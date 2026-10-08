Ελευσίνα: Δύο άτομα επιτέθηκαν σε έναν 32χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι

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Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ελευσίνα, όταν δύο άτομα επιτέθηκαν σε έναν 32χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος μετέβη στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας και ο 32χρονος τους ανέφερε ότι περίπου στις 16:20 στην οδό Κωνσταντινουπόλεως τον προσέγγισαν δύο άνδρες και επιχείρησαν να κλέψουν το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 32χρονος αντιστάθηκε και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής οι δράστες τον τραυμάτισαν στο πόδι με μαχαίρι.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τους δύο δράστες.