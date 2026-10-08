Κόντρα Βίσση-Καρβέλα: Τι λένε στον ΑΝΤ1 ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και ο Μίλτος Καρατζάς

Το πανελλήνιο απασχολεί η μεγάλη κόντρα μεταξύ δύο ιδιαίτερα δημοφιλών καλλιτεχνών, που ήταν για πολλά χρόνια ζευγάρι και παντρεμένοι. Του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση.

Αμφότεροι δείχνουν να έχουν αφήσει πίσω τους κάθε θετικό στοιχείο που τους ένωνε ακόμα και μετά τον χωρισμό τους και τη συνεργασία πολλών δεκαετιών. Τώρα, όπως σημειώνουν δύο άνθρωποι με πείρα στον καλλιτεχνικό – δημιουργικό χώρο, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και ο Μίλτος Καρατζάς, μοιάζουν με δύο στρατόπεδα που ετοιμάζονται για τη μάχη, έχοντας ξεπεράσει και οι δύο τα όρια.

Ο κ. Γιαννόπουλος αλλά και ο κ. Καρατζάς μίλησαν στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 για το περίπλοκο, όπως φαίνεται, ζήτημα.

«Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μιλάμε για μια συνεργασία τεσσάρων δεκαετιών. Δεν θα έβαζα ακριβώς ότι είναι Χ, γιατί οι δημιουργοί συνήθως πληρωνόμαστε από τον φορέα είσπραξης. Αυτή είναι η επίσημη οδός. Συνήθως οι δημιουργοί δεν πληρώνονται από τους τραγουδιστές. Δεν είναι θέμα ποιος φταίει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και θεωρώ ότι δεν κάνει να σχολιάζουμε. Το χρηματικό κομμάτι, με τις ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι έχει παιχτεί» σημείωσε αρχικά ο κ. Γιαννόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Το θέμα των θέσεων στο Ολυμπιακό Στάδιο, επίσης δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει γίνει και για ποιον λόγο έγινε ότι έγινε.

Όσον αφορά την ουσία που έχει να κάνει με την τέχνη, με το τραγούδι, κατά πόσο μπορεί ο ένας να τραγουδάει τα κομμάτια του άλλου, η επίσημη οδός είναι οι δημιουργοί να πληρώνονται από τους φορείς είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων, σπάνια ο τραγουδιστής δίνει χρήματα στον δημιουργό. Θα σας πω ότι ότι κόντρες, καβγάδες γνωρίζετε μεταξύ γνωστών τραγουδιστών και δημιουργών, οφείλονται στο ότι οι τραγουδιστές δεν δέχτηκαν να δώσουν επιπλέον χρήματα στον δημιουργό και του είπαν, θα πάρεις κανονικά τα πνευματικά σου δικαιώματα.

Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε μια φημολογία ότι υπάρχει ένα 50-50 των εσόδων, ότι η Άννα καταβάλλει το μισό των νυχτοκάματων ας πούμε. Αυτό όμως επισημοποιήθηκε από την πλευρά της Άννας με τη δική της ανακοίνωση.

Νομίζω ότι είμαστε σε μία φάση όπου οργανώνονται τα δύο στρατόπεδα. Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται. Η κίνηση που έκανε σήμερα ο Νίκος, να ανεξαρτητοποιηθεί από τον επίσημο φορέα των πνευματικών δικαιωμάτων, το να πάρει δηλαδή την κυριότητα των τραγουδιών του, είναι λίγο σαν να ετοιμάζει τα πυρομαχικά του.

Πιστεύω ότι θα τα βρουν εξωδικαστικά. Όταν θα πάψει ο θόρυβος και ηρεμήσει η κατάσταση, θα μάθουμε μια ωραία μέρα ότι τα βρήκαν. Όμως, υπάρχει μια λεπτομέρεια. Έχουν και οι ερμηνευτές φορέα είσπραξης δικαιωμάτων. Έχουν τα λεγόμενα συνδικαιώματα, είναι συνδικαιούχοι».

«Και οι δύο έχουν ξεπεράσει το όριο»

Ο μουσικός παραγωγός Μίλτος Καρατζάς, ανέφερε: «Αυτή η κατάσταση με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Η Άννα και ο Νίκος ήταν φίλοι και συνεργάτες μου, μαζί βγάλαμε τον πρώτο δίσκο της Άννας που έκανε επιτυχία, τους αγαπάω και τους δύο. Ο Νίκος ήταν πάντα λίγο απόλυτος και να τα ζητάει όλα όπως αυτός τα θέλει, η Άννα υποχωρούσε. Όμως παρόλα τα προβληματάκια που υπήρξαν, μπόρεσαν και συνέχισαν άνετα στη δουλειά ακόμα και όταν χώρισαν σαν ζευγάρι.

Τώρα το πράγμα έχει πάρει πολύ άσχημη πορεία. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που δίνει το δικαίωμα στον δημιουργό του τραγουδιού, να κάνει τέτοιου είδους απαγορεύσεις», δήλωσε αρχικά ο κ. Καρατζάς.

Για το αν πρόκειται να συμβεί δισκογραφικά στην Άννα Βίσση ό,τι έγινε με τον Στέλιο Καζαντζίδη: «Εκεί τα πράγματα ήταν πιο καθαρά. Εδώ τα πράγματα είναι αλλιώς, διότι δεν μπορεί ο Νίκος ο οποίος βεβαίως και πρέπει να εισπράξει τα έσοδα και να έχει και εκείνος έσοδα από τις συναυλίες και τα live, αλλά ως ένα σημείο. Επειδή δεν γνωρίζω τι έχει γίνει πίσω από την κουρτίνα, αλλά με αυτά που έχω ακούσει με με αυτά που βλέπω τους βάζω Χ είναι ισοπαλία, διότι και οι δύο έχουν ξεπεράσει το όριο και ταυτόχρονα κάνουν πράγματα τα οποία εγώ νομίζω, ότι μέχρι πριν από 1,5 -2 χρόνια δεν θα τα έκαναν. Και οι δυο τους αντιδρούν περίεργα».