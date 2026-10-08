Βρετανία: Ελεύθερος με εγγύηση και ο έβδομος ύποπτος για το σχέδιο επίθεσης στη βάση RAF Fairford

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Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε και ο 22χρονος Βρετανός που είχε συλληφθεί ως έβδομος ύποπτος στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενο σχέδιο επίθεσης κατά της αεροπορικής βάσης RAF Fairford. Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι ΗΠΑ είχαν απομακρύνει από τη βάση τα βομβαρδιστικά τους λόγω ανησυχιών για πιθανή επίθεση με drones που συνδεόταν με το Ιράν.

Ο 22χρονος είχε συλληφθεί ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανό σχέδιο επίθεσης στη RAF Fairford.

Η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και αυστηρούς περιοριστικούς όρους, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αναφέρει το Reuters.

Και οι επτά συλληφθέντες έχουν αφεθεί με εγγύηση

Οι έξι άνθρωποι που είχαν συλληφθεί νωρίτερα για την ίδια υπόθεση έχουν επίσης αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση. Πέντε από αυτούς, όλοι Βρετανοί υπήκοοι, είχαν συλληφθεί κοντά στην αεροπορική βάση στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ο έκτος είναι Βρετανοϊρανός υπήκοος, ο οποίος είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα και στη συνέχεια αφέθηκε και αυτός ελεύθερος με εγγύηση.

Φόβοι για πιθανή ιρανική επίθεση με drones

Πολλές λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστες, ωστόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι η απόφαση να απομακρυνθούν τα αμερικανικά βομβαρδιστικά από τη RAF Fairford συνδεόταν με ανησυχίες για πιθανό ιρανικό σχέδιο επίθεσης με drones εναντίον της στρατιωτικής εγκατάστασης.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η απειλή που συνδεόταν με το Ιράν οδήγησε στην απομάκρυνση των αεροσκαφών από τη βάση. Η RAF Fairford είχε χρησιμοποιηθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι συλληφθέντες βρίσκονται πλέον εκτός κράτησης, οι βρετανικές αρχές υπογραμμίζουν ότι η αντιτρομοκρατική έρευνα συνεχίζεται.