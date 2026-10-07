Κάθετος Διάδρομος: Πώς θα διοχετευτεί το φυσικό αέριο – Επαφές Παπασταύρου με τους ομολόγους του από Κύπρο και Αίγυπτο

Το πρώτο φορτίο φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Κύπρου θα εισαχθεί στο ελληνικό σύστημα μέσω Αιγύπτου, διοχετευόμενο στον «Κάθετο Διάδρομο» για την Ευρώπη. Το σχέδιο συζητήθηκε στο EMGF στην Αθήνα από τους αρμόδιους υπουργούς Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οικονομία

Φωτογραφία: Freepik
Φωτογραφία: Freepik
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πρώτο φορτίο φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Κύπρου θα εισαχθεί στο ελληνικό σύστημα μέσω Αιγύπτου, διοχετευόμενο στον «Κάθετο Διάδρομο» για την Ευρώπη. Το σχέδιο συζητήθηκε στο EMGF στην Αθήνα από τους αρμόδιους υπουργούς Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
  • Η πρωτοβουλία συνδέει τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου με την ευρωπαϊκή αγορά, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια εφοδιασμού και την ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρώπης. Ο Έλληνας υπουργός τόνισε πως πρόκειται για μια προσέγγιση αμοιβαίου οφέλους.
  • Το αέριο από το κυπριακό κοίτασμα «Κρόνος» αναμένεται να ρέει από το πρώτο εξάμηνο του 2028. Παράλληλα, ερευνητικές γεωτρήσεις σε Ιόνιο και νότια Κρήτη μπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα αυτάρκη και εξαγωγέα φυσικού αερίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το πρώτο φορτίο φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Κύπρου που θα εξαχθεί για υγροποίηση στην Αίγυπτο, θα μεταφερθεί με πλοίο και θα εισαχθεί στο ελληνικό σύστημα προκειμένου να διοχετευθεί στον «Κάθετο Διάδρομο». Το σχέδιο αυτό, που έχει συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία, συζητήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, στις επαφές που είχε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τους ομολόγους του υπουργούς Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Μιχάλη Δαμιανό και Πετρελαίου και Ορυκτού Πλούτου της Αιγύπτου Karim Badawi, στο περιθώριο της συνδιάσκεψης του East Mediterranean Gas Forum (EMGF) που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Εθνική υπόθεση ο Κάθετος Διάδρομος

Όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές, το σκεπτικό είναι να συνδεθούν τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου με τον κάθετο διάδρομο εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο, με διαδικασίες, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τους κανόνες του εμπορίου και χωρίς εκβιασμούς. Πλαίσιο που επιτρέπει σε μεγάλες εταιρείες της Δύσης να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Σε συμβολικό επίπεδο, τονίζεται η διοχέτευση φυσικού αερίου από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη που αναβαθμίζει την ασφάλεια εφοδιασμού και την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε ενεργειακούς πόρους.

Η συζήτηση αφορά το αέριο από το κοίτασμα «Κρόνος» στην κυπριακή ΑΟΖ, το οποίο θα συνδεθεί με τις εγκαταστάσεις στο κοίτασμα Ζορ στην αιγυπτιακή ΑΟΖ με υποθαλάσσιο αγωγό που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε ορίζοντα διετίας. Από το Ζορ θα μεταφερθεί στη μονάδα υγροποίησης φυσικού αερίου στη Δαμιέτη της Αιγύπτου προκειμένου να μεταφερθεί με πλοία.

Δεσποτόπουλος στον Realfm 97,8: Γεωπολιτικός σεισμός ο Κάθετος Διάδρομος – Τι είπε για την επίσκεψη Ρούμπιο

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Δαμιανός κατά την τοποθέτηση του στις εργασίες της συνδιάσκεψης, το αέριο από τον Κρόνο θα αρχίσει να ρέει στο πρώτο εξάμηνο του 2028. Από την πλευρά του ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε πως προχωρούμε σε μια προσέγγιση αμοιβαίου οφέλους καθώς «το EMGF αποδεικνύει ότι η περιοχή παίρνει το μέλλον στα χέρια της με τη βοήθεια των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιθωριοποιώντας τις προκλήσεις και τις απειλές».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισης αναφέρθηκε στα πρότζεκτ έρευνας υδρογονανθράκων στα οποία συμμετέχει η εταιρεία στο Ιόνιο (όπου αναμένεται ερευνητική γεώτρηση την άνοιξη του 2027) και νότια της Κρήτης όπου προγραμματίζονται σεισμικές έρευνες τους επόμενους μήνες. Επίσης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για επέκταση του αγωγού εφοδιασμού με πετρελαιοειδή Θεσσαλονίκης – Σκοπίων προς Βορρά. Σημείωσε επίσης την ανάγκη η ΕΕ να οριστικοποιήσει τη στρατηγική ως προς την πράσινη μετάβαση προκειμένου να προχωρήσουν οι επενδύσεις στην ενέργεια που ωριμάζουν σε βάθος χρόνου.

Μανιάτης στον Realfm 97,8: Ο Κάθετος Διάδρομος μέσω της Ελλάδας ενοχλεί την Τουρκία γιατί ανέτρεψε τους σχεδιασμούς της

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Energean Μαθιός Ρήγας ανέφερε ότι η εταιρεία παράγει το 40 % του φυσικού αερίου στο Ισραήλ και έχει ισχυρή παρουσία στην Αίγυπτο όπου σχεδιάζονται νέες επενδύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ. Αναφερόμενος δε στην ερευνητική γεώτρηση στο «μπλοκ 2» στο Ιόνιο από κοινού με τη ExxonMobil και την Helleniq, τόνισε ότι αν είναι επιτυχής, η Ελλάδα θα γίνει αυτάρκης και εξαγωγέας φυσικού αερίου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ Joshua Volz στάθηκε στον ρόλο των κυβερνήσεων που καλούνται να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο και να εναρμονίσουν τους κανόνες προκειμένου να προχωρήσουν οι επενδύσεις.

Ο διευθυντής ερευνών της Chevron για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική Andrew Deighan, σημείωσε την παρουσία της εταιρείας σε Αίγυπτο, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Λιβύη, Μάλτα, Συρία και Τουρκία και επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας με τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