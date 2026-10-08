Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026: Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον το βραβείο

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Η 76χρονη Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφος Αν Κάρσον τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Σουηδική Ακαδημία.

Η ανακοίνωση έγινε από τη Σουηδική Ακαδημία, η οποία επέλεξε την 76χρονη Καναδή δημιουργό για το φετινό βραβείο.

Από τις κλασικές σπουδές στη λογοτεχνία

Η Αν Κάρσον γεννήθηκε το 1950 στο Τορόντο του Καναδά και έχει διαγράψει μια ιδιαίτερη πορεία ως ποιήτρια, δοκιμιογράφος και μεταφράστρια, ενώ έχει εργαστεί και ως καθηγήτρια κλασικών σπουδών.

Μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού της στις κλασικές σπουδές, δίδαξε σε σειρά πανεπιστημίων, την ώρα που λογοτεχνικά περιοδικά άρχισαν να δημοσιεύουν τα έργα της.

Χαρακτηριστικό της γραφής της είναι ότι κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, συνδυάζοντας συχνά την ποίηση με την πρόζα.

Η μεγάλη αναγνώριση με το «Autobiography of Red»

Η σημαντική λογοτεχνική αναγνώριση ήρθε το 1998 με το έμμετρο μυθιστόρημα Autobiography of Red. Το έργο αποτελεί μια queer ιστορία ενηλικίωσης, στην οποία η Κάρσον συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας με μια σύγχρονη αφήγηση, ένα χαρακτηριστικό που έγινε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο στο έργο της.

Έκτοτε έχει εκδώσει περισσότερα από 20 βιβλία, μεταξύ των οποίων ποιητικές συλλογές, δοκίμια και μεταφράσεις.

Η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο TS Eliot

Το 2001, η Αν Κάρσον έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο TS Eliot, για τη συλλογή της The Beauty of the Husband, σύμφωνα με τον Guardian.

Στη διάρκεια της καριέρας της έχει επίσης τιμηθεί με υποτροφίες Guggenheim και MacArthur, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές της αγγλόφωνης λογοτεχνίας.