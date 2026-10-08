Φωτιά στα Γρεβενά – Καίει χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτη 8/10 σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη στα Γρεβενά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 14:10.
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση 2 ελικόπτερα.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Δεσκάτης για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.