Γκράβα: Ανεστάλη η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος με απόφαση του δήμου Αθηναίων – Δούκας: «Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να παραδώσουν τα πορίσματα έως την Κυριακή, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανεστάλη η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας με απόφαση του δήμου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις.
  • Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας απηύθυνε έκκληση στις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να επισπεύσουν τους ελέγχους και να παραδώσουν τα πορίσματα, τονίζοντας πως η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
  • Ο κ. Δούκας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε».

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Αναστέλλεται για αύριο, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, κατόπιν απόφασης του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις.

Ο κ. Δούκας απηύθυνε έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως την Κυριακή. Όπως υπογράμμισε, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό.

«Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για αύριο Παρασκευή. Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας

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