Βίσση – Καρβέλας: «Για να τελειώνουμε, όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει» λέει ο συνθέτης – Δεν κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα λέει η δικηγόρος του

Πολύ μελάνι έχει χυθεί (και θα χυθεί και άλλο) για τη ρήξη στις σχέσεις Νίκου Καρβέλα – Αννας Βίσση. Η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, λέει ότι ο συνθέτης δεν έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά της τραγουδίστριας.

Καρβέλας: «Για να τελειώνουμε, όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει»

Ο Νίκος Καρβέλας στις δηλώσεις που παραχώρησε στο «Χαμογέλα ξανά» απαντάει σε όλε στις κατηγορίες της Άννα Βίσση αναφορικά με τα χρήματα που έχει λάβει στο παρελθόν και το ποσό που διεκδικεί.

Καταρχάς για το 1,5 εκατομμύριο το οποίο φέρεται ότι ζήτησε για να επιτρέψει την πραγματοποίηση της συναυλίας στο ΟΑΚΑ:

«Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, επιπλέον, ασφαλώς, των όποιων δικαιωμάτων είχα λαμβάνειν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης. Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια. Η θέση τους -αποφεύγω συνειδητά σκληρότερο χαρακτηρισμό- ήταν η εξής: Ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα. Και μάλιστα τα μισά υπό τον όρο να μην μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα. Αρνήθηκα κατηγορηματικά μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο Τύπου, να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα».

Για το δάνειο 500.000 ευρώ από τον Γιάννη Κούστα

«Το σημείο όμως της ανακοίνωσης που πραγματικά ξεπερνάει το όριο του ανεκτού είναι εκείνο που με μια εντελώς χαοτική και ακατανόητη διατύπωση όπου συμφύρονται άτακτα δήθεν δάνεια και δήθεν εξυπηρετήσεις, είναι να μιλάει για δήθεν εξυπηρέτηση ύψους 500.000 ευρώ που υποτίθεται πως μου έκανε ο κ. Κούστας και μάλιστα επειδή είχα ανάγκη.

Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κ. Κούστα. Όπως λέγεται το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Μαθαίνω όμως τώρα από την ανακοίνωση της Άννας ότι ειδιξκά το κεφάλαιο του κ. Κούστα έχει τουλάχιστον μεγάλη καρδιά. Φαίνεται ότι η εταιρία παραγωγής του κ. Κούστα μπορεί να αισθάνεται άβολα όταν πρέπει να πληρώσει σε έναν δημιουργό αυτά που δικαιούται. Αλλά αντ’ αυτού ο ίδιος ο κ. Κούστας επιδίδεται σε φιλανθρωπία για να με βοηθήσει προφανώς ως αναξιοπαθούντα.

Αλλά επειδή η μεγαλοψυχία και η φιλανθρωπία έχουν φαίνεται και τα όριά τους, απ’ όσα διαβάζω στην ανακοίνωση της Άννας, συνάγεται ότι ο κ. Κούστας δεν με ελέησε ακριβώς. Υποτίθεται μου δάνεισε ποσά για να του τα επιστρέψω, ελπίζω τουλάχιστον άτοκα.

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει όσα αναφέρω στο δικό μου δελτίο τύπου ως λαϊκισμό. Αναρωτιέμαι ποια λέξη μπορεί να αποδώσει την κατασκευή μιας τόσο ακραίας μυθοπλασίας με την οποία οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν να παρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι».

Για την οικονομική βοήθεια που έλαβε από την Άννα Βίσση

«Στο σημείο αυτό θα παρακάμψω τόσο την εταιρία, όσο και την Άννα Βίσση και θα στραφώ στο κοινό. Κατανοώ πως όλη αυτή η συζήτηση περί αμοιβών φαντάζει προκλητική σε ανθρώπους που παλεύουν να βγάλουν τον μήνα. Θα ήθελα όμως να απευθύνω μια ερώτηση σε εκείνους που παρακάμπτουν το θέμα αρχών που τίθεται εδώ επικεντρώνοντας στο ύψος των χρημάτων. Ας αναρωτηθούν οι ίδιοι το εξής και ας απαντήσουν ανυπόκριτα. Αν ο μόχθος και η εργασία τους αποτελούσε τη βασική πρώτη ύλη του υψηλού κέρδους ενός τρίτου που την εκμεταλλεύονταν, θα δέχονταν να αποποιηθούν τα δικαιώματά τους;

