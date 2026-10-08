Απάτη κατά του ΕΦΚΑ: Ο Φίλιππος Καμπούρης ελέγχεται και για αποζημιώσεις κατά την περίοδο της πανδημίας – Τι κατέθεσαν Ζαζόπουλος και Κελεκίδου

Νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να προκάλεσε ζημία ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο προκύπτουν από τις καταγγελίες εργαζομένων και τις μαρτυρικές καταθέσεις γνωστών τραγουδιστών. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τη λειτουργία εταιρειών που άφηναν πίσω τους οικονομικές εκκρεμότητες προς το Δημόσιο, εργαζομένους και ασφαλιστικούς φορείς.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ερευνούν εάν ο Φίλιππος Καμπούρης έλαβε παράνομα αποζημίωση ειδικού σκοπού κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ γνωστοί καλλιτέχνες κλήθηκαν να εξηγήσουν γιατί εμφανίζονταν δηλωμένοι σε εταιρείες με τις οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποστήριξαν ότι δεν είχαν επαγγελματική σχέση.

Καταγγελία εργαζομένου για απλήρωτους μισθούς στην Καλλιθέα

Εργαζόμενος σε ψητοπωλείο της Καλλιθέας, το οποίο έκλεισε αιφνιδίως λίγο πριν από τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, περιέγραψε στο Mega τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μετά τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Όπως κατήγγειλε, ο Φίλιππος Καμπούρης καθυστερούσε συστηματικά την καταβολή των αποδοχών, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δυσκολεύονται να αποχωρήσουν από την επιχείρηση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι εξακολουθεί να εμφανίζεται ως εργαζόμενος, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απόλυσής του, γεγονός που, όπως ανέφερε, δημιουργεί προβλήματα στην αναζήτηση νέας εργασίας.

«Σε όλους το έκανε. Μας κρατούσε λεφτά για να μην μπορούμε να φύγουμε. Μας είχε αφήσει ενάμιση μήνα απλήρωτους. Χάσαμε τα λεφτά μας και εγώ δεν έχω να δώσω το νοίκι μου. Είναι κάτι νυχτερινά, γύρω στα 2.000 με 2.500 ευρώ. Ξαφνικά έκλεισε η επιχείρηση. Θέλω να πιάσω δουλειά και δεν έχει γίνει απόλυση, οπότε φαίνομαι ότι είμαι ακόμα εργαζόμενος. Πήγα να πιάσω δουλειά και μου λένε: “Φαίνεται ότι έχετε δουλέψει, δεν μπορείτε να δουλέψετε πάνω από τρεις ώρες”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν το θύμα του κυκλώματος προσπάθησε να ζητήσει τα δεδουλευμένα νομίζοντας ότι έχει καλέσει στο λογιστικό γραφείο του ψητοπωλείου, στην πραγματικότητα μιλούσε με τη σύζυγο του Καμπούρη.

Υπάλληλος: Αν είναι λογιστικό το θέμα, θέλω να πω ούτε καν με έχει απολύσει απ’ ότι ξέρω. Τα λεφτά. Δεν έχω πάρει ένα μηνιάτικο βασικά. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Καμπούρη;

Αν είναι λογιστικό το θέμα, θέλω να πω ούτε καν με έχει απολύσει απ’ ότι ξέρω. Τα λεφτά. Δεν έχω πάρει ένα μηνιάτικο βασικά. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Καμπούρη; Σύζυγος Καμπούρη (δήθεν λογίστρια): «Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη. Έχουμε συνεργασία με εταιρείες. Οπότε εγώ θέλω όνομα επιχείρησης».

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Και αυτή ήταν μία από τις 29 εταιρείες, η πλειονότητα των οποίων ήταν εικονικές. Σε 23 από αυτές, μάλιστα, εμφανίζεται να συμμετέχει ο ίδιος αχυράνθρωπος, που στην κατάθεσή του «έκαψε» τον Φίλιππο Καμπούρη.

Αχυράνθρωποι, λογιστές και επιχειρηματίες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και νυχτερινών κέντρων, τα οποία όμως σύμφωνα με την έρευνα ανήκουν στον Φίλιππο Καμπούρη. Γνωστοί καλλιτέχνες, μάλιστα, κατέθεσαν ότι οι συμφωνίες κλείνονταν αποκλειστικά με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.

