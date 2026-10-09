Μητσοτάκης για Κάθετο Διάδρομο: Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μεταφέρουν το LNG μέσω άλλων χωρών, αλλά επέλεξαν την Ελλάδα – Αναβαθμίζει το γεωγραφικό μας αποτύπωμα

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια, αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα» είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο.

Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, εξήγησε αρχικά τι είναι ο Κάθετος Διάδρομος.

«Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Μα ο Κάθετος Διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο Κάθετος Διάδρομος για να το εξηγήσουμε απλά; Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας, αλλά και τους σταθμούς επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βόρειους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή στην παρούσα φάση αυτό το αέριο να είναι αμερικανικό. Αλλά αυτά είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως στους βόρειους γείτονές μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε λέγοντας:

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια, αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα. Ότι η Αμερική και η κυβέρνηση, αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδας. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό. Και συνδέεται και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας. Από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο. Και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon, το δεύτερο τρίμηνο του 2027».