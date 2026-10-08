Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 49χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση με οπλισμό στις Συκιές – «Θέλω να πάω στην Τουρκία να εκτίσω την ποινή μου»

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Απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 49χρονος Τούρκος, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στην υπόθεση του βαρύ οπλισμού που εντοπίστηκε τον προηγούμενο μήνα σε αποθηκευτικό χώρο στις Συκιές και φέρεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.

Ο 49χρονος μετήχθη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται, καθώς εις βάρος του εκκρεμεί αίτημα έκδοσης των τουρκικών Αρχών για υπόθεση απάτης με υπολογιστές- αίτημα για το οποίο ο ‘Αρειος Πάγος έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά.

Κατά την απολογία του για την υπόθεση του οπλισμού, ο 49χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες (ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία), υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα συγκεκριμένα ευρήματα ούτε με εγκληματικές ομάδες συμπατριωτών του.

«Θέλω να πάω στην Τουρκία να εκτίσω την ποινή μου»

«Θέλω να πάω στην Τουρκία να εκτίσω την ποινή μου», φέρεται να είπε, αναφερόμενος στην εκκρεμή διαδικασία έκδοσής του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση, εξέλιξη που αναστέλλει επί του παρόντος την εκτέλεση της έκδοσης, καθώς πλέον εκκρεμεί η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο οπλισμός που βρέθηκε περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ένα πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια. Τα ευρήματα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, ύστερα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου.

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί ένας 36χρονος Τούρκος κι ένας 30χρονος Έλληνας, τη στιγμή που έβγαιναν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας τον οπλισμό μέσα σε χάρτινη συσκευασία και σακούλα.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν αρχικά αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ωστόσο, μετά από προσφυγή του εισαγγελέα Εφετών, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης αποφάσισε την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση. Ακολούθησε η σύλληψή τους και πλέον και τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής κράτησης.