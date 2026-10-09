Ηλιούπολη: Το συγκινητικό αντίο των μαθητών του 2ου Γυμνασίου στη διευθύντριά τους – Έγραψαν «καλό παράδεισο» με τις τσάντες τους – ΦΩΤΟ

Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης αποχαιρέτησαν με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο τη διευθύντριά τους, Μαρία Βασιλική Τζούβελη που έφυγε από τη ζωή. Πρόκειται για την 50χρονη η οποία νοσηλευόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση μετά την ανακοπή που είχε υποστεί έξω από το σχολικό συγκρότημα, μετά την πτώση κεραυνού.

Οι μαθητές αφού ενώθηκαν σε μια ανθρώπινη αλυσίδα, έγραψαν με τις τσάντες τους τις λέξεις “καλό παράδεισο” και εν συνεχεία σχημάτισαν μία καρδιά ολόγυρά τους.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η εκπαιδευτικός βρισκόταν έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Αστυνομικά Πανοράματος Ηλιούπολης και ακούστηκε ισχυρός κρότος κεραυνού.

Οι μαθητές του Γυμνασίου παρέμειναν μέσα στο σχολείο έως ότου φτάσει το ασθενοφόρο και παραλάβει τη διευθύντρια.

Μετά τον θάνατό της, η οικογένειά της αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων της.

Στη σελίδα του σχολείου στο Facebook αναρτήθηκε το εξής:

«Το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και το βοηθητικό προσωπικό με θλίψη και οδύνη αποχαιρετούν τη Δ/ντρια του σχολείου μας Βασιλική Μαρία Τζούβελη, που κατέληξε ύστερα από σύντομη νοσηλεία. Ήρθε στο σχολείο μας ως Τζούβελη και φεύγει ως η δική μας Κική. Μέσα σε τρία χρόνια άλλαξε το ήθος και την κουλτούρα όλων μας, η ηγεσία της ήταν «αλλαγή παραδείγματος».

Στη διάρκεια της σύντομης θητείας της κατάφερε πάρα πολλά. Με την εργατικότητα και την ηγετική της προσωπικότητα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Ανέδειξε το καλύτερο κομμάτι από τον καθένα και την καθεμία από εμάς, μας ένωσε και μας πρόσφερε ένα κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας, με την άοκνη παρουσία της, το βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης που την κατείχε, το χιούμορ και την ενσυναίσθησή της. Το σχολείο ανοίχτηκε στην τοπική κοινωνία, σχεδίασε και υλοποίησε εξαιρετικά σχέδια δράσης, δημιούργησε και λειτούργησε ζωγραφικούς ομίλους, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, οργάνωσε και στήριξε εικαστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Όλα αυτά τα χρόνια, με τη στήριξη της «δικής μας Κικής», το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, το δικό μας σχολείο διαμόρφωσε τη δική του κουλτούρα μάθησης, ζωντάνιας, συμπερίληψης και εξωστρέφειας. Κέρδισε το στοίχημα της αξιοπιστίας από την σχολική και τοπική κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι αξιολογήθηκε με «Άριστα» σε όλες τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Σε όλους εμάς, όσοι και όσες τη γνωρίσαμε και τη ζήσαμε και την αγαπήσαμε, απομένει η βαριά ευθύνη όχι μόνο της διατήρησης της μνήμης της αλλά και της συνέχισης του έργου της και της πολύτιμης εμπειρίας και κληρονομιάς που αφήνει πίσω.

Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη θα λείψει πολύ και απ’ όλους/όλες».