Πυροσβεστική – ΕΛΑΣ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών έκτακτης ανάγκης 100 και 199

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών έκτακτης ανάγκης 100 της Άμεσης Δράσης και 199 του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά το πρόβλημα που οφειλόταν σε εργασίες του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας.

Νωρίτερα, η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα είχαν ενημερώσει τους πολίτες ότι, λόγω του προβλήματος, οι κλήσεις προς τους αριθμούς 100 και 199 ενδέχεται να μην εξυπηρετούνται κανονικά και είχαν συστήσει τη χρήση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 ως εναλλακτικού τρόπου επικοινωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και την αποκατάσταση του προβλήματος, οι αριθμοί 100 και 199 λειτουργούν πλέον κανονικά και οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς περιορισμούς.