Ένα «αρχαίο Λας Βέγκας»: Περισσότερα από 1.000 κοκκάλινα ζάρια ήρθαν στο φως σε ρωμαϊκή πόλη

Πίσω από την ήρεμη εικόνα ενός σύγχρονου χωριού στη βορειοανατολική Γαλλία, κρυβόταν ένα μυστικό που ζωντανεύει τα πιο «άγρια» πάθη της ρωμαϊκής αρχαιότητας.

Μια αναπάντεχη αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για την καθημερινότητα στη ρωμαϊκή Γαλατία, αποκαλύπτοντας έναν τεράστιο όγκο ευρημάτων που συνδέονται άμεσα με τα τυχερά παιχνίδια και την ψυχαγωγία της εποχής.

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές σε ένα ήσυχο χωριό στη βορειοανατολική Γαλλία έφεραν στο φως περισσότερα από 1.000 αρχαία κοκκάλινα ζάρια. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή συγκέντρωση ευρημάτων που εγείρει ένα συναρπαστικό ερώτημα: ήταν άραγε αυτή η γωνιά της ρωμαϊκής Γαλατίας ένα σημαντικό κέντρο τυχερών παιχνιδιών, τελετουργιών ή ακόμα και κάτι που έμοιαζε με ένα αρχαίο «Λας Βέγκας»;

Τα ευρήματα προέρχονται από το Γκραν (Grand), ένα χωριό στην περιοχή των Βοσγίων (Vosges) που σήμερα αριθμεί μόλις μερικές εκατοντάδες κατοίκους. Στους ρωμαϊκούς χρόνους, ωστόσο, ο οικισμός είχε μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό γαλατορωμαϊκό κέντρο που εκτεινόταν σε περισσότερα από 700 στρέμματα , με μνημειώδη δημόσια κτίρια, ένα τεράστιο αμφιθέατρο και ένα σπουδαίο ιερό αφιερωμένο στον θεραπευτή θεό Απόλλωνα Γκράνους (Apollo Grannus).

Τώρα, οι ανασκαφές δίπλα στα ερείπια της αρχαίας βασιλικής και του περίφημου ψηφιδωτού της αποκάλυψαν μια ασυνήθιστα πυκνή συγκέντρωση ζαριών, ο σκοπός των οποίων παραμένει αδιευκρίνιστος, προσθέτοντας ένα νέο αίνιγμα σε έναν χώρο που ήταν ήδη γνωστός για τη μνημειώδη αρχιτεκτονική και τη θρησκευτική του σημασία.

Πάνω από 1.000 ζάρια «στριμωγμένα» σε ένα μικρό ρωμαϊκό κτίριο

Οι αρχαιολόγοι ξεκίνησαν τις ανασκαφές σε αυτό το τμήμα του Γκραν το 2022, αρχικά για να εντοπίσουν εκ νέου και να επαναξιολογήσουν δομές που είχαν ερευνηθεί κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών εργασιών τη δεκαετία του 1960. Κατά τις ανασκαφικές περιόδους του 2023 και του 2024, έφεραν στο φως ένα μικρό κτίριο, διαστάσεων περίπου 4,5 επί 3,8 μέτρων, δίπλα σε έναν δρόμο με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση.

Η κατασκευή αυτή ήταν ανοιχτή προς τα ανατολικά και έφερε κόκκινο βαμμένο σοβά πάνω από μια κίτρινη βάση. Αυτό που περιέβαλλε το κτίριο, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο εντυπωσιακό. Τα στρώματα των αποθέσεων απέδωσαν καρφιά υποδημάτων, θραύσματα κεραμικής, οστά ζώων, πόρπες (fibulae), χάλκινα νομίσματα, βελόνες με μάτι και εκατοντάδες κοκκάλινα ζάρια.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2026, οι αρχαιολόγοι είχαν ήδη περισυλλέξει περισσότερα από 500 κομμάτια, ενώ μεταγενέστερες αναφορές ανέβασαν τον συνολικό αριθμό πάνω από τα 1.000. Τρία ζάρια προήλθαν απευθείας από τα θεμέλια του κτιρίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο απλώς για τυχαία αντικείμενα που έχασαν περαστικοί.

