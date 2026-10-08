Τηλεθέαση (7/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Τετάρτη;

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές στο γενικό και στο δυναμικό κοινό, σε δύο χρονικές ζώνες.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
  • Στο γενικό κοινό, το «Σήμερα» κυριάρχησε στη ζώνη 5-10, ενώ οι «Αταίριαστοι» προηγήθηκαν στη ζώνη 10-1.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Happy Day» και η «Super Κατερίνα» σημείωσαν πολύ υψηλά νούμερα, κατακτώντας την πρωτιά στις αντίστοιχες ζώνες τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

  • ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,8%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 19,4%
  • ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 16,1%
  • ALPHA – Happy Day 12,4%
  • OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,9%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,9%
  • ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,6%
  • ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%

Ζώνη 10-1

  • ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 16%
  • ΣΚΑΪ – Live You 15,7%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 13%
  • ANT1 – Το Πρωινό 12,7%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,6%
  • OPEN – 10 Παντού 10,5%
  • STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,5%
  • ΕΡΤNEWS – Newsroom 5,3%
  • ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4,2%
  • STAR – Stars System 3,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

  • ALPHA – Happy Day 21%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 15,9%
  • ΣΚΑΪ – Σήμερα 11,2%
  • ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 10,4%
  • OPEN – Ώρα Ελλάδος 9,9%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,8%
  • ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,4%
  • ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 2,2%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 20,2%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 13,5%
  • ΣΚΑΪ – Live You 11,2%
  • STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8,7%
  • ANT1 – Το Πρωινό 8,1%
  • ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 7,8%
  • OPEN – 10 Παντού 5,2%
  • ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4%
  • STAR – Stars System 2,4%
  • ΕΡΤNEWS – Newsroom 1%
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