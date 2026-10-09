Θάνατος Μαζωνάκη: Εντοπίστηκαν εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμό των γιατρών – Η 19χρονη κόρη τους και η μαρτυρία της φίλης της για την πλασμαφαίρεση

Τραπεζικό λογαριασμό σε ευρωπαϊκή χώρα, στον οποίο φέρονται να έχουν κατατεθεί αρκετά εκατομμύρια ευρώ που συνδέονται με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς της οδού Καρνεάδου, ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Παράλληλα, νέες μαρτυρίες αναφέρονται στην 19χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία φέρεται να είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, ενώ πρώην ασθενής περιγράφει περιστατικό με νεαρή συγγενή της που είχε επισκεφθεί το ιατρείο.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Live News» του MEGA, το ποσό που εξετάζεται ενδέχεται να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχαν συγκεντρώσει οι δύο γιατροί τα προηγούμενα χρόνια. Η έρευνα επικεντρώνεται στην προέλευση των χρημάτων, στις συναλλαγές μέσω των οποίων διακινήθηκαν και στη σχέση των δύο εμπλεκομένων με τον τραπεζικό λογαριασμό.

Η έρευνα για τα εκατομμύρια ευρώ και το σωματείο

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τράπεζα, η οποία δεν βρίσκεται στην Κύπρο. Ένα από τα ενδεχόμενα που διερευνώνται είναι η επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος να συνδέεται με προσπάθεια διευκόλυνσης της μεταφοράς χρημάτων και δυσκολότερου εντοπισμού των συναλλαγών από τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές.

Για τη διασταύρωση των στοιχείων έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνία με τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές του εξωτερικού. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ο λογαριασμός είναι κοινός ή βρίσκεται στο όνομα ενός από τους δύο γιατρούς. Ωστόσο, τα χρήματα που εξετάζονται φέρονται να συνδέονται και με τους δύο.

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν εάν ένα σωματείο που συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο, το οποίο είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν, χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος μηχανισμός για τη διακίνηση χρημάτων. Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο συγκεκριμένος φορέας είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στις οικονομικές συναλλαγές που ερευνώνται.

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Η μαρτυρία της φίλης της 19χρονης για την πλασμαφαίρεση

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία για την προσωπική ζωή της 19χρονης κόρης των δύο γιατρών και την ενασχόλησή της με το καράτε έρχονται στο φως μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων του περιβάλλοντός της.

Η νεαρή, η οποία σπούδαζε Ιατρική στη Γερμανία, είχε διακριθεί στο καράτε, καταλαμβάνοντας την 9η θέση παγκοσμίως. Σύμφωνα με φίλη της, αντιμετώπιζε δυσκολίες στην προσπάθειά της να διατηρήσει το βάρος που απαιτούσε η αγωνιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούσε να συμμετέχει.

«Η 19χρονη κόρη του ζευγαριού έπαιζε καράτε και κατέβαινε σε αγώνες. Η κατηγορία στην οποία ήθελε να αγωνίζεται ήταν τα 53 κιλά. Το φυσιολογικό της βάρος ήταν 60-65 κιλά και αρκετά συχνά έκανε εξαντλητικές δίαιτες για να φτάσει τα κιλά της κατηγορίας της. Ζοριζόταν πάρα πολύ. Άλλοτε έκανε ακραία αφαγία, δεν έτρωγε τίποτα, και άλλοτε πήγαινε σε διαιτολόγο. Τον Οκτώβριο του 2024 δεν άντεξε τη δίαιτα. Έλεγε ότι κατάφερε να φτάσει τα κιλά που ήθελε, αλλά διαλύθηκε», ανέφερε η φίλη της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η 19χρονη φέρεται να είχε υποβληθεί και σε πλασμαφαίρεση, διαδικασία που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την απώλεια βάρους. Ωστόσο, δεν προκύπτει από τις μαρτυρίες εάν υπήρχε ιατρική ένδειξη για την πραγματοποίησή της.

Η φίλη της περιέγραψε επίσης την καθημερινότητα της νεαρής πριν από την αναχώρησή της για τη Γερμανία.

«Όλο το καλοκαίρι μετά τις Πανελλήνιες δούλευε στο ιατρείο και ταυτόχρονα έκανε εξαντλητικές προπονήσεις, μέχρι που έφυγε στη Γερμανία για να σπουδάσει», πρόσθεσε.

Η σχέση με τον πατέρα της και οι σπουδές στη Γερμανία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η φίλη της 19χρονης στη σχέση που διατηρούσε με τον πατέρα της, υποστηρίζοντας ότι τον εμπιστευόταν και συζητούσε μαζί του ακόμη και προσωπικά ζητήματα.

«Η 19χρονη κόρη είχε ανέκαθεν μεγάλη αδυναμία στον πατέρα της. Μου φαίνεται απίθανο να έκανε πλασμαφαίρεση χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας της. Του μιλούσε κυριολεκτικά για όλα, από θέματα που αφορούσαν τα μαθήματα και τον αθλητισμό μέχρι και τα προσωπικά της».

Συνεχίζοντας, ανέφερε:

«Πάντοτε τον συμβουλευόταν, τον εμπιστευόταν και τα συζητούσε όλα με τον μπαμπά της. Σπάνια ανέφερε τη μαμά της και, όταν μιλούσε γι’ αυτήν, ήταν πάντα για να παραπονεθεί. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να έκαναν κάτι τέτοιο στο κορίτσι, που είχε τελειώσει και το πρώτο έτος Ιατρικής, και να μην είχε πλήρη εικόνα και επίγνωση ο πατέρας της. Θεωρώ ότι δεν θα συμφωνούσε ούτε η 19χρονη σε κάτι τέτοιο χωρίς να το ξέρει ο μπαμπάς της».

