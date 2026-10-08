Λίβανος: Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης σε επιχείρηση στο νότο – Τρεις τραυματίες

Ένας ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, με τον θάνατο του 21χρονου Ελιάβ Χαΐμ Τσαφαλμούς να αποδίδεται σε ατύχημα με στρατιωτικό όχημα. Αυτό το περιστατικό καθιστά τον Τσαφαλμούς τον 17ο Ισραηλινό στρατιώτη που χάνει τη ζωή του στον Λίβανο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας του Ιουνίου, εν μέσω συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων και ανησυχιών για την απειλή της Χεζμπολάχ, ωθώντας την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας να ταχθεί υπέρ της παράτασης της εντολής της UNIFIL.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, με τον θάνατο να αποδίδεται σε ατύχημα. – Πρόκειται για τον 17ο Ισραηλινό στρατιώτη που χάνει τη ζωή του στον Λίβανο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας του Ιουνίου, ενώ οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 4.300 ανθρώπους. – Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας τάχθηκε υπέρ της παράτασης της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο, φοβούμενη ότι η αποχώρησή της UNIFIL θα δημιουργούσε «κενό ασφαλείας».

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Ένας ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο θάνατος του 21χρονου Ελιάβ Χαΐμ Τσαφαλμούς αποδίδεται σε ατύχημα, καθώς το στρατιωτικό όχημα Humvee στο οποίο επέβαινε ανατράπηκε κοντά στον ποταμό Λιτάνι.

Ο Τσαφαλμούς είναι ο 17ος Ισραηλινός στρατιώτης που χάνει τη ζωή του στον Λίβανο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας του Ιουνίου.

Η συμφωνία προέβλεπε κατάπαυση του πυρός, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, και ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στο νότιο τμήμα της χώρας. Αν και η βία αποκλιμακώθηκε μετά την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στη γειτονική του χώρα, υποστηρίζοντας πως η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλειά του.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

Έκτοτε, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.300 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας τάχθηκε σήμερα υπέρ της παράτασης της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο, η οποία λήγει τον Δεκέμβριο, εκφράζοντας φόβους ότι η αποχώρησή της UNIFIL θα δημιουργούσε «κενό ασφαλείας».

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