«Ερχόντουσαν μαύρες σακούλες με εμπορεύματα, περίεργες ώρες, χωρίς χαρτιά. Η υπάλληλος δούλευε 12 ώρες επί έξι μέρες την εβδομάδα. Εφτά χρόνια που λειτουργούσε δεν πέρασε κανείς. Ούτε από Επιθεώρηση Εργασίας, 1000%, σίγουρα δηλαδή, όλοι λέγαμε τι βύσμα έχει αυτός που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί. Εδώ πέρα γινόταν ασυδοσία», αναφέρει καταγγελία στο Mega.

Ελέγχεται και για αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 5.209 ευρώ

Πέρα από την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του Δημοσίου, οι Αρχές εξετάζουν και την πιθανότητα παράνομης είσπραξης οικονομικής ενίσχυσης κατά την περίοδο της πανδημίας.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανίζεται να έχει δηλώσει το 2021, με την ιδιότητα του μισθωτού, ποσό 5.209 ευρώ ως αποζημίωση ειδικού σκοπού από το ελληνικό Δημόσιο.

Το συγκεκριμένο ποσό συνδεόταν με τα μέτρα οικονομικής στήριξης των εργαζομένων που εφαρμόστηκαν κατά την πανδημία του κορονοϊού. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγησή του.

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Οι καταθέσεις των τραγουδιστών για τις δηλώσεις στην «Εργάνη»

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις από γνωστούς τραγουδιστές, τα στοιχεία των οποίων εμφανίζονταν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» ως εργαζομένων σε εταιρείες που εξετάζονται για την υπόθεση.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που κλήθηκαν να καταθέσουν ήταν ο Αλέκος Ζαζόπουλος και η Κέλλη Κελεκίδου, οι οποίοι περιέγραψαν τις επαγγελματικές συνεργασίες τους με τον Φίλιππο Καμπούρη και αναφέρθηκαν στις εταιρείες στις οποίες είχαν δηλωθεί.

Αλέκος Ζαζόπουλος: «Δεν γνώριζα ότι ήμουν ασφαλισμένος σε αυτές τις εταιρείες»

Ο Αλέκος Ζαζόπουλος κατέθεσε ότι συνεργάστηκε με τον Φίλιππο Καμπούρη για δύο μήνες το 2022, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο στον Ταύρο.

Το 2023 συζητήθηκε το ενδεχόμενο να συνεργαστούν εκ νέου. Μάλιστα, ο τραγουδιστής είχε υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα για την πρόσληψή του, ωστόσο ενημερώθηκε στη συνέχεια από τον Φίλιππο Καμπούρη ότι η συμφωνία δεν θα προχωρούσε.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Φίλιππου Καμπούρη στη λειτουργία του νυχτερινού κέντρου, ο καλλιτέχνης κατέθεσε:

«Την πρόταση να εμφανιστώ στο νυχτερινό κέντρο μού την έκανε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος δεν γνωρίζω ακριβώς τι ρόλο είχε στην επιχείρηση. Ωστόσο, ξέρω ότι είχε αρμοδιότητες σχετικά με τη λειτουργία της».

Από τον έλεγχο των στοιχείων στην «Εργάνη» προέκυψε ότι ο Αλέκος Ζαζόπουλος εμφανιζόταν ασφαλισμένος σε τρεις εταιρείες κατά τα έτη 2023 και 2024, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, δεν γνώριζε τις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Ο τραγουδιστής διευκρίνισε επίσης ότι δεν είχε λάβει οποιαδήποτε αμοιβή από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

«Αναφορικά με τις ασφαλίσεις στις άλλες τρεις εταιρείες, δεν γνώριζα ότι ήμουν ασφαλισμένος σε αυτές ούτε έχω λάβει σχετική αμοιβή», ανέφερε στην κατάθεσή του.

Κέλλυ Κελεκίδου: Τι κατέθεσε για την εταιρεία που κατέβαλλε τη μισθοδοσία της

Στοιχεία για τη συνεργασία της με τον Φίλιππο Καμπούρη έδωσε στους αστυνομικούς και η Κέλλυ Κελεκίδου, η οποία εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο της λεωφόρου Συγγρού από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Ιανουάριο του 2025.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι λάμβανε τις αποδοχές της μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ωστόσο, στα παραστατικά των πληρωμών αναγραφόταν επωνυμία εταιρείας διαφορετική από την ονομασία του νυχτερινού κέντρου στο οποίο πραγματοποιούσε τις εμφανίσεις της.

