Γιάννης Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Ποτέ δεν ήταν σε καλύτερη φάση οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις – Καθοριστικής σημασίας σε συμβολικό επίπεδο η επίσκεψη Ρούμπιο

Για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας και την ενεργειακή κρίση, ενόψει του δύσκολου χειμώνα που έρχεται μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

«Όταν είπε ο κ. Ρούμπιο ότι θεωρεί αδιανόητη την οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουν ποτέ οι ΗΠΑ να συμβεί, τι άλλη απάντηση χρειάζεται…» ανέφερε αρχικά ερωτηθείς για την τοποθέτηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Κληθείς να σχολιάσει την εκτίμηση της Μιλένας Αποστολάκη, για πολιτική ίσων αποστάσεων από την πλευρά του Ρούμπιο, παρότι η Τουρκία προκαλεί και έχει αναθεωρητικές τάσεις, είπε: «Γι’ αυτό και για μια ακόμη φορά, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε – όχι ευθέως στην Τουρκία- στην ανάγκη αντιμετώπισης του αναθεωρητισμού και των προκλήσεων τέτοιου είδους. Από εκεί πέρα όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, μερικά πράγματα δεν λέγονται δημοσίως. Η διπλωματία συνεχίζεται και η διπλωματία δεν είναι δημόσιες δηλώσεις, ούτε τηλεοπτικά πάνελ, ούτε ραδιοφωνικές συζητήσεις. Αυτό μερικές φορές τείνουμε να το ξεχνούμε. Από εκεί πέρα νομίζω ότι μόνο θετική μπορεί να είναι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων».

«Ποτέ δεν ήταν σε καλύτερη φάση οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ενισχύει αυτό που λέγαμε πάντα, πόσο σημαντική είναι η στρατηγική σχέση 3+1, Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ συν ΗΠΑ. Ενισχύει τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, με τον Κάθετο Διάδρομο που επεκτείνεται και με τις γεωτρήσεις που ετοιμάζεται να κάνει η Exxon στο Ιόνιο και η Chevron στην Κρήτη. Όλα αυτά δείχνουν πόσο στην αρχιτεκτονική ασφάλεια που διαμορφώνεται στην περιοχή μας η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς, επίσης, ήταν πολύ θετικές οι εξελίξεις» τόνισε ο κ. Λοβέρδος.

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που διατυπώνεται ότι η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εξοπλισμούς, αλλά δυσκολεύεται να βρει για μέτρα στήριξης και ζητεί ρήτρα διαφυγής από την ΕΕ, απάντησε: «Πρώτον, δεν δίνονται εφάπαξ, εδώ και τώρα, αλλά σε βάθος χρόνου. Δεύτερον, δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη θέση και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αμυντικές δαπάνες, μεγαλύτερες από άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο, για να μην έχουμε απειλές στα σύνορά μας. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο η Ελλάδα πρέπει να θωρακίζεται και με την Ασπίδα του Αχιλλέα και με την υπεροχή που αποκτούμε χάρη στα Ραφάλ, στα Viper F-16, στα F-35 που παίρνουμε και δεν παίρνουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι Τούρκοι. Υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει να υπάρχει αποτρεπτική ισχυρή δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας; Τι θέλει, να το τζογάρουμε όπως μας έλεγαν κάποτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, να το διακινδυνεύσουμε; Εμείς δεν θέλουμε να το διακινδυνεύσουμε. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, περήφανη, που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε αυτή τη φάση. Είναι σε αυτή τη διαδικασία, να γίνει μια πολύ ισχυρή χώρα, στην οποία κανείς να μην μπορεί να την απειλεί. Δεν απειλούμε αλλά και δεν απειλούμαστε».

