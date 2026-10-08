Φίλιππος Καμπούρης: Οι διάλογοι με τον «Κωλοτούμπα» που τον «καίνε» – «Αν σε πάρει κανείς τηλέφωνο, του το κλείνεις στα μούτρα»

Νέοι διάλογοι από τις επισυνδέσεις της ΕΛΑΣ στο κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ, έρχονται στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας την αναμονή χρημάτων από τον φερόμενο ως αχυράνθρωπο του Φίλιππου Καμπούρη και τη φανερή ανησυχία του ίδιου του Καμπούρη. Ο 59χρονος φερόμενος ως αχυράνθρωπος, παρά την οικονομική του κατάσταση, εμφανιζόταν σε 13 εταιρείες με μεγάλο κεφάλαιο, ενώ ο τραπεζικός του λογαριασμός ήταν σχεδόν μηδενικός

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Φίλιππος Καμπούρης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέοι “καυτοί” διάλογοι, προϊόν των επισυνδέσεων που έκανε η ΕΛΑΣ στα μέλη του κυκλώματος εξαπάτησης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ, έρχονται σήμερα στη δημοσιότητα.
  • Σε αυτούς έχει καταγραφεί ο λεγόμενος “κωλοτούμπας”, φερόμενος ως αχυράνθρωπος του Φίλιππου Καμπούρη, να περιμένει λεφτά από τον “Φίλιππο” για να φάνε, με χαρακτηριστική την ερώτηση «από τον Φίλιππο τι περιμένεις;».
  • Στον δεύτερο διάλογο είναι έκδηλη η ανησυχία του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος ενημερώνει τον “Κωλοτούμπα” να μην απαντά σε άγνωστα νούμερα στο τηλέφωνο και να μην δίνει ποτέ αυτή τη διεύθυνση.

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«Καυτοί» διάλογοι, προϊόν των νόμιμων επισυνδέσεων που έκανε η ΕΛΑΣ στα μέλη του κυκλώματος εξαπάτησης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ, έρχονται στη δημοσιότητα.

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Σε αυτούς έχει καταγραφεί, μεταξύ άλλων, ο λεγόμενος “κωλοτούμπας”, φερόμενος ως αχυράνθρωπος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, να περιμένει λεφτά από τον “Φίλιππο” για να «φάνε». Αναφέρεται δε χαρακτηριστικά να έχει ερωτηθεί, «από τον Φίλιππο τι περιμένεις», όπως αποκάλυψε η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού “Αποκαλύψεις” στον ANT1.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 59χρονος, με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας», έχει υποστηρίξει για τη σχέση του με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, ότι έβαζε υπογραφές, εξέδιδε εξουσιοδοτήσεις και είχε παραδώσει στον κατηγορούμενο τραπεζικές κάρτες που είχαν εκδοθεί στο όνομά του και άλλα, καθώς ήταν ο διαχειριστής. Κι ας μην είχε τελειώσει ούτε το δημοτικό.

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Το όνομά του εμφανιζόταν σε 13 εταιρείες έχοντας βάλει ως κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Αλλά ο τραπεζικός λογαριασμός του ήταν στο περίπου μηδέν. Από το 2021 και μετά, εντοπίστηκαν 5.000 ευρώ στους λογαριασμούς του.

Στον πρώτο διάλογο λέγονται τα εξής:

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  • Φίλος κωλοτούμπα: Από τον Φίλιππο τι περιμένεις;
  • Κωλοτούμπας: Τίποτα, λεφτά να πάρω ρε μ…
  • Φίλος κωλοτούμπα: Αααα…
  • Κωλοτούμπας: Τα λεφτά γ..ω το σπίτι του, μ’ έχει γ…ει
  • Φίλος κωλοτούμπα: Μάλιστα…
  • Κωλοτούμπας: Πάρε με στο άλλο, μπορείς;
  • Φίλος κωλοτούμπα: Ναι αμέ
  • Κωλοτούμπας: Πάρε με στο άλλο. Εμείς όλη μέρα σπίτι ήμασταν και περιμέναμε αυτά τα λεφτά από τον Φίλιππο
  • Φίλος κωλοτούμπα: Ναι
  • Κωλοτούμπας: Και βγήκαμε πολύ αργά, 121 παρά, γιατί μας έφερε λεφτά ο Φίλιππος και πεινάγαμε και πήγαμε και φάγαμε σε ένα μαγαζί με την …

Η ανησυχία του Καμπούρη

Στον δεύτερο διάλογο που παρουσιάστηκε στις “Αποκαλύψεις”, είναι έκδηλη η ανησυχία του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος ενημερώνει ουσιαστικά τον “Κωλοτούμπα” να μην απαντά σε άγνωστα νούμερα στο τηλέφωνο, να μην δίνει διευθύνσεις και άλλα.

  • Κωλοτούμπας: Έλα Φίλιππέ μου, τι κάνεις;
  • Καμπούρης: Τι έγινε Γ… μου; Όλα καλά;
  • Κωλοτούμπας: Καλά, όλα καλά, εδώ
  • Καμπούρης: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην, μην, μην, να το κλείσεις το τηλέφωνο
  • Κωλοτούμπας: Εάν μου, εάν, συγγνώμη;
  • Καμπούρης: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε; Που μένεις; Και τα λοιπά. Να του το κλείσεις
  • Κωλοτούμπας: Οκ, οκ Φίλιππέ μου
  • Καμπούρης: Οκ; Και δεν δίνεις ποτέ αυτή τη διεύθυνση
  • Κωλοτούμπας: Ναι, εδώ, εδώ, εννοώ εδώ που μένω τώρα
  • Καμπούρης: Εννοείται, ναι
  • Κωλοτούμπας: Ναι Φίλιππέ μου
  • Καμπούρης: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και του το μπλοκάρεις, οκ;
  • Κωλοτούμπας: Ναι Φίλιππε, ναι. Άνοιξε το μαγαζί Φιλιππάκο μου;
  • Καμπούρης: Όχι και ούτε πρόκειται μάλλον. Φιλάκια
  • Κωλοτούμπας: Ωχου, έγινε Φίλιππέ μου, γεια, γεια

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