Πρόκειται, πάντως, για προσωπική εκτίμηση της φίλης της και όχι για επιβεβαιωμένη γνώση του πατέρα σχετικά με την καταγγελλόμενη διαδικασία.

Η νεαρή φέρεται επίσης να μην επιθυμούσε να μετακομίσει μόνη της στη Γερμανία για να σπουδάσει Ιατρική, καθώς οι φίλοι της είχαν επιλέξει την Κύπρο. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, είχε εκφράσει την επιθυμία να αφοσιωθεί στο καράτε, ακόμη και να διακόψει τις σπουδές της.

Οικογενειακή φίλη ανέφερε ότι η 19χρονη φέρεται να έχει εγκαταλείψει τη σχολή της και επιθυμεί να επιστρέψει στις προπονήσεις, κυρίως για εκτόνωση, χωρίς να σχεδιάζει άμεση συμμετοχή σε αγώνες.

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Τι αναφέρουν άνθρωποι από τον σύλλογο καράτε

Άνθρωποι από τον αθλητικό σύλλογο της 19χρονης περιέγραψαν τη σχέση της με τον αθλητισμό, αλλά και όσα γνώριζαν για την επαγγελματική δραστηριότητα των γονέων της.

«Με τους γονείς δεν είχαμε επαφή. Το κορίτσι το έφερνε στις προπονήσεις άλλος συγγενής. Έρχονταν να τη δουν στους αγώνες, ήταν πάντα ευγενικοί και έδειχναν ενδιαφέρον για το παιδί τους. Εμείς γνωρίζαμε ότι οι γονείς της είναι γιατροί, ότι ο πατέρας της είναι παθολόγος και δίνει διατροφές και συμπληρώματα, αλλά δεν ξέραμε ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Μας είχε πει ότι είχε ένα μηχάνημα με το οποίο σου κάνουν μετρήσεις, σε σκανάρουν, αλλά δεν γνωρίζαμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ξέραμε ότι είχαν ένα πολύ ακριβό ιατρείο και ότι πηγαίνουν πολλοί διάσημοι εκεί, χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερα», ανέφεραν πηγές από τον σύλλογο.

Για τη διαχείριση του βάρους της 19χρονης, άνθρωποι του αθλητικού της περιβάλλοντος παρουσίασαν διαφορετική εικόνα από εκείνη που περιέγραψε η φίλη της.

«Πριν από τους αγώνες όλα τα παιδιά προσέχουν τι τρώνε, για να μην ξεφύγουν από την κατηγορία τους. Δεν είχε τόσο πολύ να κάνει με δίαιτες η 19χρονη. Μόνο όταν έδωσε Πανελλήνιες πήρε κάποια κιλά και μπήκε στη διαδικασία να κάνει διατροφή. Στο καράτε ήταν στην 9η θέση παγκοσμίως. Μετά τις Πανελλήνιες δεν συμμετείχε ξανά σε αγώνες. Τώρα είναι εδώ και στηρίζει τον μικρό της αδελφό», ανέφεραν.

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Νέα μαρτυρία για τον γιατρό: «Θα γίνεις η μούσα μου»

Στο μεταξύ, νέα μαρτυρία που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 αναφέρεται στη συμπεριφορά ενός από τους δύο γιατρούς απέναντι σε νεαρή γυναίκα, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο της οδού Καρνεάδου για να αντιμετωπίσει ορμονικό πρόβλημα.

Γυναίκα που είχε επίσης επισκεφθεί το ιατρείο περιέγραψε την εμπειρία συγγενικού της προσώπου, το οποίο ήταν φοιτήτρια εκείνη την περίοδο. Στο ρεπορτάζ διατυπώνεται και καταγγελία για λανθασμένη θεραπευτική αγωγή που φέρεται να προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα υγείας σε ασθενή.

Όπως ανέφερε η μάρτυρας, η νεαρή συγγενής της αποφάσισε να επισκεφθεί τον συγκεκριμένο γιατρό, καθώς δεν είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει το ορμονικό πρόβλημα που την απασχολούσε.

«Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ήταν ένα ορμονολογικό πρόβλημα, αλλά δεν είχε βρει λύση μέχρι τότε. Είπε να δοκιμάσει και τον συγκεκριμένο γιατρό».

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη δεύτερη ή τρίτη επίσκεψη, ο γιατρός φέρεται να απευθύνθηκε στη νεαρή με τρόπο που την έκανε να αισθανθεί φόβο.

«Τη δεύτερη ή τρίτη φορά που πήγε, της έλεγε: “Θα σε κάνω τόσο κούκλα που θα γίνεις η μούσα μου”. Εκεί το κορίτσι τρόμαξε και σταμάτησε να πηγαίνει. Τελείωσε και για τις δυο μας εκεί».

Η μάρτυρας περιέγραψε και την αντίδραση της συγγενούς της:

«Τρόμος. Τρόμαξε. Δεν ήξερε τι να πει, πώς να αντιδράσει και η μόνη της σκέψη ήταν να φύγει και να μην ξαναγυρίσει».

Η συγκεκριμένη μαρτυρία προστίθεται στις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για τη λειτουργία του ιατρείου, ενώ η οικονομική έρευνα για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς παραμένει σε εξέλιξη.