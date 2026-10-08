Σοφία Βογιατζάκη: «Έχω διώξει και άλλο βάρος – Το ζήτημα είναι να μην τα πάρω ξανά»

Για την απώλεια των κιλών της μίλησε η Σοφία Βογιατζάκη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day». Η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως έχει διώξει από πάνω της 36 κιλά, χωρίς να στερείται. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άσκηση που κάνει και την έχει βοηθήσει σε αυτό το «ταξίδι».

«Έχω διώξει και άλλο βάρος. Το ζήτημα είναι να μην τα πάρω ξανά. Να χάσω λίγο ακόμα και να μην τα πάρω ξανά, αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, αυτή η φορά είναι η μεγαλύτερη περίοδος που τα διατηρώ. Ναι Παναγία μου», εξομολογήθηκε στη διάρκεια της συνέντευξής της, η γνωστή ηθοποιός.

Αμέσως μετά, η Σοφία Βογιατζάκη εξήγησε πως: «Δεν στερούμαι. Όταν θα θελήσω την πάστα, θα την φάω. Συνολικά έχω χάσει 36 κιλά, είναι πολλά!».

«Κάνω περπάτημα, δεν έχω και χρόνο για γυμναστική. Θα μου πεις τώρα ότι άμα θέλεις χρόνο, βρίσκεις. Δεν την αγαπώ και πάρα πολύ τη γυμναστική. Περπάτημα πολύ. Με τον σκύλο πολύ περπάτημα», πρόσθεσε.