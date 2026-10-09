Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο – Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Θετικό αποτύπωμα άφησε η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ και επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, οι οποίες εκτείνονται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία, καλύπτοντας πλέον την ενέργεια, τη διασυνδεσιμότητα και τις επενδύσεις.

Ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, υπογράμμισε ότι ο Ρούμπιο έχει συμμετάσχει σε αντίστοιχες διαδικασίες στο εξωτερικό μόνο μία ακόμη φορά, στην Ινδία, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Η αμυντική συνεργασία και τα F-35

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι βασική επιλογή της Ελλάδας είναι η διατήρηση ποιοτικού πλεονεκτήματος στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Στο πλαίσιο αυτό ενέταξε την απόκτηση των αεροσκαφών F-35 και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων τους, καθώς και την αναβάθμιση των F-16.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμβολική σημασία της ομιλίας του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη, σημειώνοντας ότι η εικόνα αυτή ανέδειξε τη διεθνή απήχηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ήπια ισχύ της χώρας.

Ο ρόλος της Ελλάδας στον διάδρομο IMEC

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα γέφυρα προς τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό Κόλπο και την Ινδία, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαδρόμου IMEC, που συνδέει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Όπως είπε, η γεωγραφική θέση της χώρας και οι δυνατότητές της στις διασυνδέσεις την καθιστούν κρίσιμο κρίκο στον συγκεκριμένο σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ενώ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν σχετικά έργα.

Για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τόνισε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκά έργα, τα οποία έχουν λάβει περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ σε ευρωπαϊκή επιδότηση. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η συμμετοχή της Γαλλίας και του επενδυτικού κεφαλαίου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου ενισχύει το ενδιαφέρον για την υλοποίησή τους.

Μητσοτάκης για Ισραήλ: «Η στρατηγική σχέση είναι με το κράτος»

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική σχέση της χώρας αφορά το κράτος του Ισραήλ και όχι κατ’ ανάγκη τη σημερινή κυβέρνηση.

Ως παράδειγμα των οφελών της συνεργασίας ανέφερε το αμυντικό σύστημα «Θόλος του Αχιλλέα», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα ιδιοκτησίας του λογισμικού και του πηγαίου κώδικα του συστήματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στενή σχέση με το Ισραήλ δεν έχει αποδυναμώσει τους δεσμούς της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστινιακή Αρχή. Επισήμανε, επίσης, ότι η Αθήνα έχει ασκήσει κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση για ενέργειες που θεωρεί ότι υπερβαίνουν τα όρια, ιδίως στη Δυτική Όχθη, ενώ τάχθηκε υπέρ της μετάβασης στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

«Έχει έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο»

«Τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο».

«Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του Αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ. Προφανώς από εκεί και πέρα η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου σκοτώνονται συνέχεια άμαχοι. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη, διότι κάπως πήγε να την εισβάλει και να την κατακτήσει. Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαραβίαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε, ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου. Όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στο καλώδιο είπε ότι «το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο αυτό ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Μα ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος για να το εξηγήσουμε απλά; Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας, αλλά και τους σταθμούς επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βόρειους γείτονές μας.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια, αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα. Ότι η Αμερική και η κυβέρνηση, αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδας. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό. Και θα σας έλεγα και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας. Από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο. Και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon, το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια μετά».

Για Τσίπρα και τα F-35: «Δεν γνωρίζει τα βασικά»

«Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που ένας άνθρωπος που ήταν Πρωθυπουργός της χώρας και θέλει να επανέλθει, δεν γνωρίζει τα βασικά», είπε, επίσης, απαντώντας στις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα εξοπλιστικά και το ενδεχόμενο απόκτησης αμερικανικών μαχητικών από την Τουρκία.

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα μαχητικά να αναμένονται το 2029-2030, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων και δρομολογούνται σημαντικές επενδύσεις στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας.

Αντιπαρέβαλε την ελληνική πρόοδο με την κατάσταση στην Τουρκία, η οποία, όπως σημείωσε, παραμένει εκτός του προγράμματος: «Να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν το λένε ούτε οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση», σχολίασε.

«Θα έπιαναν τον Τραμπ από τον γιακά;»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει τη δική του στάση απέναντι στο ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών στην Άγκυρα.

«Θυμάστε εσείς καμιά δήλωση του κυρίου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία; Εγώ δεν θυμάμαι», είπε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλει στην Ουάσινγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέσει τα προηγμένα οπλικά της συστήματα.

Σε όσους θα μπορούσαν να του καταλογίσουν υποχωρητικότητα: «Φαντάζομαι θα ήταν οι ίδιοι που θα εισέβαλλαν στον Λευκό Οίκο και θα έπιαναν τον κύριο Τραμπ από τον γιακά για να του πουν “μην τα δώσεις τα F-35”», σχολίασε δηκτικά.

Πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, πάντως, ο πρωθυπουργός θέλησε να υπογραμμίσει ότι η ισχύς της χώρας αποτελεί την ουσιαστική εγγύηση για την ασφάλειά της: «Κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί τίποτα, αν εμείς πρώτα απ’ όλα δεν αισθανόμαστε και δεν είμαστε ισχυροί», τόνισε.

«Καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή»

«Ξέρετε κάποια κυβέρνηση που κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονεία; Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και εγώ στέλνω πρώτος το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς και την ΚΟ τέτοια σημάδια γιατί η ίδια η κοινωνία δεν τον ανέχεται. Ο πρώτος που θα τιμωρηθεί για μια τέτοια συμπεριφορά θα είναι αυτός που θα υποπέσει γιατί οι πολίτες έχουν σήμερα απαίτηση για το ήθος και το ύφος που δεν συνάδει με τη λογική είμαστε αναντικατάστατοι» πρόσθεσε.