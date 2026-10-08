ΕΛΑΣ – Πυροσβεστική: Εκτός λειτουργίας το 100 και το 199 – Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

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Δύσκολα γίνεται η επικοινωνία τις τελευταίες ώρες τόσο με τον αριθμό 199 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όσο και με το 100 της Άμεσης Δράσης για τους πολίτες, καθώς εκτελούνται εργασίες από τον πάροχο τηλεφωνίας.

Για τον λόγο αυτό, όσοι χρειάζονται να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση, παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Η ΕΛΑΣ ενημέρωσε ότι οι πολίτες που χρειάζεται να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση θα πρέπει προσωρινά να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αριθμού 100.

Το enikos.gr, επικοινώνησε με το 100, από όπου εξήγησαν ότι πράγματι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο όμως ήδη σε ένα μεγάλο μέρος του έχει επιδιορθωθεί.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Ανακοινώνουμε ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παρακαλούμε τους πολίτες που θέλουν να καλέσουν στον αριθμό 199, να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112.

Εναλλακτικά, κατά τόπους, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα κάτωθι τηλέφωνα: