Δημητρακόπουλος: Δεν μπορεί να απαγορευτεί στη Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια του Καρβέλα – Προσέδωσε μοναδική υπεραξία στο έργο του

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Με ανακοίνωσή του ο δικηγόρος της Άννας Βίσση Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αναφέρθηκε στην κόντρα που έχει προκύψει μεταξύ της τραγουδίστριας και του Νίκου Καρβέλα, εξηγώντας γιατί, κατά τον ίδιον πάντα, δεν μπορεί να απαγορευτεί στη δημοφιλή καλλιτέχνιδα να ερμηνεύει συγκεκριμένα τραγούδια.

«Δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία προσυπογράφω, να μη συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων», αναφέρει ο κ. Δημητρακόπουλος, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ με την ένταση όχι μόνο να μην καταλαγιάζει, αλλά να συνεχίζεται με εκατέρωθεν ανακοινώσεις.

Ο Νίκος Καρβέλας άφησε υπονοούμενα για τα τραγούδια και κυρίως για το εάν θα μπορεί να τα ερμηνεύει η Άννα Βίσση, ενώ, μέσω ανακοίνωσης της πληρεξούσιας δικηγόρου του, δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του και τη χρήση τους.

Από την πλευρά της Άννας Βίσση έχει ξεκαθαριστεί πως δεν υπάρχει κάποια οφειλή προς τον Νίκο Καρβέλα.

Η ανακοίνωση

«Όσα -για πρώτη και τελευταία φορά- η Άννα Βίσση είπε δημόσια σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα και τα γεγονότα πριν και μετά τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026 απηχούν την πραγματικότητα.

Οι αναφορές της στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε, κινούνται στις ράγες της αλήθειας.

Για όσα ισχυρίσθηκε σχετικά με τα οικονομικά θέματα, οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά.

Ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βίσση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άυλη υπεραξία στο έργο του, που, ατυχώς και ανεπιτυχώς, επιχειρείται να υποβαθμιστεί ως “συγγενικό δικαίωμα”.

Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Τέλος, αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία προσυπογράφω, να μη συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων».