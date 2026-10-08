Μητσοτάκης από Αρναία Χαλκιδικής: Κάλεσμα για ανανέωση της «Συμφωνίας Αλήθειας» – Δεν θα θυσιάσουμε τη δημοσιονομική αξιοπιστία

Έκκληση στον ελληνικό λαό να ανανεώσει τη «Συμφωνία Αλήθειας» με τη Νέα Δημοκρατία απηύθυνε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε συγκέντρωση πολιτών στην πλατεία της Αρναίας στη Χαλκιδική.

Εξέφρασε τη σιγουριά ότι «και στις εκλογές του 2027, ακόμα μία φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητας σε ένα ταραγμένο κόσμο, αλλά και ως δύναμη προόδου.

Ταυτόχρονα δήλωσε ότι δεν θα μπει στον πειρασμό να μοιράσει προεκλογικά χρήματα, «διότι θα είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας» και δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει την αξιοπιστία που έχει κερδίσει με πολύ κόπο.

Για την επίσκεψη στην Αθήνα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι αυτή η «επιβεβαίωσε το βάθος της στρατηγική σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας».

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους νέους να πάρουν μαζικά μέρος στις εκλογές.

«Η Ελλάδα είναι μία χώρα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο»

«Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μία χώρα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο ως παράδειγμα μίας χώρας η οποία ανέκαμψε από την κρίση. Αυτό θα το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε, ώστε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να έχει δικαίωμα να αντικρίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα. Εμείς έχουμε το θάρρος να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε και από κει και πέρα προχωράμε για μία καλύτερη Ελλάδα. Μία Ελλάδα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μία Ελλάδα της οποίας η φωνή θα μετράει ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί να εκπονεί και περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα».

Μίλησε για τα προβλήματα της Χαλκιδικής και έκανε η δική αναφορά στον παριστάμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, λέγοντας ότι έζησε τα πρώτα 6 χρόνια στη ζωής του στην Αρναία, είναι επίτιμος δημότης Αριστοτέλη και κατά συνέπεια θα φροντίσει για την αντιμετώπιση των τοπικών θεμάτων.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν στην πλατεία της Αρναίας ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος, και κάτοικοι.

Ο κ. Βαλιάνος τον καλωσόρισε στη γη του Αριστοτέλη, στην πύλη εισόδου στο παγκόσμιο σύμβολο του χριστιανισμού, το Άγιον ‘Ορος, και στον τόπο που ανθεί μακεδονική τέχνη.

Παραβρέθηκαν οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, οι υφυπουργοί παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, οι βουλευτές Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Ιωάννης Γιώργος, Φάνης Παπάς, οι αντιπεριφεριάρχες Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης.