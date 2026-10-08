Κάστρο Βοιωτίας: Νταλίκα εξετράπη και έπεσε στις προστατευτικές μπάρες – Γέμισε με ζάχαρη η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας

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Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα, σημειώθηκε στις 03:30, τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10/26) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το μεγάλο όχημα, το οποίο ήταν φορτωμένο με ζάχαρη, εξετράπη της πορείας του, στο 1.13ο χλμ στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα και αφού χτύπησε αρκετές φορές στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, ακινητοποιήθηκε στη ΛΕΑ, καλύπτοντας και ένα μεγάλο μέρος, της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ο Σέρβος οδηγός του οχήματος, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, και από το ατύχημα, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Μάλιστα μέρος του φορτίου που μετέφερε, σκορπίστηκε στον δρόμο και τα συνεργεία ανέλαβαν στη συνέχεια να απομακρύνουν τη ζάχαρη από το σημείο, με την επίβλεψη της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα, διεξαγόταν από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.