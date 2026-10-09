Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε σήμερα (9/10/2026) το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας, στην οδό Θέμιδος. Πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες επιχειρούν επί τόπου, με την επιχείρηση κατάσβεσης να βρίσκεται σε εξέλιξη σε πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον. Το περιστατικό αναφέρθηκε στην Πυροσβεστική στις 08:10.

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Θεσσαλονίκη/φωτιά σε διαμέρισμα
Πηγή: The Opinion
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας, στην οδό Θέμιδος.
  • Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες, με την επιχείρηση κατάσβεσης να είναι σε εξέλιξη.
  • Στα πλάνα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, καταγράφονται φλόγες σε στενό ανάμεσα σε κτίρια και πυκνός, μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από το σημείο της πυρκαγιάς.

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Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας, στην οδό Θέμιδος, στη Θεσσαλονίκη. Επί τόπου έσπευσαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 08:10. Στα πλάνα του βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφονται φλόγες σε στενό ανάμεσα σε κτίρια, ενώ πυκνός, μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από το σημείο της πυρκαγιάς.

Δείτε βίντεο:

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον, με πολυκατοικίες να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την εστία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μια γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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