«Καθοριστικής σημασίας η επίσκεψη Ρούμπιο»

«Θεωρώ ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα ήταν καθοριστικής σημασίας σε συμβολικό επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι συναντήσεις έχουν προετοιμαστεί καλά, από προηγουμένως. Ο συμβολισμός είναι η επίσκεψη εδώ, αλλά είναι πολύ μεγάλος συμβολισμός αυτός. Μπόρεσε η Ελλάδα να δείξει ότι αποκτά μια νέα διάσταση στη στρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι’ αυτό, και όπως βλέπετε, υπάρχουν οργισμένα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου για την επίσκεψη αυτή. Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί εάν πήγαινε ο κ. Ρούμπιο στην Άγκυρα και δεν ερχόταν στην Αθήνα, τι θα μας έσερνε η αντιπολίτευση… Τώρα ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα, δεν πήγε στην Άγκυρα, πράγμα που όπως ξέρετε εδώ και 52 χρόνια δεν ήταν το σύνηθες. Το σύνηθες ήταν να πηγαίνουν και στις δύο χώρες οι Αμερικανικοί αξιωματούχοι. Αυτό ακριβώς δείχνει και τη δύναμη της Ελλάδας και ας είμαστε περήφανοι και να μην με μεμψιμοιρούμε. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα δεν αφορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν είναι πεδίο κομματικού ανταγωνισμού, είναι αντιθέτως εθνικό θέμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση της Ελλάδας, δεν είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο εξωτερικό είναι κυβέρνηση της Ελλάδας και ασκεί την πολιτική της με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το διεθνές δίκαιο, πάντα προστατεύοντας την εθνική μας κυριαρχία και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι, ως Έλληνες» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος.

«Διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία»

«Δεν σας κρύβω ότι αν κάτι με προβληματίζει ιδιαίτερα και με ανησυχεί είναι ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία» τόνισε ερωτηθείς για την ετοιμότητα αντιμετώπισης της κρίσης από πλευράς ΕΕ, σημειώνοντας ότι κανείς δεν ξέρει πώς και πότε θα τελειώσει η ενεργειακή κρίση και υπογραμμίζοντας την σημασία των αποθεμάτων. «Το μεγάλο πρόβλημα είναι αν είναι επαρκή τα αποθέματα του πετρελαίου, λόγω των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το δεύτερο επίσης είναι η κρίση χρέους. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη σήμερα. Γι’ αυτό, ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται ο Μητσοτάκης ότι πολύ σωστά κάνει και αποπληρώνει το χρέος για να μην στρέψει τις αγορές εναντίον της Ελλάδας. Θυμόμαστε τι συνέβη το 2010 όταν στράφηκαν οι αγορές εναντίον της Ελλάδας και μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αυτό γίνεται τώρα όμως στην Γαλλία. Η Γαλλία έχει φτάσει να δανείζεται με επιτόκιο πάνω από 5%, έχοντας δημόσιο χρέος πάνω από 4 τρις. ευρώ. Η Γερμανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι σε αναστάτωση οικονομική» ανέφερε.

«Θα ήταν ανεύθυνο να κάνουμε αυτά που λέει η αντιπολίτευση»

«Σε αυτήν την κατάσταση, η Ελλάδα κρατάει δυνάμεις και δεν επιτρέπει τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήταν εντελώς ανεύθυνο εκ μέρους της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος όμως δεν είναι ανεύθυνος ηγέτης αλλά πολύ συνετός. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να πει να τα δώσουμε, να τα μοιράσουμε όλα, όπως θέλει η αντιπολίτευση. Αν το έκανε, μπορεί και να κέρδιζε εύκολα τις επόμενες εκλογές, αλλά θα υπονόμευε το μέλλον της πατρίδας μας και του λαού μας και αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα το επιτρέψει ποτέ, ακόμα και αν αυτό τον φέρνει σε δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες εκλογές.

Θα ήταν πολύ εύκολο να κάνουμε αυτά που λέει η αντιπολίτευση αλλά θα ήταν πολύ ανεύθυνο. Σε αυτή την φάση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι, συνετοί και να προσέχουμε το μέλλον το μέλλον της κοινωνίας μας και της πατρίδας μας γιατί οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι» κατέληξε ο υφυπουργός Εξωτερικών.