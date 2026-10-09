Φάρσαλα: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου με 5 άτομα που αποπειράθηκαν να κλέψουν καλώδια χαλκού

Επεισοδιακή τροπή έλαβε απόπειρα κλοπής καλωδίων χαλκού από φωτοβολταϊκό πάρκο, σε αγροτική περιοχή της επαρχίας Φαρσάλων, στη Λάρισα, με τους δράστες να εγκαταλείπουν τελικά το όχημά τους και τα κλοπιμαία για να διαφύγουν τη σύλληψη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε προχθές (7/10/2026) σύμφωνα με το Onlarissa.gr, σε αγροτική περιοχή ανάμεσα σε οικισμούς των Φαρσάλων. Πέντε άτομα, που επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, προσέγγισαν φωτοβολταϊκό πάρκο, με σκοπό την αφαίρεση καλωδίων. Οι κινήσεις τους έγιναν ωστόσο αντιληπτές, αναγκάζοντάς τους σε πρώτη φάση να αποχωρήσουν.

Περίπου μία ώρα αργότερα, οι δράστες επέστρεψαν, για να ολοκληρώσουν την πράξη τους. Όταν έγιναν εκ νέου αντιληπτοί, επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα σε χωματόδρομους, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς για να ξεφύγουν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Έπειτα από καταδίωξη, οι πέντε επιβαίνοντες κατευθύνθηκαν προς την περιοχή του Δασολόφου Φαρσάλων. Εκεί εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο κρυμμένο στον χώρο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και τράπηκαν σε φυγή πεζή για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες καλωδίων χαλκού, ενώ κατασχέθηκε και το ίδιο το αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Ένας εκ των δραστών έχει ήδη ταυτοποιηθεί, εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητείται, ενώ οι έρευνες των Αστυνομικών Αρχών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπόλοιπων τεσσάρων συνεργών του.