ΕΛΑΣ – Πυροσβεστική: Εκτός λειτουργίας το 100 και το 199 – Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100 (Άμεση Δράση) και 199 (Πυροσβεστική) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία σήμερα Πέμπτη λόγω εργασιών από πάροχο τηλεφωνίας. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, ενώ το πρόβλημα έχει ήδη αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύσκολα γίνεται η επικοινωνία σήμερα Πέμπτη τόσο με τον αριθμό 199 της πυροσβεστικής, όσο και με το 100 της Άμεσης Δράσης, λόγω εργασιών από τον πάροχο τηλεφωνίας.
  • Για τον λόγο αυτό, όσοι χρειάζονται να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση, παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.
  • Σύμφωνα με το 100, το πρόβλημα έχει ήδη σε ένα μεγάλο μέρος του αποκατασταθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύσκολα γίνεται η επικοινωνία τις τελευταίες ώρες τόσο με τον αριθμό 199 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όσο και με το 100 της Άμεσης Δράσης για τους πολίτες, καθώς εκτελούνται εργασίες από τον πάροχο τηλεφωνίας.

Για τον λόγο αυτό, όσοι χρειάζονται να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση, παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Η ΕΛΑΣ ενημέρωσε ότι οι πολίτες που χρειάζεται να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση θα πρέπει προσωρινά να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αριθμού 100.

Το enikos.gr, επικοινώνησε με το 100, από όπου εξήγησαν ότι πράγματι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο όμως ήδη σε ένα μεγάλο μέρος του έχει επιδιορθωθεί.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Ανακοινώνουμε ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις  Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Παρακαλούμε τους πολίτες που θέλουν να καλέσουν στον αριθμό 199, να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112.

Εναλλακτικά, κατά τόπους, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος  στα κάτωθι τηλέφωνα:

  • ΑΤΤΙΚΗΣ: 6936839213
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 6952000636
  • ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6952000635
  • ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6937210498
  • ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6952000632
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6936022067
  • ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 6937247831, 6952000630
  • ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6936022197, 6952000634
  • ΗΠΕΙΡΟΥ: 6936022170, 6952000633
  • ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 6936773163, 6952000641
  • ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6937370835, 6952000513
  • ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6936884987, 6952000638
  • ΚΡΗΤΗΣ: 6936022328, 6952000517
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