Ελευσίνα: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ» – Τα λόγια των δραστών πριν μαχαιρώσουν τον 32χρονο – Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με συμπλοκή του Αυγούστου

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Όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία αλλά και οι πληροφορίες από τις έρευνες των Αρχών στην Ελευσίνα δείχνουν ότι πίσω από την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου και δράστες τρεις άνδρες, κρύβεται πολιτικό υπόβαθρο.

Το αιματηρό περιστατικό έγινε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τρεις δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί, οι οποίοι δρουν στην ευρύτερη περιοχή.

Το θύμα από την πλευρά του φέρεται να ανήκει στον ευρύτερο αριστερό χώρο και έχει πει, ότι προτού οι νεαροί τον μαχαιρώσουν στο πόδι, του είπαν «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Η συμπλοκή του Αυγούστου

Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη επίθεση να συνδέεται με μία συμπλοκή που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο ξανά στην Ελευσίνα ανάμεσα σε ομάδες ακροδεξιών και αντιφασιστών.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό οι αντιεξουσιαστές είχαν δημοσιοποιήσει σε ιστοσελίδα που διατηρούν στοιχεία και φωτογραφίες των ακροδεξιών που επιτέθηκαν στην ομάδα των αντιφασιστών και ενδέχεται εκείνο το γεγονός να συνδέεται με τη χθεσινή επίθεση.

Ο 32χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι οι δράστες του είπαν ότι τον χτύπησαν γιατί «ανέβασε» τις επίμαχες φωτογραφίες, με τον ίδιο να δηλώνει πως τον έχουν μπερδέψει με άλλο πρόσωπο και ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το περιστατικό που σημειώθηκε το καλοκαίρι, ούτε με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα της Πέμπτης, όταν τρία άτομα τα οποία δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως τον 32χρονο και αφού τον απείλησαν, τον μαχαίρωσαν τουλάχιστον δύο φορές στο μηρό, με αποτέλεσμα ο 32χρονος να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με δικά του μέσα, ωστόσο επειδή ήταν πολύ βαθιά τα τραύματα που έφερε στα πόδια, χρειάστηκε να γίνει η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά με πολύ σοβαρά τραύματα.

Η πρώτη εικόνα για το περιστατικό ήταν πως επρόκειτο για κάποια ληστεία, καθώς υπήρχε αναφορά από το θύμα ότι τον απείλησαν για να του πάρουν το κινητό και ότι ένας από τους δράστες φορούσε φανέλα γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας. Ωστόσο από την κατάθεση προέκυψε ότι τον μαχαίρωσαν γιατί ήταν Αριστερός, όπως έχει καταθέσει ο ίδιος 32χρονος και μάλιστα κατονόμασε τους δράστες, οι οποίοι είναι γνωστοί ακροδεξιοί της περιοχής.

Πολιτικοί χώροι της Αριστεράς, μετά τη γνωστοποίηση της επίθεσης έσπευσαν να καταδικάσουν το γεγονός.

ΣΥΡΙΖΑ: Καλούμε τις αστυνομικές Αρχές να διερευνήσουν άμεσα και με τη μέγιστη σοβαρότητα το περιστατικό

«Σύμφωνα με δημοσίευμα ιστοσελίδας, το απόγευμα της Πέμπτης 8/10/26, στην Ελευσίνα, δύο άτομα έστησαν καρτέρι και μαχαίρωσαν 32χρονο άνδρα που ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο. Την ώρα της επίθεσης, όπως αναφέρεται, τα δύο άτομα του είπαν ότι ξέρουν σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκει και δήλωσαν την πολιτική τους ταυτότητα, λέγοντας “Ναι, είμαστε φασίστες”. Ο 32χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα πόδια, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα οι δράστες επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν και στην κοιλιά.

Το σοβαρότατο συμβάν προκαλεί εύλογη ανησυχία, φέρνοντας στο νου παλαιότερες υποθέσεις με πολύ χειρότερη κατάληξη, όπως τις δολοφονίες του Σαχζάτ Λουκμάν και του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα. Καλούμε τις αστυνομικές αρχές να διερευνήσουν άμεσα και με τη μέγιστη σοβαρότητα το περιστατικό, και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταδικάσουν τη φασιστική επίθεση. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγίτικων «ταγμάτων εφόδου» και των νεοναζί εγκληματιών» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Σακελλαρίδης: «Απαιτούμε από την Αστυνομία να πράξει τα δέοντα»

Για την επίθεση, ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Επίθεση με μαχαίρι σε αντιφασίστα στην Ελευσίνα από δύο γνωστούς ακροδεξιούς της περιοχής πριν από λίγο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε από το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας στο Τζάνειο.

Παρόλο που το θύμα είναι γνωστός αντιφασίστας και αυτοί που τον μαχαίρωσαν γνωστοί φασιστες στην Ελευσίνα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι πρώτες πληροφορίες που διαρρέει η ΕΛ.ΑΣ. στα ΜΜΕ αναφέρουν «ως κίνητρο της επίθεσης την ληστεία».

Κάτι που προφανώς θυμίζει τις πρώτες αστυνομικές διαρροές από τη δολοφονία Φύσσα, τότε που έλεγαν ότι επρόκειτο για «οπαδικό καυγά», για να προστατεύσει η Αστυνομία το πρεστίζ της προστατευόμενης της Χρυσής Αυγής.

Απαιτούμε από την Αστυνομία να πράξει τα δέοντα και να κάνει σοβαρά τη δουλειά της σε αυτή την άκρως σοβαρή υπόθεση.

Να συλληφθούν άμεσα οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Οι φασίστες αποθρασύνονται μετά την αποφυλάκιση Κασιδιάρη και την κανονικοποίηση της Ακροδεξιάς στην χώρα μας. Οι εγκληματικές μέθοδοι της Χρυσής Αυγής, οι τραμπουκισμοί και τα μαχαιρώματα είναι αυτό που ξέρουν να κάνουν.

Είναι στο χέρι μας να του στείλουμε ξανά πίσω στις τρύπες τους.

Να μην ανεχθούμε τα νεοναζί καθάρματα ούτε στην Ελευσίνα, ούτε και πουθενά.».

ΜέΡΑ25: Δολοφονική φασιστική επίθεση

«Η επιχείρηση ξεπλύματος των ναζιστικών συμμοριών που εκτυλίχθηκε στα συστημικά ΜΜΕ της χώρας με αφορμή την αποφυλάκιση του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη είχε κιόλας τα πρώτα αποτελέσματα. Το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ναζιστές, μέλη πιθανότατα της οργάνωσης Propatria, μαχαίρωσαν αντιφασίστα στην Ελευσίνα, με προφανή στόχο να τον δολοφονήσουν.

Ως ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά καταγγέλλουμε τη σοβαρή επίθεση και καλούμε όλη την κοινωνία σε αντιφασιστική επιφυλακή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο ναζιστές της Propatria, στήσανε καρτέρι θανάτου έξω από το σπίτι του αντιφασίστα αγωνιστή και του επιτέθηκαν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον.

Πρόκειται για μια προσχεδιασμένη, πολιτικά υποκινούμενη πράξη που θυμίζει τις πιο σκοτεινές πρακτικές των νεοναζί, μια επίθεση βγαλμένη από τα εγχειρίδια της Χρυσής Αυγής και του Κασιδιάρη.

Δεν θα αφήσουμε να επιστρέψουν τα τάγματα εφόδου στους δρόμους και τις γειτονιές μας.

Δεν θα τους αφήσουμε να σπείρουν τον φόβο.

Η ιστορία έχει δείξει πού οδηγεί η ανοχή απέναντι στη φασιστική βία. Γι’ αυτό σήμερα καλούμαστε όλες και όλοι να δώσουμε μια μαζική και ξεκάθαρα αντιφασιστική απάντηση.

Ο φόβος δεν θα περάσει στους αγωνιστές. Θα επιστρέψει σε αυτούς που τον σπέρνουν.

Αλληλεγγύη στον τραυματία και πλήρης στήριξη στον αγώνα ενάντια στον φασισμό.

Καμία ανοχή στη φασιστική και νεοναζιστική βία.

Άμεση και πλήρης διερεύνηση της επίθεσης.

Καμία συγκάλυψη, καμία ανοχή, καμία επιστροφή των ταγμάτων εφόδου στους δρόμους.

Καλούμε τα εργατικά σωματεία, τις αντιφασιστικές συλλογικότητες, τους κοινωνικούς φορείς, τους νέους και τις νέες της Ελευσίνας σε άμεση επαγρύπνηση και μαζική απάντηση στον δρόμο.

Ο φασισμός δεν θα περάσει!» αναφέρει το MέΡΑ25.