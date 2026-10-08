Εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ο Φίλιππος Καμπούρης – Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και είπε ότι παθαίνει εγκεφαλικό

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Φίλιππος Καμπούρης από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, όπου κρατείται για την υπόθεση του κυκλώματος με τις απάτες κατά του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μουδιάζει το χέρι του, ότι ζαλίζεται και ότι παθαίνει εγκεφαλικό.

Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει και στο παρελθόν εγκεφαλικό επεισόδιο, και για τον λόγο αυτό οι άνδρες της ΕΛΑΣ έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.