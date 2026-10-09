Eurogroup: Θετική αξιολόγηση των αιτημάτων Ελλάδας και Ιταλίας για δημοσιονομική ευελιξία – Τι δήλωσαν Πιερρακάκης και Ντομπρόβσκις

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Η προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, απασχόλησε τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για διευρυμένη δημοσιονομική ευελιξία σε μέτρα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ εκκρεμεί η έγκριση του Συμβουλίου.

Μετά τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε ότι η στήριξη των νοικοκυριών και της οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, ώστε να μη διακυβεύεται η αξιοπιστία των κρατών-μελών.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα».

«Πρέπει να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις ανάγκες του μέλλοντος, διαφυλάσσοντας παράλληλα την αξιοπιστία μας».

Πιερρακάκης: Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για την ενεργειακή κρίση

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι οι τιμές έχουν επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα από τα τέλη Αυγούστου, με επιπτώσεις σε προϊόντα όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η Ευρώπη παραμένει εκτεθειμένη σε σημαντικούς εξωτερικούς ενεργειακούς κινδύνους.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασαν τις παρεμβάσεις που έχουν υιοθετήσει τα κράτη-μέλη για την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, «όλοι επαναβεβαιώσαμε τη σημασία της τήρησης μέτρων που είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα», διευκρινίζοντας ότι «τα μέτρα στήριξης πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η δυσανάλογη επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών».

Πέρα από τις άμεσες παρεμβάσεις, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε την ανάγκη για «μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και επενδύσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής της αυτονομίας», αναφερόμενος στην ανάπτυξη περισσότερων πηγών καθαρής ενέργειας, στην ευρύτερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, στην ενίσχυση των δικτύων και στη βελτίωση των διασυνδέσεων.

«Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια είναι αλληλένδετες προτεραιότητες. Η Ευρώπη πρέπει να σημειώσει πρόοδο και στους τρεις αυτούς τομείς», υπογράμμισε.

Ντομπρόβσκις: Θετική αξιολόγηση των αιτημάτων Ελλάδας και Ιταλίας

Στο ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας, ο επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις, γνωστοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για την αξιοποίηση της διευρυμένης ευελιξίας της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας.

«Η Επιτροπή έχει πλέον αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ιταλίας για να κάνουν χρήση αυτής της διευρυμένης ευελιξίας», δήλωσε, σημειώνοντας ότι αναμένεται η έγκριση του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στην περαιτέρω εξέταση των αιτημάτων, γνωστοποιώντας ότι είχε σχετικές συζητήσεις με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

«Προφανώς, θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα της Ιταλίας και της Ελλάδας. Σήμερα είχα συζητήσεις τόσο με τον κ. Πιερρακάκη όσο και με τον κ. Τζορτζέτι για το θέμα», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Βλάντις Ντομπρόβσκις προειδοποίησε ότι τα περιθώρια δημοσιονομικών παρεκκλίσεων δεν είναι απεριόριστα.

«Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες», δήλωσε, εξηγώντας ότι μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία της δέσμευσης των κρατών-μελών στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και στην τήρηση του πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων. «Δεν πρέπει να θέσουμε αυτό σε κίνδυνο», υπογράμμισε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι αυξημένες ενεργειακές τιμές ενδέχεται να διατηρηθούν και κατά τους επόμενους μήνες.

«Βραχυπρόθεσμα, δυστυχώς, οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στον χειμώνα», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να επικεντρώνονται στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Αντίθετα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τα οριζόντια μέτρα στήριξης, επισημαίνοντας τις πιθανές επιπτώσεις τους στα δημόσια οικονομικά και στην αγορά ενέργειας.

«Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και, ως εκ τούτου, δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη», ανέφερε.

Οι ανησυχίες για τα spreads και τα γαλλικά ομόλογα

Οι εξελίξεις στις αγορές κρατικών ομολόγων αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο των δηλώσεων των δύο αξιωματούχων, με αφορμή τη διεύρυνση των διαφορών στις αποδόσεις των ομολόγων (spreads) μεταξύ χωρών της ευρωζώνης.

Ερωτηθείς για το θέμα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Είμαστε προσεκτικοί, είμαστε σε εγρήγορση, σε επιφυλακή, αλλά όχι σε κατάσταση συναγερμού».

Ο πρόεδρος του Eurogroup εξήγησε ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει δύσκολο, καθώς οι υψηλές ενεργειακές τιμές ασκούν ανοδικές πιέσεις στις οικονομίες παγκοσμίως.

Ειδικότερα για τη Γαλλία και τις πιέσεις που καταγράφονται στα κρατικά της ομόλογα, εξέφρασε εμπιστοσύνη στη δέσμευση της γαλλικής κυβέρνησης για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Παράλληλα, τόνισε ότι διατηρεί προσωπικά μεγάλη εμπιστοσύνη στον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ.

Από την πλευρά του, ο Βλάντις Ντομπρόβσκις αναγνώρισε τη διεύρυνση των spreads στην ευρωζώνη, επισημαίνοντας ότι οι χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος είναι περισσότερο ευάλωτες στις μεταβολές των συνθηκών χρηματοδότησης.

Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε ότι όλα τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα όσα αντιμετωπίζουν αυξημένα ελλείμματα ή υψηλό χρέος, πρέπει να ακολουθούν συνετή δημοσιονομική πολιτική.

«Η κατάρτιση ενός υγιούς προϋπολογισμού για το επόμενο έτος θα είναι σημαντική, προκειμένου να καθησυχαστούν οι αγορές», σημείωσε.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος εξέφρασε επίσης εμπιστοσύνη στη γαλλική κυβέρνηση, αναφερόμενος στο «φιλόδοξο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027» που, όπως είπε, έχει καταθέσει.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και θα παρέμβει εφόσον κριθεί απαραίτητο.

«Από την πλευρά της Επιτροπής, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε μέτρα αντιμετώπισης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι «η δημοσιονομική σύνεση είναι αναγκαία, ειδικά υπό το φως των σημερινών εξελίξεων στις αγορές ομολόγων».