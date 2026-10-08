Πειραιάς: Δεν άφησαν καπάκι για καπάκι στην Κλεισόβης – Άρπαξαν 23 καλύμματα φρεατίων

Μία εντυπωσιακή όσο και επικίνδυνη κλοπή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Πειραιά. Άγνωστοι αφαίρεσαν τα καπάκια από 23 φρεάτια της οδού Κλεισόβης. Όταν έγινε αντιληπτή η κλοπή, εργαζόμενοι του δήμου Πειραιά και της Τροχαίας έσπευσαν να τοποθετήσουν σηματοδότες και άλλα προστατευτικά ώστε να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του δήμου Πειραιά:

«Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται στον δημόσιο χώρο και η απουσία των καλυμμάτων μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες ή σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας». Η κλοπή σημειώθηκε σε έναν δρόμο ο οποίος πρόσφατα είχε παραδοθεί στους πολίτες έπειτα από εργασίες αναβάθμισης και ανάπλασης και πλέον, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ανεύρεση πόρων προκειμένου να υπάρξει αγορά εκ νέου, των κλεμμένων μεταλλικών τμημάτων. Ο εργολάβος του έργου θα προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης για την κλοπή και τις φθορές που προκλήθηκαν, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν την ταυτότητα των δραστών.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του επεσήμανε πως «η κλοπή 23 καπακιών φρεατίων από την οδό Κλεισόβης είναι μια απαράδεκτη και επικίνδυνη πράξη, που δεν στρέφεται μόνο κατά μιας δημόσιας υποδομής, αλλά κυρίως θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Ο δήμος Πειραιά δεν πρόκειται να ανεχθεί τέτοιες συμπεριφορές. Η Κλεισόβης έχει αναβαθμιστεί μέσα από ένα μεγάλο και ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να καταστρέφει ή να λεηλατεί όσα δημιουργήθηκαν για την πόλη και τους κατοίκους της. Θα τους βρούμε και θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, μέσα από όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο στοιχείο και κάθε νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του βιντεοληπτικού υλικού από τις διαθέσιμες κάμερες, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Να γνωρίζουν όλοι ότι ο Πειραιάς δεν είναι “ξέφραγο αμπέλι”. Ο δημόσιος χώρος, τα έργα και η περιουσία των πολιτών προστατεύονται. Κάθε φορά που κάποιοι θα επιχειρούν να βανδαλίσουν μια υποδομή, να κλέψουν δημόσια περιουσία ή να θέσουν σε κίνδυνο τους συμπολίτες μας, θα μας βρίσκουν απέναντί τους και θα έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Ο Πειραιάς αλλάζει, αναβαθμίζεται και προχωρά. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να υπονομεύσει την προσπάθεια για έναν καλύτερο, ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο Πειραιά».