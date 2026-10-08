Κάστρο Βοιωτίας: Νταλίκα εξετράπη και έπεσε στις προστατευτικές μπάρες – Γέμισε με ζάχαρη η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας

Ένα τροχαίο ατύχημα με νταλίκα φορτωμένη ζάχαρη, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10/26) στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας. Ο Σέρβος οδηγός δεν τραυματίστηκε, προκλήθηκαν υλικές ζημιές και μέρος του φορτίου σκορπίστηκε, επηρεάζοντας προσωρινά την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα.

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Νταλίκα/ζάχαρη
Πηγή: Lamia Report
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10/26) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας.
  • Το μεγάλο όχημα, φορτωμένο με ζάχαρη, εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα και ακινητοποιήθηκε στη ΛΕΑ, καλύπτοντας και ένα μεγάλο μέρος της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.
  • Ο Σέρβος οδηγός ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ενώ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Μέρος του φορτίου σκορπίστηκε στο δρόμο, με την κυκλοφορία προς Αθήνα, να διεξάγεται για αρκετή ώρα από την αριστερή λωρίδα.

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Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα, σημειώθηκε στις 03:30, τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10/26) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το μεγάλο όχημα, το οποίο ήταν φορτωμένο με ζάχαρη, εξετράπη της πορείας του, στο 1.13ο χλμ στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα και αφού χτύπησε αρκετές φορές στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, ακινητοποιήθηκε στη ΛΕΑ, καλύπτοντας και ένα μεγάλο μέρος, της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ο Σέρβος οδηγός του οχήματος, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, και από το ατύχημα, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Μάλιστα μέρος του φορτίου που μετέφερε, σκορπίστηκε στον δρόμο και τα συνεργεία ανέλαβαν στη συνέχεια να απομακρύνουν τη ζάχαρη από το σημείο, με την επίβλεψη της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα, διεξαγόταν από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

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