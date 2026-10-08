Φωτιά στα Γρεβενά – Καίει χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτη 8/10 σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη στα Γρεβενά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 14:10.

Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Δεσκάτης για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.