερο κόστος διαβίωσης σε σχέση με το 2019.

«Δεν θα πρέπει να ξαφνιάζονται στη Ν.Δ. για το ότι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Έλληνες περνούσαν καλύτερα το 2019 από ό,τι σήμερα», ανέφερε, επιχειρώντας να συνδέσει την οικονομική πίεση με τη μεταβολή της κοινωνικής αντίληψης για την κυβερνητική πολιτική.

Για να τεκμηριώσει την εκτίμησή του, παρέθεσε σειρά παραδειγμάτων από την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

«Θυμάστε πόσο είχε η αμόλυβδη βενζίνη όταν ήμουν πρωθυπουργός; 1,5 ευρώ, τώρα 2,2», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

«Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης; 1,1 και τώρα 2 ευρώ», σημείωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο κόστος στέγασης, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το Παγκράτι.

«Πόσο είχε το ενοίκιο στο Παγκράτι; 700 ευρώ τότε και σήμερα 1.200», ανέφερε, επισημαίνοντας την ένταση των αυξήσεων στην αγορά κατοικίας.

Στο ίδιο πλαίσιο μίλησε και για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

«Πόσο έχει ο λογαριασμός του ρεύματος για μια τετραμελή οικογένεια σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων; 60 ευρώ τότε, ενώ τώρα έχει 120 ευρώ τον μήνα», υπογράμμισε.

Με βάση τα παραδείγματα αυτά, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες δαπανών κυμαίνονται από περίπου 60% έως και 100%, την ώρα που η αύξηση του μέσου μισθού είναι, όπως ανέφερε, περίπου 30%.

«Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις είναι της τάξης του 70, 60, 80, 100%, όταν η αύξηση του μέσου μισθού είναι της τάξης του 30%», τόνισε.

«Πολύ δύσκολος χειμώνας» για την κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε ότι η οικονομική πίεση θα επηρεάσει τις πολιτικές επιλογές των πολιτών στις επόμενες εκλογές και προέβλεψε περαιτέρω φθορά για την κυβέρνηση.

«Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει δυσκολότερη για τη Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες.

«Το πιο πιθανό είναι να υποστεί μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε είναι πρωτοφανής», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τον επερχόμενο χειμώνα ιδιαίτερα κρίσιμο για τις πολιτικές εξελίξεις.

Η ΔΕΗ στο επίκεντρο της κριτικής

Ιδιαίτερη θέση στην οικονομική του κριτική κατέλαβε η ΔΕΗ, με τον Αλέξη Τσίπρα να υποστηρίζει ότι η Επιχείρηση, θα μπορούσε να συμβάλει περισσότερο στη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέκρινε τη σημερινή λειτουργία και εμπορική πολιτική της Επιχείρησης, κάνοντας λόγο για επιχειρηματικές πρακτικές και υψηλές αμοιβές, την ώρα που οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ενέργειας.

«Κάνουν business, δίνουν bonus στους εαυτούς τους και δεν μιλάει κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα για το ύψος των διαφημιστικών δαπανών της ΔΕΗ σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς που κατέχει.

«Έχετε ακούσει άλλο πολιτικό αρχηγό να μιλάει για τη ΔΕΗ;», διερωτήθηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η ΔΕΗ, η οποία έχει περίπου το 50% των καταναλωτών, εμφανίζεται να δαπανά περίπου 170 εκατ. ευρώ για διαφήμιση, ενώ το σύνολο των υπόλοιπων εταιρειών ενέργειας, που καλύπτουν το άλλο 50% της αγοράς, δαπανά περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Με την ακρίβεια, την ενέργεια, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη στρατηγική των προοδευτικών δυνάμεων να παραμένουν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο Αλέξης Τσίπραςμ επιχείρησε να διαμορφώσει ένα συνολικό πολιτικό αφήγημα για την επόμενη ημέρα, θέτοντας την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο επίκεντρο της προσπάθειας ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.