Η στενή σύνδεσή τους με την κατασκευή αποτελεί πλέον ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία στις προσπάθειες των ειδικών να κατανοήσουν εάν το κτίριο εξυπηρετούσε κάποια εξειδικευμένη λειτουργία.

Ζάρια κατασκευασμένα με το γνώριμο ρωμαϊκό «πρότυπο»

Οι τεχνίτες κατασκεύαζαν τα ζάρια από οστό και τα σημάδευαν με μικρούς ομόκεντρους κύκλους, γνωστούς ως οφθαλμίδια (ocelles). Χάραζαν αυτούς τους κύκλους με ένα λεπτό μεταλλικό εργαλείο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να γέμιζαν τα σημάδια με ένα μείγμα κεριού και ξυλάνθρακα για να δημιουργήσουν μια πιο έντονη αντίθεση πάνω στην ωχρή επιφάνεια.

Η αρίθμησή τους ακολουθεί αυτό που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν διάταξη των «Επτά», στην οποία οι απέναντι όψεις έχουν πάντα άθροισμα επτά – την ίδια βασική δομή που είναι γνώριμη σε πολλά σύγχρονα ζάρια. Τα ίδια τα ζάρια δεν είναι σπάνια στις ρωμαϊκές θέσεις, και οι αρχαιολόγοι τα έχουν εντοπίσει σε σπίτια, στρατιωτικά στρατόπεδα, δημόσια κτίρια αι αμφιθέατρα σε ολόκληρη την αυτοκρατορία.

Αυτό που καθιστά το Γκραν εξαιρετική περίπτωση είναι η κλίμακα αυτής της συγκέντρωσης. Η παρουσία περισσότερων από 1.000 ζαριών σε μια τόσο περιορισμένη έκταση είναι δύσκολο να εξηγηθεί ως τυχαία απώλεια, και για τον λόγο αυτό η ανασκαφική ομάδα έχει εξετάσει διάφορες πιθανές ερμηνείες.

Εργαστήριο, χαρτοπαίγνιο ή ιερός ναός;

Μια πιθανότητα είναι η μικρή αυτή κατασκευή να λειτουργούσε ως εργαστήριο όπου οι τεχνίτες κατασκεύαζαν τα ζάρια. Μια άλλη είναι να χρησιμοποιούνταν ως ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος τυχερών παιχνιδιών.

Μια τρίτη ερμηνεία στρέφεται προς την τελετουργική δραστηριότητα, καθώς τα ρωμαϊκά ζάρια δεν ανήκαν αποκλειστικά στον κόσμο της ψυχαγωγίας, αλλά μπορούσαν επίσης να εμφανιστούν σε πρακτικές που αφορούσαν τη μαντεία, την τύχη και τις επικλήσεις προς τους θεούς. Προς το παρόν, οι αρχαιολόγοι δεν έχουν καταλήξει σε μία και μοναδική ερμηνεία.

Μια κοντινή υδραυλική εγκατάσταση περιπλέκει ακόμη περισσότερο το πλαίσιο της έρευνας, καθώς η ομάδα εντόπισε έναν στενό αγωγό νερού σε μήκος περίπου 20 μέτρων βόρεια του κτιρίου. Σιδερένιοι δακτύλιοι που βρέθηκαν στη θέση τους συνέδεαν πιθανότατα κάποτε ξύλινους σωλήνες, ενώ ένας ορθογώνιος λάκκος στο άκρο του αγωγού ενδέχεται να περιείχε μια ξύλινη λεκάνη.

Αυτός ο συνδυασμός νερού, ενός διακοσμημένου κτιρίου, νομισμάτων, προσωπικών αντικειμένων και ενός ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού ζαριών υποδηλώνει ότι η περιοχή ίσως εξυπηρετούσε έναν σκοπό πολύ πιο περίπλοκο από εκείνον μιας συνηθισμένης οικιστικής ζώνης. Το αν αυτός ο σκοπός αφορούσε την παραγωγή, τα τυχερά παιχνίδια, κάποια τελετουργία ή έναν συνδυασμό αυτών, παραμένει ένα από τα κεντρικά ερωτήματα της ανασκαφής.

