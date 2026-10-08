Αποστολάκη στον Realfm 97,8: Η πολιτική της κυβέρνησης αυξάνει τις ανισότητες και δεν αλλάζει το παραγωγικό αποτύπωμα της χώρας – Τι είπε για την επίσκεψη Ρούμπιο

Για το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, το προσχέδιο του προϋπολογισμού, την ακρίβεια στα καύσιμα και τη στεγαστική κρίση, μίλησε μεταξύ άλλων η βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ οικονομίας του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Τι είπε για την επίσκεψη Ρούμπιο

«Η ουσία της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών είναι οι συμφωνίες προμήθειας εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η προώθηση του αμερικάνικου LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Ο κ. Ρούμπιο επισκέφθηκε την Ελλάδα, την Ισλανδία και την Πορτογαλία για να ενισχύσει τα περιφερειακά συμφέροντα των ΗΠΑ σε ενέργεια και σε άμυνα. Έχουν προηγηθεί δύο συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν, κατά συνέπεια, η όποια προσπάθεια εξισορρόπησης των σχέσεων του τριγώνου ΗΠΑ Ελλάδας-Τουρκίας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά αδύναμη. Παράλληλα, ο κ. Ρούμπιο με το ιδανικό φόντο της Πνύκας και χρησιμοποιώντας την κλασική Ελλάδα και το αρχαιοελληνικό πρότυπο της κλασικής δημοκρατίας, θέλησε να απευθυνθεί ευρύτερα στην Ευρώπη, συσπειρώνοντάς την πίσω από το δόγμα του προέδρου Τραμπ» είπε αρχικά σχετικά με την επίσκεψη Ρούμπιο.

«Όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπήρξε μάλιστα μια έμμεση αναφορά του κ. Ρούμπιο στο μεγάλο ζήτημα που είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας για τη χώρα μας, για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, όπου ουσιαστικά αναγνώρισε την ανάμειξη της Τουρκίας και μας προέτρεψε να λυθούν αυτά τα ευαίσθητα και κρίσιμα ζητήματα με μια σιωπηλή διπλωματία των μερών. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι τα ζητήματα αυτά δεν είναι λεπτές καταστάσεις, όπως τα περιέγραψε ο κ. Ρούμπιο. Είναι ζητήματα που αφορούν το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή του. Δεν αναφέρομαι μόνο στην μεγάλη εκκρεμότητα της πόντισης του καλωδίου, αλλά και στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας σε σχέση με την Γαλάζια Πατρίδα και το Casus Belli.

Άρα ο στρατηγικός διάλογος δεν μπορεί παρά να είναι ένας διάλογος, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο μόνο στα λόγια, αλλά μένει στην εφαρμογή του. Και στρατηγική σχέση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε εξοπλισμούς και σε άμυνα. Σημαίνει μια πραγματική συναντίληψη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου» συμπλήρωσε η κ. Αποστολάκη.

Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ δεν βάζει αρνητικό πρόσημο στην επίσκεψη Ρούμπιο, όμως «πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμούς», πρέπει να επισημανθούν κάποια αντικειμενικά ζητήματα. Εξήγησε συγκεκριμένα: «Οι ΗΠΑ προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης, κατά τουλάχιστον 25%, ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες που αφορούν την κυριαρχία μας και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Είδαμε μία έμμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρα, και μία προτροπή για κατ’ ιδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού».

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Μάρκο Ρούμπιο στην «Καθημερινή», όπου είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας – Τουρκίας, τόνισε: «Και αυτή είναι μία δήλωση εξισορροπητική, αναγνωρίζοντας ότι εδώ υπάρχει μία διένεξη, χωρίς όμως ο ίδιος να τοποθετείται και να αναγνωρίζει ότι σε αυτή τη διένεξη, το ένα από τα δύο μέρη, έρχεται με τις κινήσεις του και τις πρωτοβουλίες του, σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και δεν σέβεται να αμφισβητήσει ζητήματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία. Άρα θα είναι και αυτή μία εξισορροπητική δήλωση που μπορεί να της δίνουμε μεγαλύτερη αξία, διότι βλέπουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική Τραμπ, πολέμους να είναι σε εξέλιξη και τις δεσμεύσεις του περί λήξης τους, είτε σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό είτε σε ό,τι αφορά το Ιράν, να μην έχουν κανένα περιεχόμενο, αλλά ως προς την ουσία, ως προς την αναγνώριση των πληγμάτων που δέχεται η ελληνική κυριαρχία, της αμφισβήτησης που δέχεται, του αναθεωρητισμού της Τουρκίας που αποτελεί πλέον δομικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής, δεν βλέπουμε καμία θέση και κυρίως πολύ περισσότερο καμία αποδοκιμασία».

Το προσχέδιο προϋπολογισμού

Σχετικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού, είπε: «Το προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι σε συνέχεια των προϋπολογισμών που έχει καταθέσει η παρούσα κυβέρνηση. Συνεχίζει μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία κατά την άποψή μας, εκ του αποτελέσματος, αυξάνει δραματικά τις ανισότητες και δεν αλλάζει το παραγωγικό αποτύπωμα της χώρας. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που εξακολουθούν να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την εθνική μας οικονομία. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Ενδεικτικά, είχε προϋπολογίσει για το 2026 πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ, δηλαδή 7,2 δισεκατομμύρια. Η εκτίμηση του προϋπολογισμού είναι ότι θα φτάσει στα 3,6% του ΑΕΠ, δηλαδή 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης της ακρίβειας. Μόνο από το ΦΠΑ η υπέρβαση φτάνει στο 1,2 δισ. και αυτό συνοδεύεται και από τη φορολογική πολιτική. Για κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων στην Ελλάδα, αντιστοιχεί 1,5 ευρώ έμμεσων. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1 προς 1. Όσον αφορά το έλλειμμα ισοζυγίου τεχνικών συναλλαγών, που είναι ένας δείκτης πολύ σοβαρός, γιατί αντανακλά το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγγίζει σήμερα το 7,7% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια δεν είναι ένας προϋπολογισμός, ο οποίος προοιωνίζει αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης. Ένα οικονομικό μοντέλο που εκ των πραγμάτων είναι αποτυχημένο».

