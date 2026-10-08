Φίλιππος Καμπούρης: Οι διάλογοι με τον «Κωλοτούμπα» που τον «καίνε» – «Αν σε πάρει κανείς τηλέφωνο, του το κλείνεις στα μούτρα»

«Καυτοί» διάλογοι, προϊόν των νόμιμων επισυνδέσεων που έκανε η ΕΛΑΣ στα μέλη του κυκλώματος εξαπάτησης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ, έρχονται στη δημοσιότητα.

Σε αυτούς έχει καταγραφεί, μεταξύ άλλων, ο λεγόμενος “κωλοτούμπας”, φερόμενος ως αχυράνθρωπος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, να περιμένει λεφτά από τον “Φίλιππο” για να «φάνε». Αναφέρεται δε χαρακτηριστικά να έχει ερωτηθεί, «από τον Φίλιππο τι περιμένεις», όπως αποκάλυψε η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού “Αποκαλύψεις” στον ANT1.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 59χρονος, με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας», έχει υποστηρίξει για τη σχέση του με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, ότι έβαζε υπογραφές, εξέδιδε εξουσιοδοτήσεις και είχε παραδώσει στον κατηγορούμενο τραπεζικές κάρτες που είχαν εκδοθεί στο όνομά του και άλλα, καθώς ήταν ο διαχειριστής. Κι ας μην είχε τελειώσει ούτε το δημοτικό.

Το όνομά του εμφανιζόταν σε 13 εταιρείες έχοντας βάλει ως κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Αλλά ο τραπεζικός λογαριασμός του ήταν στο περίπου μηδέν. Από το 2021 και μετά, εντοπίστηκαν 5.000 ευρώ στους λογαριασμούς του.

Στον πρώτο διάλογο λέγονται τα εξής:

Φίλος κωλοτούμπα: Από τον Φίλιππο τι περιμένεις;

Από τον Φίλιππο τι περιμένεις; Κωλοτούμπας: Τίποτα, λεφτά να πάρω ρε μ…

Τίποτα, λεφτά να πάρω ρε μ… Φίλος κωλοτούμπα: Αααα…

Αααα… Κωλοτούμπας: Τα λεφτά γ..ω το σπίτι του, μ’ έχει γ…ει

Τα λεφτά γ..ω το σπίτι του, μ’ έχει γ…ει Φίλος κωλοτούμπα: Μάλιστα…

Μάλιστα… Κωλοτούμπας: Πάρε με στο άλλο, μπορείς;

Πάρε με στο άλλο, μπορείς; Φίλος κωλοτούμπα: Ναι αμέ

Ναι αμέ Κωλοτούμπας: Πάρε με στο άλλο. Εμείς όλη μέρα σπίτι ήμασταν και περιμέναμε αυτά τα λεφτά από τον Φίλιππο

Πάρε με στο άλλο. Εμείς όλη μέρα σπίτι ήμασταν και περιμέναμε αυτά τα λεφτά από τον Φίλιππο Φίλος κωλοτούμπα: Ναι

Ναι Κωλοτούμπας: Και βγήκαμε πολύ αργά, 121 παρά, γιατί μας έφερε λεφτά ο Φίλιππος και πεινάγαμε και πήγαμε και φάγαμε σε ένα μαγαζί με την …

Η ανησυχία του Καμπούρη

Στον δεύτερο διάλογο που παρουσιάστηκε στις “Αποκαλύψεις”, είναι έκδηλη η ανησυχία του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος ενημερώνει ουσιαστικά τον “Κωλοτούμπα” να μην απαντά σε άγνωστα νούμερα στο τηλέφωνο, να μην δίνει διευθύνσεις και άλλα.