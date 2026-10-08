Γκράβα: Ανεστάλη η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος με απόφαση του δήμου Αθηναίων – Δούκας: «Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε»

Αναστέλλεται για αύριο, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, κατόπιν απόφασης του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις.

Ο κ. Δούκας απηύθυνε έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως την Κυριακή. Όπως υπογράμμισε, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό.

«Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για αύριο Παρασκευή. Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας