Κωνσταντινούπολη: Ένας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Διασώθηκαν τρία παιδιά

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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η μερική κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια, ενώ συνολικά 10 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό ακόμη τριών ανθρώπων.

Η κατάρρευση σημειώθηκε περίπου στις 05:40 το πρωί της Πέμπτης, στην οδό Doğu, στη συνοικία Τσεβιζλί του Μάλτεπε.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, υποχώρησαν οι τρεις κατώτεροι όροφοι του επταώροφου κτιρίου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της κατασκευής παρέμεινε όρθιο, δημιουργώντας ωστόσο φόβους για νέα κατάρρευση.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ομάδες της AFAD, αστυνομικοί, διασώστες και ασθενοφόρα.

Διασώθηκαν 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά

Καθώς η επιχείρηση εξελισσόταν, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν 10 ανθρώπους ζωντανούς από τα ερείπια, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Οι τραυματίες παραδόθηκαν σε ιατρικά πληρώματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ ανέφερε ότι κανένας από τους ανθρώπους που διασώθηκαν δεν βρίσκεται σε κίνδυνο για τη ζωή του. Οι έρευνες συνεχίζονται για ακόμη τρεις ανθρώπους, οι οποίοι εκτιμάται ότι παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν τη σορό ενός ανθρώπου. Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να εργάζονται με μεγάλη προσοχή, καθώς οι όροφοι που παραμένουν όρθιοι θεωρούνται ασταθείς και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.

Στις έρευνες συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ στην περιοχή έχουν μεταφερθεί βαριά μηχανήματα από γειτονικούς δήμους.

🔴 ENKAZ ALTINDAN 5 KİŞİ KURTARILDI, EKİPLER SEFERBER OLDU! Maltepe’de 1987 yılında yapılan 7 katlı binanın alt 3 katının çökmesinin ardından, AFAD koordinasyonunda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir arama kurtarma çalışması yürütülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Anadolu Yakası itfaiye ekipleri de seferber olarak çalışmalara katıldı. Enkaz altındaki 12 kişiden 5’i sağ kurtarıldı, 4 kişiyle temas sağlandı. Kalan 3 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Kurtarılan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmuyor. Büyük bir özveriyle can kurtarmak için mücadele eden tüm ekiplere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) October 8, 2026

Εκκενώθηκαν οι επάνω όροφοι

Οι ένοικοι που είχαν εγκλωβιστεί στα ανώτερα τμήματα του κτιρίου, τα οποία δεν κατέρρευσαν, απομακρύνθηκαν από τις αρχές.

Παράλληλα, εκκενώθηκαν και γειτονικά κτίρια που θεωρήθηκε ότι ενδέχεται να κινδυνεύουν, ενώ οι δρόμοι γύρω από το σημείο αποκλείστηκαν για την ασφαλή διεξαγωγή της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, στο κτίριο κατοικούσαν συνολικά 33 άνθρωποι.

Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Ο Νταβούτ Γκιουλ δήλωσε ότι θα διερευνηθεί τόσο διοικητικά όσο και δικαστικά εάν υπήρχαν παρατυπίες στις άδειες και στη νομιμότητα του κτιρίου, σύμφωνα με την Turkiye Today.

Οι αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι σε αυτή τη φάση προτεραιότητα αποτελεί ο εντοπισμός όσων εξακολουθούν να αγνοούνται, η περίθαλψη των τραυματιών και η ασφαλής φιλοξενία των κατοίκων που απομακρύνθηκαν από την περιοχή.