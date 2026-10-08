Γαλλία: Στις φλόγες αστυνομικό τμήμα στο Μπορντό – Για εμπρηστική επίθεση κάνουν λόγο οι αρχές – ΒΙΝΤΕΟ

Ποινική έρευνα διεξάγουν οι αρχές της Γαλλίας αφού ένα αστυνομικό τμήμα στη συνοικία των Καπουτσίνων του Μπορντό δέχτηκε εμπρηστική επίθεση σήμερα, ανακοίνωσαν το υπουργείο Δικαιοσύνης και το γραφείο του εισαγγελέα της πόλης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μια ομάδα μασκοφόρων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από την κύρια είσοδο του αστυνομικού τμήματος.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στο υπόλοιπο κτίριο, όμως αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο. Τρεις αστυνομικοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν την έξοδο κινδύνου για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

🔴🔥 ALERTE INFO | Le commissariat des Capucins de Bordeaux a été pris pour cible par des émeutiers qui ont tenté de l’incendier. Certains policiers étaient coincés à l’intérieur avec un risque de suffocation. https://t.co/62bYiv04AZ

C’est un acte criminel d’une extrême gravité, on aurait pu avoir une hécatombe !

À Bordeaux, au commissariat des Capucins, des criminels ont bloqué l’entrée et mis le feu pour empêcher les policiers de sortir.

Ces mères et pères de famille, ces jeunes policiers se sont vus mourir, tandis que les fumées envahissaient le bâtiment.

Et devant cet acte criminel, la foule exultait !

In extremis, des renforts sont arrivés pour disperser les assaillants et sauver leurs sœurs et frères d’armes 🇫🇷.

On a frôlé un drame absolu.

Les auteurs doivent être retrouvés et poursuivis pour tentative de meurtre.

Dix ans après l’attaque de Viry-Châtillon, où des policiers ont été brûlés vifs, coincés dans leur voiture de police, rien n’a changé !

— Matthieu Valet (@mvalet_officiel) October 8, 2026