Μητσοτάκης για Κάθετο Διάδρομο: Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μεταφέρουν το LNG μέσω άλλων χωρών, αλλά επέλεξαν την Ελλάδα – Αναβαθμίζει το γεωγραφικό μας αποτύπωμα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αναβαθμίζοντας το γεωγραφικό της αποτύπωμα. Εξήγησε ότι ο Κάθετος Διάδρομος αξιοποιεί ελληνικές υποδομές για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στους βόρειους γείτονες, με τις ΗΠΑ να έχουν επιλέξει την Ελλάδα για αυτή τη μεταφορά.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι “η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια, αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης”, γεγονός που “αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα”.
  • Ο Κάθετος Διάδρομος “ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί” ως η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ελληνικές υποδομές για την τροφοδοσία των βόρειων γειτόνων με αμερικανικό αέριο, καθώς “η Αμερική επέλεξε αυτό να το κάνει μέσω της Ελλάδας”.
  • Η Ελλάδα επενδύει στην πράσινη μετάβαση και αναζητά φυσικό αέριο με αμερικανικές εταιρείες, ενώ η παρουσία της Chevron νοτίως της Κρήτης αποτελεί “άμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα”. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια, αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα» είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο.

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Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, εξήγησε αρχικά τι είναι ο Κάθετος Διάδρομος.

«Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Μα ο Κάθετος Διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο Κάθετος Διάδρομος για να το εξηγήσουμε απλά; Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας, αλλά και τους σταθμούς επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βόρειους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή στην παρούσα φάση αυτό το αέριο να είναι αμερικανικό. Αλλά αυτά είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως στους βόρειους γείτονές μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε λέγοντας:

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια, αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα. Ότι η Αμερική και η κυβέρνηση, αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδας. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό. Και συνδέεται και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας. Από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο. Και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon, το δεύτερο τρίμηνο του 2027».

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