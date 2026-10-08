Ελευσίνα: Πολιτικά κίνητρα πίσω από την επίθεση με μαχαίρι στον 32χρονο «βλέπει» η ΕΛΑΣ – «Ακροδεξιοί οι δράστες, αντιφασίστας το θύμα»

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Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας, με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονο, σημειώθηκε στις 16.20 το απόγευμα στην Ελευσίνα.

Οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται.

Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά πληροφορίες οι δράστες είπαν στο θύμα “εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ”.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το σημερινό περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Μετά το επεισόδιο δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία κάποιων εκ των ακροδεξιών σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου στο διαδίκτυο.

Όπως δήλωσε ο τραυματίας στους αστυνομικούς, ανήκει στον αριστερό χώρο και οι δράστες του είπαν ότι τον χτύπησαν γιατί δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία τους. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν ήταν παρών στο συγκεκριμένο επεισόδιο του Αυγούστου και δεν έχει καμία σχέση με την δημοσιοποίηση των στοιχείων των ακροδεξιών.

Ο 32χρονος μετά την επίθεση μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, από όπου ο φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία. Στη συνέχεια, επειδή τα τραύματα είναι βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.

ΣΥΡΙΖΑ: Καλούμε τις αστυνομικές αρχές να διερευνήσουν άμεσα και με τη μέγιστη σοβαρότητα το περιστατικό

«Σύμφωνα με δημοσίευμα ιστοσελίδας, το απόγευμα της Πέμπτης 8/10/26, στην Ελευσίνα, δύο άτομα έστησαν καρτέρι και μαχαίρωσαν 32χρονο άνδρα που ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο. Την ώρα της επίθεσης, όπως αναφέρεται, τα δύο άτομα του είπαν ότι ξέρουν σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκει και δήλωσαν την πολιτική τους ταυτότητα, λέγοντας “Ναι, είμαστε φασίστες”. Ο 32χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα πόδια, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα οι δράστες επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν και στην κοιλιά.

Το σοβαρότατο συμβάν προκαλεί εύλογη ανησυχία, φέρνοντας στο νου παλαιότερες υποθέσεις με πολύ χειρότερη κατάληξη, όπως τις δολοφονίες του Σαχζάτ Λουκμάν και του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα. Καλούμε τις αστυνομικές αρχές να διερευνήσουν άμεσα και με τη μέγιστη σοβαρότητα το περιστατικό, και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταδικάσουν τη φασιστική επίθεση. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγίτικων «ταγμάτων εφόδου» και των νεοναζί εγκληματιών» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Σακελαρίδης: «Απαιτούμε από την Αστυνομία να πράξει τα δέοντα»

Για την επίθεση, ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης

«Επίθεση με μαχαίρι σε αντιφασίστα στην Ελευσίνα από δύο γνωστούς ακροδεξιούς της περιοχής πριν από λίγο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε από το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας στο Τζάνειο.

Παρόλο που το θύμα είναι γνωστός αντιφασίστας και αυτοί που τον μαχαίρωσαν γνωστοί φασιστες στην Ελευσίνα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι πρώτες πληροφορίες που διαρρέει η ΕΛ.ΑΣ. στα ΜΜΕ αναφέρουν «ως κίνητρο της επίθεσης την ληστεία».

Κάτι που προφανώς θυμίζει τις πρώτες αστυνομικές διαρροές από τη δολοφονία Φύσσα, τότε που έλεγαν ότι επρόκειτο για «οπαδικό καυγά», για να προστατεύσει η Αστυνομία το πρεστίζ της προστατευόμενης της Χρυσής Αυγής.

Απαιτούμε από την Αστυνομία να πράξει τα δέοντα και να κάνει σοβαρά τη δουλειά της σε αυτή την άκρως σοβαρή υπόθεση.

Να συλληφθούν άμεσα οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Οι φασίστες αποθρασύνονται μετά την αποφυλάκιση Κασιδιάρη και την κανονικοποίηση της Ακροδεξιάς στην χώρα μας. Οι εγκληματικές μέθοδοι της Χρυσής Αυγής, οι τραμπουκισμοί και τα μαχαιρώματα είναι αυτό που ξέρουν να κάνουν.

Είναι στο χέρι μας να του στείλουμε ξανά πίσω στις τρύπες τους.

Να μην ανεχθούμε τα νεοναζί καθάρματα ούτε στην Ελευσίνα, ούτε και πουθενά.».

ΜέΡΑ25: Δολοφονική φασιστική επίθεση

«Η επιχείρηση ξεπλύματος των ναζιστικών συμμοριών που εκτυλίχθηκε στα συστημικά ΜΜΕ της χώρας με αφορμή την αποφυλάκιση του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη είχε κιόλας τα πρώτα αποτελέσματα. Το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ναζιστές, μέλη πιθανότατα της οργάνωσης Propatria, μαχαίρωσαν αντιφασίστα στην Ελευσίνα, με προφανή στόχο να τον δολοφονήσουν.

Ως ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά καταγγέλλουμε τη σοβαρή επίθεση και καλούμε όλη την κοινωνία σε αντιφασιστική επιφυλακή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο ναζιστές της Propatria, στήσανε καρτέρι θανάτου έξω από το σπίτι του αντιφασίστα αγωνιστή και του επιτέθηκαν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον.

Πρόκειται για μια προσχεδιασμένη, πολιτικά υποκινούμενη πράξη που θυμίζει τις πιο σκοτεινές πρακτικές των νεοναζί, μια επίθεση βγαλμένη από τα εγχειρίδια της Χρυσής Αυγής και του Κασιδιάρη.

Δεν θα αφήσουμε να επιστρέψουν τα τάγματα εφόδου στους δρόμους και τις γειτονιές μας.

Δεν θα τους αφήσουμε να σπείρουν τον φόβο.

Η ιστορία έχει δείξει πού οδηγεί η ανοχή απέναντι στη φασιστική βία. Γι’ αυτό σήμερα καλούμαστε όλες και όλοι να δώσουμε μια μαζική και ξεκάθαρα αντιφασιστική απάντηση.

Ο φόβος δεν θα περάσει στους αγωνιστές. Θα επιστρέψει σε αυτούς που τον σπέρνουν.

Αλληλεγγύη στον τραυματία και πλήρης στήριξη στον αγώνα ενάντια στον φασισμό.

Καμία ανοχή στη φασιστική και νεοναζιστική βία.

Άμεση και πλήρης διερεύνηση της επίθεσης.

Καμία συγκάλυψη, καμία ανοχή, καμία επιστροφή των ταγμάτων εφόδου στους δρόμους.

Καλούμε τα εργατικά σωματεία, τις αντιφασιστικές συλλογικότητες, τους κοινωνικούς φορείς, τους νέους και τις νέες της Ελευσίνας σε άμεση επαγρύπνηση και μαζική απάντηση στον δρόμο.

Ο φασισμός δεν θα περάσει!» αναφέρει το MέΡΑ25.