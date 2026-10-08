Ελένη Γερασιμίδου: «Ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε τώρα»

«Είμαστε 46 χρόνια δύο άνθρωποι που μαλώνουνε συνέχεια για όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ελένη Γερασιμίδου, μιλώντας για τον γάμο της με τον συνοδοιπόρο της σε αυτή τη ζωή και συνάδελφό της, Αντώνη Ξένο. Η καταξιωμένη ηθοποιός στη συνέντευξή της στο «Happy Day», πρόσθεσε ότι «εγώ μαλώνω βασικά», τονίζοντας ότι αμέσως μετά γελάνε, ενώ αγαπιούνται και βαθιά. Επιπλέον, η καλλιτέχνις εξήγησε τον λόγο που φοβάται τα μπουζούκια.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν της αρέσουν τα μπουζούκια ως τρόπος διασκέδασης, απάντησε στη συνέντευξή της ότι: «Όχι, καθόλου. Δεν πηγαίνω καν. Δεν μου αρέσει, πάντα τα φοβόμουνα. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στα μπουζούκια, αλλά όταν εμείς πηγαίναμε στις μπουάτ, και μην με παρεξηγήσετε, απλώς μου άρεσε η μπουάτ πολύ, καμιά φορά λέγαμε “άντε να πάμε στο μπουζουξίδικο”, εγώ τρόμαζα λιγάκι».

«Τρόμαζα γιατί σπάγανε. Έχω δει άνθρωπο να σπάει, να ματώνει τα χέρια του. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν γίνονται αυτά, αλλά γενικά δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος διασκέδασης. Καθόλου!», συνέχισε.

Η εξομολόγηση για τον γάμο της με τον Αντώνη Ξένο

Η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος συμπορεύονται για πάνω από 40 χρόνια, ενώ παντρεύτηκαν το 1981.

Σχετικά με το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου, ανέφερε πως: «Ήμουν σίγουρη ότι θα με ρωτήσετε. Είμαστε 46 χρόνια δύο άνθρωποι που μαλώνουνε συνέχεια για όλα. Εγώ μαλώνω βασικά, γιατί είμαι Πόντια και είμαι τσαούσα, έχω τις απαιτήσεις μου.

Είμαστε δύο άνθρωποι που γελάνε αμέσως μετά, που αγαπιούνται βαθιά πιστεύω. Εντάξει, ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει. Γεράσαμε τώρα, για έρωτες είμαστε;».