Όπως κατέθεσε, θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία συνδεόταν με το νυχτερινό κέντρο, καθώς δεν είχε προσληφθεί σε άλλη επιχείρηση εκείνη την περίοδο.

«Η μισθοδοσία μου πραγματοποιούνταν τραπεζικά και στο παραστατικό αναφερόταν η εταιρεία που μου αναφέρετε. Εκείνο το διάστημα υπέθεσα ότι πρόκειται για το κέντρο στο οποίο εμφανιζόμουν, καθώς ήταν η μόνη εταιρεία στην οποία είχα προσληφθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση, μαρτυρικές καταθέσεις στην αστυνομία έχουν δώσει επίσης οι τραγουδιστές Σώτης Βολάνης και Γιάννης Καψάλης.

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Φίλιππος Καμπούρης: Οι διάλογοι με τον «Κωλοτούμπα» που τον «καίνε»

Την ίδια ώρα, «καυτοί» διάλογοι, προϊόν των νόμιμων επισυνδέσεων που έκανε η ΕΛΑΣ στα μέλη του κυκλώματος εξαπάτησης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ, έρχονται στη δημοσιότητα.

Σε αυτούς έχει καταγραφεί, μεταξύ άλλων, ο λεγόμενος “κωλοτούμπας”, φερόμενος ως αχυράνθρωπος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, να περιμένει λεφτά από τον “Φίλιππο” για να «φάνε». Αναφέρεται δε χαρακτηριστικά να έχει ερωτηθεί, «από τον Φίλιππο τι περιμένεις», όπως αποκάλυψε η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού “Αποκαλύψεις” στον ANT1.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 59χρονος, με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας», έχει υποστηρίξει για τη σχέση του με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, ότι έβαζε υπογραφές, εξέδιδε εξουσιοδοτήσεις και είχε παραδώσει στον κατηγορούμενο τραπεζικές κάρτες που είχαν εκδοθεί στο όνομά του και άλλα, καθώς ήταν ο διαχειριστής. Κι ας μην είχε τελειώσει ούτε το δημοτικό.

Το όνομά του εμφανιζόταν σε 13 εταιρείες έχοντας βάλει ως κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Αλλά ο τραπεζικός λογαριασμός του ήταν στο περίπου μηδέν. Από το 2021 και μετά, εντοπίστηκαν 5.000 ευρώ στους λογαριασμούς του.

Στον πρώτο διάλογο λέγονται τα εξής:

Φίλος κωλοτούμπα: Από τον Φίλιππο τι περιμένεις;

Από τον Φίλιππο τι περιμένεις; Κωλοτούμπας: Τίποτα, λεφτά να πάρω ρε μ…

Τίποτα, λεφτά να πάρω ρε μ… Φίλος κωλοτούμπα: Αααα…

Αααα… Κωλοτούμπας: Τα λεφτά γ..ω το σπίτι του, μ’ έχει γ…ει

Τα λεφτά γ..ω το σπίτι του, μ’ έχει γ…ει Φίλος κωλοτούμπα: Μάλιστα…

Μάλιστα… Κωλοτούμπας: Πάρε με στο άλλο, μπορείς;

Πάρε με στο άλλο, μπορείς; Φίλος κωλοτούμπα: Ναι αμέ

Ναι αμέ Κωλοτούμπας: Πάρε με στο άλλο. Εμείς όλη μέρα σπίτι ήμασταν και περιμέναμε αυτά τα λεφτά από τον Φίλιππο

Πάρε με στο άλλο. Εμείς όλη μέρα σπίτι ήμασταν και περιμέναμε αυτά τα λεφτά από τον Φίλιππο Φίλος κωλοτούμπα: Ναι

Ναι Κωλοτούμπας: Και βγήκαμε πολύ αργά, 121 παρά, γιατί μας έφερε λεφτά ο Φίλιππος και πεινάγαμε και πήγαμε και φάγαμε σε ένα μαγαζί με την …

Η ανησυχία του Καμπούρη

Στον δεύτερο διάλογο που παρουσιάστηκε στις “Αποκαλύψεις”, είναι έκδηλη η ανησυχία του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος ενημερώνει ουσιαστικά τον “Κωλοτούμπα” να μην απαντά σε άγνωστα νούμερα στο τηλέφωνο, να μην δίνει διευθύνσεις και άλλα.

