Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μόλις στο 6ο λεπτό του αγώνα στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ για τη Super League σε μια ανύποπτη φαινομενικά φάση ο Αργεντινός άσος του Παναθηναϊκού Αντίνο έπεσε τραυματίας στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από διεκδίκηση, σφαδάζοντας από τους πόνους και πιάνοντας το αριστερό γόνατο.

Έπειτα από λίγο μπήκε το αμαξίδιο και παρέλαβε τον Αργεντινό εξτρέμ που ανέβηκε στο φορείο υποβασταζόμενος και με λυγμούς αποχώρησε από το γήπεδο.

Στη θέση του μπήκε ο Γιάγκουσιτς, ωστόσο είναι πια έκδηλη η αγωνία στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Αντίνο είναι από τους πλέον φορμαρισμένους παίκτες του Νίστρουπ και είναι άγνωστο ακόμη πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του.

Δείτε βίντεο: