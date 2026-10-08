Γλυκά: Έρχονται νέες ανατιμήσεις 10% – Ποια αφορά, πότε θα γίνουν οι αυξήσεις και γιατί

Σημαντικές ανατιμήσεις έως 10% αναμένεται να γίνουν εντός του τρέχοντος έτους στις τιμές των γλυκών στα ζαχαροπλαστεία της χώρας. Αυτές οφείλονται στην αύξηση του κόστους ενέργειας, ορισμένων υλικών και της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με την τιμή χονδρικής του ρεύματος να κινείται πάνω από τα 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα το τελευταίο τριήμερο.

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Οικονομία

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Πηγή ΦΩΤΟ https://unsplash.com/
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντικές ανατιμήσεις αναμένεται να γίνουν φέτος στις τιμές των γλυκών στα ζαχαροπλαστεία της χώρας.
  • Οι αυξήσεις οφείλονται στην αύξηση του κόστους της ενέργειας και ορισμένων υλικών, καθώς και στην άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου (brent) πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
  • Σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή χονδρικής του ρεύματος κινούνταν πάνω από τα 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σημαντικές ανατιμήσεις αναμένεται να υπάρξουν εκτός απροόπτου εντός του τρέχοντος έτους στις τιμές των γλυκών στα ζαχαροπλαστεία της χώρας, λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας και ορισμένων υλικών αλλά και εξαιτίας της ανόδου της διεθνής τιμής του πετρελαίου (brent) πάνω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή χονδρικής του ρεύματος κινείται το τελευταίο τριήμερο (6/10-8/10) στη χώρα μας πάνω από τα επίπεδα των 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 121 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν τις προηγούμενες ημέρες του Οκτωβρίου. Ειδικότερα, σήμερα το ρεύμα ανέρχεται στα 165,25 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 162,46 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν χθες, ενώ στις 6 Οκτωβρίου ήταν στα 167,42 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

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