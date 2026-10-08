Τηλεθέαση (7/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Τετάρτη;

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,8%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 19,4%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 16,1%
- ALPHA – Happy Day 12,4%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,9%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,9%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,6%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%
Ζώνη 10-1
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 16%
- ΣΚΑΪ – Live You 15,7%
- ALPHA – Super Κατερίνα 13%
- ANT1 – Το Πρωινό 12,7%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,6%
- OPEN – 10 Παντού 10,5%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,5%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 5,3%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4,2%
- STAR – Stars System 3,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
- ALPHA – Happy Day 21%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 15,9%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 11,2%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 10,4%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 9,9%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,8%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,4%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 2,2%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 20,2%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 13,5%
- ΣΚΑΪ – Live You 11,2%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8,7%
- ANT1 – Το Πρωινό 8,1%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 7,8%
- OPEN – 10 Παντού 5,2%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4%
- STAR – Stars System 2,4%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 1%