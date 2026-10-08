Τηλεθέαση (7/10): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Τετάρτης

Τα αναλυτικά στοιχεία τηλεθέασης της prime time για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, αναδεικνύουν τα προγράμματα που ξεχώρισαν τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. 

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναλυτικά η τηλεθέαση της prime time της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, παρουσιάζει τους νικητές και τους χαμένους της βραδιάς.
  • Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 21,7%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 15,7%.
  • Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε επίσης το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 20,9%, με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 17,7%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 21,7%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 15,7% και το «Ντέρτι» με 15%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 20,9%, με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 17,7% και στην τρίτη το «Μια Γυναίκα» με 13,1%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • MEGA – Αλ Τσαντίρι Νιουζ 21,7%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,7%
  • ANT1 – Ντέρτι 15%
  • ALPHA – Μια Γυναίκα 14,3%
  • ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 13,4%
  • ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 13,4%
  • ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 12,9%
  • STAR – First Dates 4,5%
  • ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 2,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • MEGA – Αλ Τσαντίρι Νιουζ 20,9%
  • ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 17,7%
  • ALPHA – Μια Γυναίκα 13,1%
  • ANT1 – Ντέρτι 12,7%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,4%
  • ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 10,7%
  • STAR – First Dates 5,1%
  • ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 4,8%
  • ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 0,9%
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