Αν Κάρσον για το Νόμπελ Λογοτεχνίας: «Είναι τρελό, είναι όλοι τρελοί»

Η Καναδή συγγραφέας και ελληνίστρια Αν Κάρσον τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 για το «θαρραλέο και ευρηματικό της έργο», με την ίδια να χαρακτηρίζει την είδηση «τρελή».

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Διεθνή Νέα

Αν Κάρσον, Νόμπελ Λογοτεχνίας
πηγή: EPA/PONTUS LUNDAHL SWEDEN OUT
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Καναδή συγγραφέας και ελληνίστρια, Αν Κάρσον, τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας για «το θαρραλέο και ευρηματικό της έργο». Η ίδια δήλωσε ότι είναι «τρελό».
  • Η Αν Κάρσον, ποιήτρια, δοκιμιογράφος και μεταφράστρια, είναι γνωστή για τη γραφή της που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, συνδυάζοντας συχνά την ποίηση με την πρόζα.
  • Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με το έμμετρο μυθιστόρημα «Autobiography of Red», που συνδυάζει την ελληνική μυθολογία με σύγχρονη αφήγηση. Το 2001, έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο TS Eliot.

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Η Καναδή συγγραφέας και εμβληματική ελληνίστρια, Αν Κάρσον, τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας για «το θαρραλέο και ευρηματικό της έργο», με την ίδια να θεωρεί ότι είναι «τρελό».

«Είναι τρελό, είναι όλοι τρελοί», είπε σε σύντομη συνέντευξή της στην ισλανδική τηλεόραση.

 

Ποια είναι η Αν Κάρσον

Η Αν Κάρσον γεννήθηκε το 1950 στο Τορόντο του Καναδά και έχει διαγράψει μια ιδιαίτερη πορεία ως ποιήτρια, δοκιμιογράφος και μεταφράστρια, ενώ έχει εργαστεί και ως καθηγήτρια κλασικών σπουδών.

Μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού της στις κλασικές σπουδές, δίδαξε σε σειρά πανεπιστημίων, την ώρα που λογοτεχνικά περιοδικά άρχισαν να δημοσιεύουν τα έργα της.
Χαρακτηριστικό της γραφής της είναι ότι κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, συνδυάζοντας συχνά την ποίηση με την πρόζα.

Η Αν Κάρσον το 1999. (Stephen Chernin/Associated Press)
Η Αν Κάρσον το 1999. (Stephen Chernin/Associated Press)

Η μεγάλη αναγνώριση με το «Autobiography of Red»

Η σημαντική λογοτεχνική αναγνώριση ήρθε το 1998 με το έμμετρο μυθιστόρημα Autobiography of Red. Το έργο αποτελεί μια queer ιστορία ενηλικίωσης, στην οποία η Κάρσον συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας με μια σύγχρονη αφήγηση, ένα χαρακτηριστικό που έγινε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο στο έργο της.

Έκτοτε έχει εκδώσει περισσότερα από 20 βιβλία, μεταξύ των οποίων ποιητικές συλλογές, δοκίμια και μεταφράσεις.

Η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο TS Eliot

Το 2001, η Αν Κάρσον έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο TS Eliot, για τη συλλογή της The Beauty of the Husband, σύμφωνα με τον Guardian.

Στη διάρκεια της καριέρας της έχει επίσης τιμηθεί με υποτροφίες Guggenheim και MacArthur, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές της αγγλόφωνης λογοτεχνίας.

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