Ταϊβάν: Για πρώτη φορά εντοπίστηκε σκάφος της κινεζικής θαλάσσιας πολιτοφυλακής στα ανατολικά του νησιού

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Σκάφος της κινεζικής θαλάσσιας πολιτοφυλακής εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Ταϊβάν, σε μια περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για την Ταϊπέι. Σύμφωνα με έκθεση επιτήρησης που εξέτασε το Reuters, το αλιευτικό σκάφος κινούνταν μαζί με πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής και ερευνητικό σκάφος, ενώ οι αρχές της Ταϊβάν εκτιμούν ότι το Πεκίνο εντείνει τις κινήσεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με προετοιμασία για ενδεχόμενο θαλάσσιο αποκλεισμό.

Το περιστατικό καταγράφηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν αεροσκάφος επιτήρησης της ταϊβανέζικης εταιρείας Apex Aviation εντόπισε το Minfudingyu 07902, ένα αλιευτικό που, σύμφωνα με την έκθεση, λειτουργεί παράλληλα ως σκάφος της κινεζικής θαλάσσιας πολιτοφυλακής.

Μαζί του κινούνταν το σκάφος 2502 της κινεζικής ακτοφυλακής και το ερευνητικό πλοίο Xiang Yang Hong 03.

Σε περιοχή κρίσιμη για τον ανεφοδιασμό της Ταϊβάν

Η ομάδα των τριών κινεζικών σκαφών εντοπίστηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της επαρχίας Χουάλιεν, στην ανατολική πλευρά της Ταϊβάν.

Η περιοχή θεωρείται εξαιρετικά σημαντική από την Ταϊπέι, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού ή σύγκρουσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον ανεφοδιασμό του νησιού από συμμάχους.

Η Κίνα έχει ενισχύσει από τον Ιούνιο την παρουσία της στην ανατολική πλευρά της Ταϊβάν με τακτικές περιπολίες της ακτοφυλακής.

Η Ταϊβάν μιλά για «ασκήσεις παρενόχλησης»

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν υποστήριξε ότι η Κίνα χρησιμοποιεί επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και επιστημονικής έρευνας ως κάλυψη για να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην περιοχή και να δημιουργήσει την εικόνα ότι ασκεί στην πράξη δικαιοδοσία.

Ταϊβανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το συγκεκριμένο αλιευτικό έχει ταυτοποιηθεί ως μέρος της θαλάσσιας πολιτοφυλακής του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και ότι κινούνταν σε συντονισμό με επιχειρήσεις της κινεζικής ακτοφυλακής.

«Ο σκοπός των σκαφών της πολιτοφυλακής είναι να πραγματοποιούν ουσιαστικές επιχειρήσεις παρενόχλησης», ανέφερε.

Δεύτερος αξιωματούχος σημείωσε ότι τα τρία σκάφη βρίσκονταν σε περιοχή που δεν χρησιμοποιείται συνήθως από κινεζικά πλοία, γι’ αυτό και τέθηκαν υπό αυξημένη παρακολούθηση.

Τι είναι η κινεζική θαλάσσια πολιτοφυλακή

Η θαλάσσια πολιτοφυλακή της Κίνας αποτελείται κυρίως από αλιευτικά σκάφη, τα πληρώματα των οποίων λαμβάνουν εκπαίδευση και υποστήριξη για επιχειρήσεις σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές, συχνά σε συνεργασία με την ακτοφυλακή.

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες και μέχρι σήμερα έχει παρατηρηθεί περισσότερο σε σημεία έντασης στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι επιτρέπει στο Πεκίνο να προωθεί τις θαλάσσιες διεκδικήσεις του διατηρώντας ταυτόχρονα την εικόνα πολιτικής και όχι αμιγώς στρατιωτικής δραστηριότητας.

Φόβοι για προετοιμασία θαλάσσιου αποκλεισμού

Αξιωματούχοι της Ταϊβάν θεωρούν ότι η αυξανόμενη και αλληλοεπικαλυπτόμενη παρουσία πολεμικών πλοίων, σκαφών της ακτοφυλακής, ερευνητικών πλοίων και πολιτικών σκαφών μπορεί να αποτελεί μέρος προετοιμασίας για πιθανό αποκλεισμό του νησιού.

Η Ταϊβάν απορρίπτει τις αξιώσεις κυριαρχίας του Πεκίνου, ενώ η Κίνα θεωρεί το νησί μέρος της επικράτειάς της. Οι κινεζικές αρχές δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Πολιτικό αεροσκάφος εντόπισε την κινεζική ομάδα

Η Apex Aviation, γνωστή κυρίως για την εκπαίδευση πιλότων και τις πτήσεις τσάρτερ, πραγματοποιεί ιδιωτικές αποστολές θαλάσσιας επιτήρησης.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί ελαφρύ πολιτικό αεροσκάφος εξοπλισμένο με ισχυρό αμερικανικό ραντάρ, ικανό να εντοπίζει αντικείμενα στην επιφάνεια της θάλασσας μεγέθους ακόμη και 900 τετραγωνικών εκατοστών.

Στην έκθεσή της περιλαμβάνονται εικόνες ραντάρ, υπέρυθρες λήψεις και δεδομένα από συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων.

Τα τρία κινεζικά σκάφη βρίσκονταν διασκορπισμένα σε ακτίνα περίπου 10 ναυτικών μιλίων, αν και η εταιρεία διευκρίνισε ότι από μία μόνο αποστολή επιτήρησης δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί με βεβαιότητα η αποστολή τους ή ο βαθμός συντονισμού μεταξύ τους.