Πέρα από το θέμα αρχών, όποιος με ξέρει γνωρίζει ότι δεν ασχολήθηκα ποτέ με την διαχείριση και εξοικονόμηση χρημάτων. Αυτή είναι η αιτία που, όσο εξωφρενικό και να ακούγεται σε τρίτους, όσο καιρό συμπορευόμασταν, η Άννα έχει όντως χρειαστεί να με στηρίξει οικονομικά. Όπως κι εγώ εκείνη. Αυτή την αμοιβαία στήριξη που έδωσα και που έλαβα ωστόσο ποτέ δεν την εξέλαβα ως απλοχεριά ή μεγαλοψυχία. Θεωρούσα πάντα ότι η αλληλοστήριξη είναι κάτι αυτονόητο για δύο ανθρώπους που έχουν συμπορευτεί με τον τρόπο που έχουμε συμπορευτεί εμείς. Κάποτε Βίσση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε όπως και το αντίστροφο. Για να τελειώνουμε, όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει».

Το χρονικό από το «Εμείς» στο… «χώρια»

Όταν ο Νίκος Καρβέλας έγραφε το εμβληματικό τραγούδι «Εμείς» το οποίο στους στίχους του αναφέρει «δεν μπορεί να χωρίσουμε, μια ζωή θα αγαπιόμαστε», δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί ότι, χρόνια αργότερα, οι στίχοι αυτοί θα αποκτούσαν μια σχεδόν ειρωνική διάσταση. Η σχέση ζωής με την Άννα Βίσση, που πέρασε μέσα από έρωτα, γάμο, διαζύγιο, μουσική δημιουργία και μια πολυετή καλλιτεχνική συνύπαρξη, βρίσκεται πλέον απέναντι από μια πρωτοφανή σύγκρουση.

Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αποτέλεσε το σημείο καμπής. Αυτό που θα μπορούσε να είναι ακόμη μία κορυφαία στιγμή στην κοινή καλλιτεχνική διαδρομή των δύο δημιουργών εξελίχθηκε σε ανοιχτή αντιπαράθεση, με οικονομικές απαιτήσεις και δημόσιες τοποθετήσεις σε οξύτατους τόνους

Από τη σχέση ζωής στη ρήξη

Η ιστορία των δύο καλλιτεχνών ξεκίνησε πριν από πολλές δεκαετίες και ξεπέρασε τα όρια μιας προσωπικής σχέσης. Ο Καρβέλας και η Βίσση έγιναν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά δίδυμα της ελληνικής μουσικής, με τραγούδια που σφράγισαν διαφορετικές εποχές και διαμόρφωσαν την πορεία της ελληνικής ποπ και λαϊκής μουσικής.

Ακόμη και μετά τον χωρισμό τους ως ζευγάρι, η συνεργασία τους δεν σταμάτησε. Αντίθετα, συνεχίστηκε για χρόνια, με τον Καρβέλα να γράφει και τη Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που έγιναν επιτυχίες και συνδέθηκαν άρρηκτα με τη φωνή της.

Η συναυλία που άλλαξε τα δεδομένα

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ αποτέλεσε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την αφετηρία της νέας έντασης. Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε μεγάλο αριθμό τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα.

Ο ίδιος ο συνθέτης έχει αναφέρει ότι από τα 50 τραγούδια της συναυλίας, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών. Στο παρασκήνιο εξελίχθηκε μια οικονομική διαφωνία, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε δημόσια αντιπαράθεση.

Η μάχη για τα δικαιώματα

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το ερώτημα ποιος και με ποιους όρους μπορεί να επιτρέπει τη δημόσια εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων.

Η πλευρά της Άννας Βίσση υποστηρίζει ότι για τη συναυλία είχαν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι είχαν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες μέσω της AUTODIA, του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στον οποίο ο Καρβέλας έχει εκχωρήσει δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης.

Η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας έχει υποστηρίξει ότι είχε καταβάλει προκαταβολή ύψους 250.000 ευρώ και ότι η τελική αμοιβή θα προέκυπτε μετά την εκκαθάριση των τραγουδιών που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα.

«Δεν μπορεί να μου απαγορεύσει να τα τραγουδάω»

Η πλευρά της Άννας Βίσση αμφισβητεί τη δυνατότητα επιβολής απαγόρευσης στην ερμηνεία των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα. Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έχει υποστηρίξει ότι ο δημιουργός δεν μπορεί να απαγορεύσει μονομερώς στην ερμηνεύτρια να παρουσιάζει τραγούδια για τα οποία έχουν ακολουθηθεί οι νόμιμες διαδικασίες δημόσιας εκτέλεσης.

Η υπόθεση, συνεπώς, δεν αφορά μόνο την προσωπική σχέση των δύο καλλιτεχνών. Αγγίζει ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης και των ορίων που μπορεί να έχει ένας δημιουργός ως προς την ερμηνεία των έργων του.