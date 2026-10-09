Γάζα: Επτά νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Τι αναφέρει ο ισραηλινός στρατός

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Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη (8/10) από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι τρεις από τους νεκρούς ήταν «μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων».

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Γάζας, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα αυτοκίνητο, σκοτώνοντας τους δύο επιβαίνοντες, καθώς και μια σκηνή σε καταυλισμό εκτοπισμένων, όπου σκοτώθηκε ένας άνδρας. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι οι τρεις νεκροί ήταν μέλη οργανώσεων που το Ισραήλ χαρακτηρίζει τρομοκρατικές.

Η Πολιτική Προστασία ανέφερε επίσης ότι «δύο άνθρωποι –μια γυναίκα κι ένα παιδί– σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν πολυκατοικία» στην πόλη της Γάζας.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι «ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο από ισραηλινά πυρά στα νοτιοανατολικά της Ντέιρ αλ Μπάλα», στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Παράλληλα, υγειονομικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι μία ακόμη γυναίκα σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στο AFP τις πληροφορίες για τους τέσσερις νεκρούς που αναφέρθηκαν στις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Η αντιπαράθεση για το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν

Την ίδια ημέρα, η Χαμάς απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η διάψευση ήρθε μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού την Τετάρτη (7/10), σύμφωνα με την οποία μαχητές της Χαμάς «είχαν εξαπολύσει επιθέσεις μέσα από το νοσοκομείο» Καμάλ Αντουάν, στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Απαντώντας στις ισραηλινές κατηγορίες, η Χαμάς έκανε λόγο για «εγκληματικό» πρόσχημα.