Το Γκραν κάθε άλλο παρά μια συνηθισμένη ρωμαϊκή πόλη ήταν

Η ιδέα ενός αρχαίου κέντρου ψυχαγωγίας ακούγεται ίσως προκλητική, όμως το Γκραν διέθετε ήδη τις υποδομές μιας ασυνήθιστα σημαντικής ρωμαϊκής πόλης. Το αμφιθέατρό του εκτείνεται σε περίπου 148 μέτρα και μπορούσε να φιλοξενήσει περισσότερους από 17.000 θεατές, οι οποίοι θα συγκεντρώνονταν εκεί για μονομαχίες, επιδείξεις ζώων και άλλα μεγάλα δημόσια θεάματα.

Σε κοντινή απόσταση ορθώνεται ένας άλλος από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς θησαυρούς του Γκραν: Ένα μνημειώδες ψηφιδωτό, έκτασης άνω των 220 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο διασώζεται στο εσωτερικό των ερειπίων που παραδοσιακά ταυτίζονται με βασιλική.

Ο οικισμός αναπτύχθηκε επίσης γύρω από ένα ιερό που συνδεόταν με τον Απόλλωνα Γκράνους, μια θεραπευτική θεότητα της οποίας η λατρεία προσέλκυε επισκέπτες που αναζητούσαν θεία βοήθεια και πρόσβαση σε ιερά ή θεραπευτικά νερά. Οι ανασκαφές σε άλλα σημεία του Γκραν έχουν ενισχύσει τη σημασία του νερού στην αρχαία πόλη.

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2010 και 2016 έφεραν στο φως μια ευρεία στοά που σχετίζεται με ένα πιθανό συγκρότημα λουτρών, διακοσμημένη με μάρμαρο και βαμμένο σοβά, ενώ ένας υπόγειος αγωγός ενδέχεται να μετέφερε νερό από μια πηγή κάτω από τη σύγχρονη εκκλησία προς τα λουτρά.

Μαζί, αυτές οι ανακαλύψεις αποκαλύπτουν έναν οικισμό που προσέλκυε επισκέπτες για τη θρησκεία, το θέαμα και τη δημόσια ζωή, σε μια κλίμακα που φαντάζει αξιοσημείωτη δίπλα στο μικρό σύγχρονο χωριό που βρίσκεται εκεί σήμερα.

Ένα αρχαίο «Λας Βέγκας»; Όχι ακριβώς…

Με ένα τεράστιο αμφιθέατρο, μνημειώδη δημόσια αρχιτεκτονική και πλέον περισσότερα από 1.000 ζάρια, η σύγκριση με έναν αρχαίο προορισμό τυχερών παιχνιδιών είναι δύσκολο να αποφευχθεί.

Ωστόσο, τα αρχαιολογικά δεδομένα δεν αποδεικνύουν ότι το Γκραν ήταν μια ρωμαϊκή πόλη-καζίνο, και τα ζάρια ενδέχεται τελικά να αποτελούν ένδειξη παραγωγής παρά τυχερών παιχνιδιών, ή τελετουργικών πρακτικών που θόλωναν τη γραμμή μεταξύ παιχνιδιού, τύχης και μαντείας. Αυτή η αβεβαιότητα είναι ακριβώς που καθιστά την ανακάλυψη σημαντική.

Το Γκραν έχει ήδη δείξει ότι το μικρό σύγχρονο χωριό κρύβει τα ερείπια ενός παραδόξως μεγάλου και εξελιγμένου ρωμαϊκού κέντρου, και τα χιλιάδες μικρά κοκκάλινα αντικείμενα που έρχονται τώρα στο φως δίπλα στα μνημειώδη κτίριά του ίσως αποκαλύψουν μια άλλη πλευρά της ζωής εκεί — μια πλευρά όπου η τύχη, το παιχνίδι και ίσως οι θεοί ήταν στενά συνδεδεμένα.