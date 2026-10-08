Κωνσταντινούπολη: Ένας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Διασώθηκαν τρία παιδιά

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η μερική κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, με έναν άνθρωπο να ανασύρεται νεκρός και τρεις να αγνοούνται. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν διασώσει 10 άτομα, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται εν μέσω ανησυχιών για περαιτέρω αστάθεια του κτιρίου. Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, με τις αρχές να διερευνούν τυχόν παρατυπίες στις οικοδομικές άδειες.

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Διεθνή Νέα

(AA Photo) Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια, ενώ τραυματίας μεταφέρεται με ασθενοφόρο μετά τη μερική κατάρρευση των κατώτερων ορόφων επταώροφου κτιρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, στις 8 Οκτωβρίου 2026. (AA Photo)
(AA Photo) Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια, ενώ τραυματίας μεταφέρεται με ασθενοφόρο μετά τη μερική κατάρρευση των κατώτερων ορόφων επταώροφου κτιρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, στις 8 Οκτωβρίου 2026. (AA Photo)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε τραγωδία εξελίχθηκε η μερική κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη, με έναν νεκρό και 10 διασωθέντες, ανάμεσά τους τρία παιδιά.
  • Η κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Μάλτεπε, με την αιτία να παραμένει άγνωστη.
  • Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό ακόμη τριών αγνοουμένων, ενώ θα διερευνηθούν οι αιτίες και η νομιμότητα του κτιρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η μερική κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια, ενώ συνολικά 10 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό ακόμη τριών ανθρώπων.

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Η κατάρρευση σημειώθηκε περίπου στις 05:40 το πρωί της Πέμπτης, στην οδό Doğu, στη συνοικία Τσεβιζλί του Μάλτεπε.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, υποχώρησαν οι τρεις κατώτεροι όροφοι του επταώροφου κτιρίου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της κατασκευής παρέμεινε όρθιο, δημιουργώντας ωστόσο φόβους για νέα κατάρρευση.

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Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ομάδες της AFAD, αστυνομικοί, διασώστες και ασθενοφόρα.

Διασώθηκαν 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά

Καθώς η επιχείρηση εξελισσόταν, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν 10 ανθρώπους ζωντανούς από τα ερείπια, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Οι τραυματίες παραδόθηκαν σε ιατρικά πληρώματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ ανέφερε ότι κανένας από τους ανθρώπους που διασώθηκαν δεν βρίσκεται σε κίνδυνο για τη ζωή του. Οι έρευνες συνεχίζονται για ακόμη τρεις ανθρώπους, οι οποίοι εκτιμάται ότι παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν τη σορό ενός ανθρώπου. Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να εργάζονται με μεγάλη προσοχή, καθώς οι όροφοι που παραμένουν όρθιοι θεωρούνται ασταθείς και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.

Στις έρευνες συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ στην περιοχή έχουν μεταφερθεί βαριά μηχανήματα από γειτονικούς δήμους.

Εκκενώθηκαν οι επάνω όροφοι

Οι ένοικοι που είχαν εγκλωβιστεί στα ανώτερα τμήματα του κτιρίου, τα οποία δεν κατέρρευσαν, απομακρύνθηκαν από τις αρχές.

Παράλληλα, εκκενώθηκαν και γειτονικά κτίρια που θεωρήθηκε ότι ενδέχεται να κινδυνεύουν, ενώ οι δρόμοι γύρω από το σημείο αποκλείστηκαν για την ασφαλή διεξαγωγή της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, στο κτίριο κατοικούσαν συνολικά 33 άνθρωποι.

Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Ο Νταβούτ Γκιουλ δήλωσε ότι θα διερευνηθεί τόσο διοικητικά όσο και δικαστικά εάν υπήρχαν παρατυπίες στις άδειες και στη νομιμότητα του κτιρίου, σύμφωνα με την Turkiye Today.

Οι αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι σε αυτή τη φάση προτεραιότητα αποτελεί ο εντοπισμός όσων εξακολουθούν να αγνοούνται, η περίθαλψη των τραυματιών και η ασφαλής φιλοξενία των κατοίκων που απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

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