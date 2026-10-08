Τηλεθέαση (7/10): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Τετάρτης

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 21,7%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 15,7% και το «Ντέρτι» με 15%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 20,9%, με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 17,7% και στην τρίτη το «Μια Γυναίκα» με 13,1%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

MEGA – Αλ Τσαντίρι Νιουζ 21,7%

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,7%

ANT1 – Ντέρτι 15%

ALPHA – Μια Γυναίκα 14,3%

ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 13,4%

ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 13,4%

ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 12,9%

STAR – First Dates 4,5%

ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 2,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό