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Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Κυριακής (22/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα ασθενοφόρο, που μετέφερε ένα δίχρονο παιδάκι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενεπλάκη σε τροχαίο.

Το παιδάκι από την Κατερίνη μεταφερόταν στο νοσοκομείο, καθώς είχε καταπιεί ξένο σώμα. Εκτός από το πλήρωμα των διασωστών, στο ασθενοφόρο επέβαινε και η μητέρα του παιδιού, όταν τι ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της Ιασωνίδου με την Εγνατία, χωρίς, ευτυχώς, να σημειωθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το παιδάκι διακομίστηκε με άλλο ασθενοφόρο για το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.