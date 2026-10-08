Λάκης Γαβαλάς για Βίσση-Καρβέλα: «Είναι βλακεία να τα πετάξουν όλα – Εγώ θα έλεγα να γράψουν μία καινούργια παραγγελία»

Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, στο «Χαμογέλα και Πάλι!». Στη διάρκεια της παρουσίας του στη πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του MEGA, ο αγαπημένος σχεδιαστής τοποθετήθηκε για την υπόθεση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, που εδώ και κάποιες ημέρες απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας, με μία μεγάλη μερίδα του κόσμου να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα όσα γίνονται καθημερινά γνωστά.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των δύο καταξιωμένων καλλιτεχνών, ο Λάκης Γαβαλάς εξήγησε ότι: «Εγώ θεωρώ ότι ο Νίκος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέσω τηλεφώνων, πραγμάτων, πολύ πριν. Θεωρώ ότι δεν αποδέχτηκε όλη αυτή την αλλαγή, όχι γιατί θα του έπαιρναν την Άννα, γιατί θεωρούσαν ότι μπορεί για την Άννα να είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, που η Άννα δεν είχε μάθει έτσι και κάπου την συνεπήρε ένα άλλο όνειρο.

Το οποίο όμως καλλιτεχνικά, δεν θα μπορούσε να είναι σαν το δικό τους. Σαν αυτές τις ώρες τις ατελείωτες, που θα καθόντουσαν εκεί, να φτιάξουν τις μουσικές τους και όλα. Η Άννα το καταλαβαίνει, από την άλλη μεριά έχει και τους ενθουσιασμούς που μπορεί να της έλειπαν σαν μικρό κορίτσι, σαν μια πενηντάρα-εξηντάρα, και τους βρήκε τώρα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ένα άτομο σαν την Άννα να τους απορρίψει, αν ήταν καλό ή κακό, και τους ένιωσε και τους ζει αυτή τη στιγμή…».

Ακόμα, ο επιτυχημένος σχεδιαστής είπε πως: «Εγώ δίνω μία δικαιολογία της χαζομάρας, με την πολύ καλή έννοια, που διέπει και τους δύο και θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσαν να το διαπραγματευτούν ξανά. Είναι βλακεία για μένα να πετάξουν όλο αυτό το πράγμα…

Εγώ θα έλεγα να γράψουν μία καινούργια παραγγελία, που να είναι στα μέτρα και των δύο. Ο ένας να την επιλέγει και ο άλλος να την πουλάει και να είναι ευτυχισμένο το κοινό, το οποίο είναι και καταναλωτές».