Γαλλία: Στις φλόγες αστυνομικό τμήμα στο Μπορντό – Για εμπρηστική επίθεση κάνουν λόγο οι αρχές – ΒΙΝΤΕΟ

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Γαλλία, Μπορντό
πηγή: AFP - Christophe ARCHAMBAULT
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ποινική έρευνα διεξάγουν οι αρχές της Γαλλίας αφού ένα αστυνομικό τμήμα στη συνοικία των Καπουτσίνων του Μπορντό δέχτηκε εμπρηστική επίθεση σήμερα, ανακοίνωσαν το υπουργείο Δικαιοσύνης και το γραφείο του εισαγγελέα της πόλης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μια ομάδα μασκοφόρων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από την κύρια είσοδο του αστυνομικού τμήματος.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στο υπόλοιπο κτίριο, όμως αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο. Τρεις αστυνομικοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν την έξοδο κινδύνου για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