Κωλοτούμπας: Έλα Φίλιππέ μου, τι κάνεις;

Έλα Φίλιππέ μου, τι κάνεις; Καμπούρης: Τι έγινε Γ… μου; Όλα καλά;

Τι έγινε Γ… μου; Όλα καλά; Κωλοτούμπας: Καλά, όλα καλά, εδώ

Καλά, όλα καλά, εδώ Καμπούρης: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην, μην, μην, να το κλείσεις το τηλέφωνο

Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην, μην, μην, να το κλείσεις το τηλέφωνο Κωλοτούμπας: Εάν μου, εάν, συγγνώμη;

Εάν μου, εάν, συγγνώμη; Καμπούρης: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε; Που μένεις; Και τα λοιπά. Να του το κλείσεις

Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε; Που μένεις; Και τα λοιπά. Να του το κλείσεις Κωλοτούμπας: Οκ, οκ Φίλιππέ μου

Οκ, οκ Φίλιππέ μου Καμπούρης: Οκ; Και δεν δίνεις ποτέ αυτή τη διεύθυνση

Οκ; Και δεν δίνεις ποτέ αυτή τη διεύθυνση Κωλοτούμπας: Ναι, εδώ, εδώ, εννοώ εδώ που μένω τώρα

Ναι, εδώ, εδώ, εννοώ εδώ που μένω τώρα Καμπούρης: Εννοείται, ναι

Εννοείται, ναι Κωλοτούμπας: Ναι Φίλιππέ μου

Ναι Φίλιππέ μου Καμπούρης: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και του το μπλοκάρεις, οκ;

Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και του το μπλοκάρεις, οκ; Κωλοτούμπας: Ναι Φίλιππε, ναι. Άνοιξε το μαγαζί Φιλιππάκο μου;

Ναι Φίλιππε, ναι. Άνοιξε το μαγαζί Φιλιππάκο μου; Καμπούρης: Όχι και ούτε πρόκειται μάλλον. Φιλάκια

Όχι και ούτε πρόκειται μάλλον. Φιλάκια Κωλοτούμπας: Ωχου, έγινε Φίλιππέ μου, γεια, γεια

Η αναφορά στα 10.000 ευρώ

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία ακούγεται ο Φίλιππος Καμπούρης να μιλά με την σύζυγό του και να της λέει ότι «πάει να πάρει 10 χιλιάρικα»

Φίλιππος Καμπούρης : «Πάω να πάρω δέκα χιλιάρικα και έρχομαι μανάρι μου».

: «Πάω να πάρω δέκα χιλιάρικα και έρχομαι μανάρι μου». Σύζυγος: «Εντάξει μωράκι μου».

«Εντάξει μωράκι μου». Φίλιππος Καμπούρης: «Πάω να πάρω ένα δεκαχίλιαρο».

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Φίλιππος Καμπούρης στον ΑΝΤ1: «Είμαι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση

Τη δική του απάντηση μέσα από τα κρατητήρια, όπου βρίσκεται μετά τη σύλληψή του από τις Αρχές για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, δίνει ο Φίλιππος Καμπούρης.

Ο παρουσιαστής δήλωσε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό, ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση μετά τη σύλληψή του, ενώ αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση για την οποία κατηγορείται.

«Δεν έχω καμία σχέση με τις εταιρείες»

«Είμαι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση μετά την σύλληψή μου από τις Αρχές. Δηλώνω ότι δεν έχω καμία σχέση με τις εταιρείες. Η υπόθεση για την οποία κατηγορούμαι αφορά σε απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ και συνιστά εργαλειοποίηση σε βάρος μου για πολιτικούς λόγους.

Όλες μου οι επιχειρήσεις είναι νόμιμες και αρνούμαι ότι ήμουν εγώ ο φυσικός εργοδότης της καταγγέλλουσας. Έχω προβλήματα υγείας και ταλαιπωρούμαι το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Πιστεύω στη δικαιοσύνη και περιμένω να λάμψει η αλήθεια και να δικαιωθώ» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την Κυριακή οι απολογίες

Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής (11/10) ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατούνταν, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία απάτη σε βάρος νομικού προσώπου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια στην απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.

Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών παρήγγειλε να διερευνηθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, για αδήλωτα εισοδήματα και ΦΠΑ.