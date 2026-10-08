Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε 92-74: Τέταρτη διαδοχική νίκη στη Euroleague με κυριαρχία στο δεύτερο ημίχρονο

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο «T-Center», διεύρυνε το αήττητο σερί του στη Euroleague και έφτασε τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Παράλληλα, υποχρέωσε την τουρκική ομάδα στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 46-41, ωστόσο βελτίωσαν αισθητά την αμυντική τους λειτουργία στη συνέχεια. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς περιόρισε τις επιθετικές επιλογές των φιλοξενούμενων, αύξησε σταδιακά τη διαφορά και προηγήθηκε ακόμη και με 20 πόντους (78-58) στην τέταρτη περίοδο.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των Ματίας Λεσόρ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Νίκου Ρογκαβόπουλου και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί τον έλεγχο μέχρι το τέλος και να πανηγυρίζει την τέταρτη διαδοχική εντός έδρας νίκη του.

Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε: Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με δύο διαδοχικά καλάθια του Ντίνου Μήτογλου, παίρνοντας προβάδισμα με 4-0. Η Φενέρμπαχτσε απάντησε με τον Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος ισοφάρισε σε 4-4, ενώ ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους γηπεδούχους με τρίποντο για το 7-4.

Η τουρκική ομάδα αντέδρασε με σερί 8-0 και πέρασε μπροστά με 7-12, έπειτα από καλάθι και φάουλ του Χόρτον-Τάκερ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε σε αλλαγές, επιχειρώντας να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του, καθώς οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν το προβάδισμα (11-16, 13-16).

Ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε τη διαφορά και ο Μπάντιο ισοφάρισε σε 16-16 με τρίποντο. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 21-19 και τον Κλάιμπερν να απαντά για το 21-22.

Ο Λεσόρ ισοφάρισε σε 22-22 με μία εύστοχη βολή, ενώ ο Μπάντιο έφερε ξανά μπροστά τους γηπεδούχους (24-22). Ακολούθησε ένταση, με τον Μπόλντγουιν να δέχεται τεχνική ποινή και τον Μπίνγκαμ να διαμορφώνει το 24-24 με φόλοου.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Σιλβέν Φρανσίσκο, που έδωσε στον Παναθηναϊκό προβάδισμα 27-24. Το μακρινό σουτ του Σαργκιούνας στην εκπνοή δεν μέτρησε, καθώς κρίθηκε εκπρόθεσμο.

Ο Φρανσίσκο οδήγησε επιθετικά τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο

Στη δεύτερη περίοδο, ο Φρανσίσκο ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στη δημιουργία όσο και στο σκοράρισμα. Ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε ένα δύσκολο λέι απ για το 30-27 και στη συνέχεια έδωσε την ασίστ στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κάρφωσε για το 32-27.

Η Φενέρμπαχτσε παρέμεινε κοντά στο σκορ χάρη στις επιθετικές ενέργειες του Κι, που μείωσε αρχικά σε 32-29 και αργότερα σε 34-31. Ωστόσο, ο Φρανσίσκο ευστόχησε σε τρίποντο για το 37-31, φτάνοντας τους 12 προσωπικούς πόντους.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέλαβε στη συνέχεια επιθετικές πρωτοβουλίες, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 39-31 και ακολούθως στο 40-31 με μία εύστοχη ελεύθερη βολή.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με μία βολή του Νικολό Μέλι και καλάθι του Μπόλντγουιν, μειώνοντας σε 40-34. Σε εκείνο το σημείο, ο Ομπράντοβιτς κάλεσε τάιμ άουτ, έπειτα από δύο διαδοχικές λανθασμένες επιθετικές επιλογές της ομάδας του.

Με την επανέναρξη του αγώνα, ο Μουστάφα Φαλ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, γνωρίζοντας το χειροκρότημα των φιλάθλων. Ο Γάλλος σέντερ πέτυχε τους πρώτους του πόντους με κάρφωμα, διαμορφώνοντας το 42-34.

Η Φενέρμπαχτσε πλησίασε σε 44-39 με καλάθι και φάουλ του Μπόλντγουιν, αλλά ο Λεσόρ σκόραρε στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου και έστειλε τους γηπεδούχους στα αποδυτήρια με προβάδισμα 46-41.

Ο Ρογκαβόπουλος έδωσε ώθηση στο τρίτο δεκάλεπτο

Η τρίτη περίοδος άρχισε με καλάθι του Χόρτον-Τάκερ για τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Λευτέρης Μαντζούκας απάντησε για το 48-43, έπειτα από προσποίηση.

Ο Παναθηναϊκός αύξησε την πίεση στην άμυνα, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία της μπάλας και περιορίζοντας τις επιθετικές επιλογές της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Μήτογλου ευστόχησε σε δύο ελεύθερες βολές για το 50-43, προτού ο Σιλντς μειώσει σε 50-45. Στην επόμενη φάση, ο Γιαμπουσέλε ολοκλήρωσε μια συνεργασία άλεϊ ουπ με κάρφωμα για το 52-45, ενώ ο Φόρεστ διαμόρφωσε το 52-47.

Σε εκείνο το σημείο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην αύξηση της διαφοράς. Ο Έλληνας φόργουορντ έδωσε επιθετικές λύσεις, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα (57-47).

Ο Λεσόρ ανέβασε τη διαφορά στους 12 πόντους (59-47), ενώ ένα ακόμη τρίποντο του Ρογκαβόπουλου διαμόρφωσε το 62-47, δίνοντας στους γηπεδούχους προβάδισμα 15 πόντων.

Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να περιορίσει τη διαφορά με πρωταγωνιστή τον Νικολό Μέλι, ο οποίος έδωσε επιθετικές λύσεις από την περιφέρεια. Η τουρκική ομάδα μείωσε αρχικά σε 62-52 και στη συνέχεια σε 66-55, επιχειρώντας να επιστρέψει στη διεκδίκηση της αναμέτρησης.

Ωστόσο, ο Ιταλός φόργουορντ χρεώθηκε με το πέμπτο προσωπικό του φάουλ και αποβλήθηκε, στερώντας από τη Φενέρμπαχτσε μία σημαντική επιθετική επιλογή.

Ο Λεσόρ ευστόχησε σε μία από τις δύο ελεύθερες βολές του και ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο προηγούμενος με 67-55.

Η διαφορά έφτασε τους 20 πόντους στην τέταρτη περίοδο

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο του ρυθμού και δεν επέτρεψε στη Φενέρμπαχτσε να μειώσει ουσιαστικά τη διαφορά.

Ο Κλάιμπερν ευστόχησε σε τρίποντο, διαμορφώνοντας το 69-58, αλλά ο Λεσόρ απάντησε από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ο Γάλλος σέντερ έφτασε τους 17 πόντους και ανέβασε το σκορ στο 71-58.

Στη συνέχεια, ο Ρογκαβόπουλος πέτυχε νέο καλάθι για το 73-58, φτάνοντας σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ακολούθησε τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις για το 76-58, ενώ ο Φρανσίσκο διεύρυνε τη διαφορά στους 20 πόντους (78-58).

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς διαχειρίστηκε το προβάδισμά της στα τελευταία λεπτά και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με νίκη 92-74, διατηρώντας το απόλυτο των επιτυχιών στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 19-17, 21-14, 25-19.