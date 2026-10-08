Γλυκά: Έρχονται νέες ανατιμήσεις 10% – Ποια αφορά, πότε θα γίνουν οι αυξήσεις και γιατί

Σημαντικές ανατιμήσεις αναμένεται να υπάρξουν εκτός απροόπτου εντός του τρέχοντος έτους στις τιμές των γλυκών στα ζαχαροπλαστεία της χώρας, λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας και ορισμένων υλικών αλλά και εξαιτίας της ανόδου της διεθνής τιμής του πετρελαίου (brent) πάνω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή χονδρικής του ρεύματος κινείται το τελευταίο τριήμερο (6/10-8/10) στη χώρα μας πάνω από τα επίπεδα των 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 121 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν τις προηγούμενες ημέρες του Οκτωβρίου. Ειδικότερα, σήμερα το ρεύμα ανέρχεται στα 165,25 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 162,46 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν χθες, ενώ στις 6 Οκτωβρίου ήταν στα 167,42 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr