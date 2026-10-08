Φωτιά στα Γρεβενά – Καίει χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 8/10 σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών, κινητοποιώντας άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με πεζοπόρες ομάδες, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα, με τη συνδρομή και του Δήμου Δεσκάτης, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Κοζάνης ερευνά τα αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη στα Γρεβενά, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Το περιστατικό αναφέρθηκε περίπου στις 14:10.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 2 ελικόπτερα.
  • Ο Δήμος Δεσκάτης συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Κοζάνης έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτη 8/10 σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη στα Γρεβενά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 14:10.

Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Δεσκάτης για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.  Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

 

 

 

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