Ελευσίνα: Δύο άτομα επιτέθηκαν σε έναν 32χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ελευσίνα, όταν δύο άτομα επιτέθηκαν σε έναν 32χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος μετέβη στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας και ο 32χρονος τους ανέφερε ότι περίπου στις 16:20 στην οδό Κωνσταντινουπόλεως τον προσέγγισαν δύο άνδρες και επιχείρησαν να κλέψουν το κινητό του τηλέφωνο.
Ο 32χρονος αντιστάθηκε και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής οι δράστες τον τραυμάτισαν στο πόδι με μαχαίρι.
Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τους δύο δράστες.