Στη συνέχεια εξήγησε πώς ο πληθωρισμός «χτυπά» τους εργαζόμενους, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Η αύξηση των αμοιβών ανά εργαζόμενο κατά 3,9% για το 2027, με τον πληθωρισμό να καλπάζει -είναι 5,1% από 3,8% τον Αύγουστο (Σεπτέμβριος έναντι Αύγουστο). Αυτή λοιπόν η αύξηση των αμοιβών που προϋπολογίζεται στο 3,9% θα περιοριστεί στο 1,4%. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς η αγοραστική δύναμη υπονομεύεται και πώς εξηγείται ότι απότοκο αυτής της πολιτικής είναι ότι από την προτελευταία θέση που ήμασταν, καταφέραμε να είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρώπης των 27».

Ερωτηθείσα για την πολιτική της κυβέρνησης για το θέμα των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης, σχολίασε: «Στα μέτρα της κυβέρνησης υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, είτε αυτό αφορά τη θέρμανση, είτε αυτό αφορά το ιδιωτικό χρέος. Πρόκειται για μια αποσπασματικότητα, η οποία εν τέλει πολλές φορές και με εντελώς λανθασμένη στόχευση -αλλά και εκεί που δεν υπάρχει λανθασμένη στόχευση- δεν μπορεί να προσφέρει καμιά ουσιαστική ανακούφιση στην τσέπη των πολιτών».

«Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη προσωρινής, στοχευμένης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είχαμε ακούσει στην αρχή ότι τάχα αυτό δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει μόνο ελάχιστο όριο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό για τη βενζίνη είναι 359 ευρώ στα 1.000 λίτρα. Στη χώρα μας, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν διπλάσιος, δηλαδή 700 ευρώ» συνέχισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας ότι η υπεραπόδοση της ακρίβειας χρησιμοποιείται ως οικονομική πολιτική από την κυβέρνηση. «Εμείς, λοιπόν, επιμένουμε ότι είναι η ώρα – εδώ και καιρό ήταν- για αυτή την στοχευμένη, και περιορισμένη χρονικά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την περασμένη εβδομάδα καταθέσαμε μια τροπολογία για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών, να επιστρέφουν στους πολίτες. Το εφάρμοσε η Ιταλία αυτό. Στη χώρα μας υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο περίπου στα 200 εκατομμύρια, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και υπάρχει περιθώριο μείωσης», πρόσθεσε.

Τι είπε για το πετρέλαιο θέρμανσης

Σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης είπε ότι «ο στόχος πρέπει να είναι ένας στόχος που δεν θα οδηγεί στον αποκλεισμό που οδήγησε πέρυσι. Ξεκίνησε από 1,10 και έφτασε στο 1,75 ευρώ. Πέρυσι, με τιμή κάτω από 1,75 ευρώ ελάχιστοι έβαλαν πετρέλαιο. Πρέπει η τιμή του να είναι οπωσδήποτε ουσιωδώς κάτω από πέρυσι. Γιατί ουσιωδώς κάτω από πέρυσι είναι σήμερα η αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Τι είπε για το στεγαστικό

Για το στεγαστικό πρόβλημα και τη συζήτηση που άνοιξε η κυβέρνηση σχετικά με μπόνους ορόφων για κατοικίες προς ενοικίαση, τόνισε: «Μας άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό ο Πρωθυπουργός με αυτό που είπε. Έχει μία έφεση σε δώρα, γιατί εδώ πρόκειται για δώρο, δεν πρόκειται για μπόνους, τη στιγμή που 117 χιλιάδες κατοικίες είναι κλειστές».

Η κα Αποστολάκη υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια το μόνο που κάνει είναι να τονώνει τη ζήτηση, όχι την προσφορά και ανέλυσε τη «δεξαμενή» που υπάρχει: «117 χιλιάδες κατοικίες που παραμένουν κλειστές, εκατοντάδες ακίνητα του δημοσίου που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κατοικίες, 35% των ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Στη Βιέννη το 60% των κατοίκων ζουν σε κοινωνικές κατοικίες πληρώνοντας το 1/3 από τα ενοίκια της αγοράς. Εδώ τι προτείνει; Ένα δώρο στους κατασκευαστές τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας, πριν από λίγους μήνες έκρινε αντισυνταγματικό το άλλο δώρο που προσπάθησε να δώσει-πάλι μπόνους ορόφων- για τα ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια».

«Και ο Πρωθυπουργός επιμένει, τσιμέντο να γίνει. Δηλαδή καμία λογική δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών, ενός αποθέματος κοινωνικής στέγασης που θα έριχνε τα ενοίκια και θα ανακούφιζε τον κόσμο. Αλλά είναι προφανές ότι δεν είναι αυτό η προτεραιότητά του» κατέληξε η κα Αποστολάκη.