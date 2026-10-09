Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα – Δείτε βίντεο

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Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας, στην οδό Θέμιδος, στη Θεσσαλονίκη. Επί τόπου έσπευσαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 08:10. Στα πλάνα του βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφονται φλόγες σε στενό ανάμεσα σε κτίρια, ενώ πυκνός, μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από το σημείο της πυρκαγιάς.

Δείτε βίντεο:

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον, με πολυκατοικίες να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την εστία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μια γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.